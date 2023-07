¡Y llegó la justicia por propia mano!

Índice político

Francisco Rodríguez

A Mauricio González Carrillo,

con agradecimiento.

¡Feliz Día del Abogado!

¿Y es la hora? ¿Los sucesos que desde el fin de semana han paralizado Chilpancingo y han cerrado las vías de la capital federal al puerto de Acapulco son ya el llamado para que en todo el país la población comience a hacer justicia por propia mano?

Ya no son tan sólo las llamadas autodefensas.

Hoy son pueblos enteros, como los guerrerenses, los michoacanos, los morelenses, los que, ante la indiferencia, incluso frente a la evidente complicidad de las mal llamadas autoridades —porque carecen de eso: de autoridad— se enfrentan con piedras y palos a los corrompidos cuerpos policiacos, les arrebatan vehículos blindados e irrumpen con la rabia que provoca el no ser escuchados y menos atendidos en edificios gubernamentales.

Y pese a que el Artículo 17 de la Constitución General señala que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, cada vez son más quienes llevan a cabo lo que no hacen las instituciones: Proteger a la comunidad, actuar en defensa propia.

Porque si México tiene un Presidente al que le valen gorro las leyes y la Carta Magna —“No me vengan con eso de que la ley es la ley”, diría el reyecito dixit— ¿por qué el pueblo, entonces, tiene que acatar el orden jurídico para alcanzar la añorada justicia?

México tampoco tiene gobierno. Está en las ensangrentadas manos de la delincuencia organizada.

Porque, dónde han estado los titulares de Gobernación, de Seguridad Ciudadana, de ese engendro que es la Guardia Nacional, de la Defensa y de la Marina Armada, Luisa María Alcalde, Rosa Icela Rodríguez, David Córdova Campos, Luis Crescencio Sandovaly José Rafael Ojeda, respectivamente?

¿Meros patiños en las matinés de Palacio? ¿Sentaditos, como escenografía del circo político-erótico-literario-musical de hasta tres horas de duración?

Más preguntas:

¿Es este el de Chilpancingo el primer brote violento de inconformidad ante la estúpida “política” de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador?

¿Es este el primer brote violento de inconformidad ante la evidente incapacidad de la dizque gobernadora Evelyn Salgado, usada y abusada como pantalla por su propio padre, Félix S. Macedonio, el “lavaperros” de los narcos?

¿Es este el primer brote violento de inconformidad ante las consecuencias por el incumplimiento de los compromisos que la alcaldesa de la capital de Guerrero Norma Otilia Hernández —y con ella todos los morenistas con poder, todos— estableció con los liderazgos de los diversos grupos delincuenciales que asuelan la región?

Es Morena, el movimiento de un solo hombre, ¿apoyado por los narcos y delincuentes de todo el territorio nacional?

La respuesta es sí.

Cuentan en Acapulco que, cuando Evelyn le preguntó a Otilia: “¿qué es eso del video con los Ortega?” —por cierto, el líder de Los Ardillos tiene un hermano que es diputado local— dicen que la contestación de la alcaldesa fue: “¿y tu ex suegro?”.

Todos, todos, tienen relaciones peligrosas con el crimen.

Lo consecuente es ya no votar por los candidatos que proponga el incapaz e indolente que sólo transmite una matiné desde Palacio Nacional.

¡Sólo así! ¿No cree usted?

Tropezones en el paseo de las “corcholatas”

Sonora, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México —colgados en los puentes, asesinatos en la capital estatal, incendios provocados que resultan mortales—… ¡el país verdaderamente está en llamas!

Y el incapaz e indolente AMLO dedica horas enteras a lo electoral, lo mismo en sus matinés que en las pocas horas que trabaja al día.

Es el mejor propagandista de los opositores Xóchitl Gálvez y, ahora también, de Santiago Taboada, lo mismo que a José Ángel Gurría, quienes no se arredran ante las balandronadas del cirquero que quiere abarcar todas las pistas —sin que el INE le ponga un ¡hasta aquí!—, mientras sus llamadas “corcholatas” siguen de tropiezo en tropiezo durante sus paseos por todo el país… ¡ya autorizados por el TEPJF!

Adán López gasta millones —dicen que provienen de un “cochinito” de 843.6 millones de pesos que “gastó” en la Secretaría de Gobernación de enero a marzo, más de lo que tenía programado para el periodo, lo que equivale a un sobregiro de 75% de lo autorizado— y, con todo y ello, no les paga los mil 500 pesos prometidos a dos decenas de jóvenes tabasqueñas que sus promotores le habían “acarreado”, con todo respeto para ellas.

Claudia Sheinbaum hace renunciar a la popular —por diversas razones, no todas publicables hasta que se comprueben— alcaldesa de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce, para que se sume a su promoción, en tanto en redes circulan escenas de una batalla campal a sillazos en uno de sus mítines en Chapala, Jalisco. Ya en la capitalina alcaldía Coyoacán, en 2018, se había dado un bochornoso espectáculo similar.

Marcelo Ebrard presenta el resultado de sus recorridos por todo el mundo en materia de seguridad pública: ¡Inteligencia Artificial! ¿Hay internet, siquiera 3G, en toda la geografía nacional como para poner a volar su Ángel —sin acento—y que dé resultados? Bueno, se la pongo más fácil: ¿Están electrificadas las carreteras, caminos rurales y poblados enteros? Un fracaso anunciado, si es que en el remoto e improbable caso él llega a cruzarse sobre el pecho la banda presidencial.

Y Ricardo Monreal lanza su pica en Flandes. En una carta dirigida al felón Mario Delgado le pide que todos los competidores por la candidatura del Movimiento de un sólo hombre bajen los costosos espectaculares, despinten las bardas, dejen de pautar spots disfrazados en las redes sociales, den por finalizados los ataques y puyas que se lanzan entre ellos y se atengan al acuerdo firmado por los cuatro contendientes. Delgado no ve, no oye, se queda sin palabras con las cuales responder al zacatecano.

Van de tropiezo en tropiezo.

No hay que intervenir.

Tampoco hay que distraerlos.

Hay que dejar que solitos se den en la madre.

Es lo que más conviene al país ¿no cree usted?

Indicios

En una de las últimas entrevistas que concedió Porfirio Muñoz Ledo, en este caso a Adela Micha, fue tajante: “Este es un narco-Estado. Para que quede esta palabra aquí. Es el tema del país. No es algo bonito o feo. El tema es que México tiene grandes problemas nacionales porque este es un narco-Estado. Y tengo las pruebas, por si me quieren escabechar mañana. Si me prometes sacarlo la semana que entra. Tengo todo embodegado. Que lo sepa Andrés y lo sabe, por eso se anda con cuidado.” Y más adelante, que los documentos probatorios de su aserto “están en la caja fuerte de un banco. Por mi seguridad personal también. Yo soy un mexicano que puede, más que cualquier otro, probar el uso del narcotráfico en la política.” También que el Presidente de México tiene graves problemas psicológicos: “Lo mejor que le puede pasar al país es pluralizar la vida política. Lo único que me parece peligroso, lo digo con todas sus letras, es la actitud francamente demencial que ha tomado López Obrador”. Muñoz Ledo tenía a AMLO bien medido. ¡Descanse en paz! * * * Y en la otra esquina, la del Frente Amplio por México, de los 33 aspirantes que tenían ya no’más les quedan 13. De ellos 9 son integrantes del PAN de Marko Cortés, del PRI de Alejandro Moreno, y del PRD de Jesús Zambrano, y solo 4 aspirantes son externos a estos partidos: En estricto orden alfabético son Silvano Aureoles, Santiago Creel, Enrique de la Madrid, José Jaime Enríquez Félix, Xóchitl Gálvez, Francisco García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes, Jorge Luis Preciado, Gabriel Quadri, Israel Rivas Bastidas, y Sergio Iván Torres Bravo. Ahora cada uno va por la recolección de 150 mil firmas de apoyo. * * * Tras la presión social manifiesta en diversos medios, Dante Delgado entreabrió la puerta, el lunes reciente, a una posible alianza con el FAM, dejando colgados de la brocha, entre otros, a los neoleoneses Samuel García y Luis Donaldo C. * * * Y ahora, ¿por qué la campaña en contra del sonorense Manlio Fabio Beltrones? En la próxima entrega le daré pistas de lo que hay detrás de las supuestas denuncias enviadas desde España. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez