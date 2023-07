En el gobierno “están desesperados” por avance de la oposición, asegura Alito

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

¿Hasta cuándo van a permitir que el Presidente se siga metiendo en asuntos internos de tu coalición? Ahora ya les eligió al jefe de Gobierno.

La pregunta estaba dirigida al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y estaba relacionada con los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de los posibles candidatos del bloque opositor agrupado en Vamos por México, que pretende convertirse en el Frente Amplio por México (FAM). El jefe del Ejecutivo arremetió en su matutina conferencia de prensa contra la aspirante a la Presidencia de la República, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, y, además, pronosticó quién será el abanderado de la oposición al gobierno de la Ciudad de México, el alcalde en la Benito Juárez, Santiago Taboada.

Un tanto críptico, Moreno Cárdenas respondió: “bueno, pues ya sabe que como dicen una cosa dicen otra”, pero nosotros estamos concentrados, estamos contentos, porque eso es muestra de que vamos avanzando con paso firme.

“Están desesperados”, agregó en referencia al oficialismo encabezado y dirigido por el inquilino de Palacio Nacional.

Además, destacó el buen efecto alcanzado por el proceso para elegir al candidato presidencial de oposición que, por razones de evitar denuncias de actos anticipados de campaña se disfraza bajo el título de responsable de la organización del mencionado Frente Amplio por México (FAM).

“Tenemos una gran presencia, fue una gran primera etapa, vamos a seguir avanzando en ello, hubo una gran participación de ciudadanas, de ciudadanos, de hombres y mujeres con militancia, con simpatía, y bueno, seguiremos avanzando para ya pasar al foro, el presentar ideas, el presentar propuestas, cumpliendo con la ley.

“Nosotros estamos apegados a la legalidad, registramos el Frente Amplio por México en el Instituto Nacional Electoral, entonces estamos trabajando fuerte, vamos bien, vamos creciendo”.

Otra pregunta: ¿El impulso que ha tomado Xóchitl Gálvez modificaría en algo el programa que tienen de que ya algunos se pudieran descartar por sí mismos?

El dirigente priista, también conocido como Alito, le dio la vuelta a la posibilidad de declararse partidario de la senadora Gálvez. Aseguró que “todas las aspiraciones de mujeres y hombres comprometidos, quienes quedaron registrados, son mujeres y hombres de primera, 13 compañeras y compañeros que se han registrado, que tienen arrestos, que tienen conocimiento, que tiene simpatía, habrán de recorrer el país, y como les dijimos, este es un proceso práctico, es un proceso realizable, es un proceso distinto y potente y lo importante es que habrán estudios de opinión, habrán foros de participación en el país, y bueno, el días 3 de septiembre de manera directa se le va a consultar a las y los ciudadanos y ellos van a decidir libre, de manera democrática en una urna.

“Entonces vamos a salir fuerte, y quien encabece la preferencia, quien gane ese procedimiento, pues bueno, será quien sea el responsable para la construcción del Frente Amplio por México. Sin duda será una gran propuesta y vamos a iniciar con el pie derecho”, agregó el ex gobernador de Campeche.

Luego, los reporteros recordaron las palabras del presidente López Obrador en el sentido de que Gálvez no ha crecido en las encuestas.

Moreno Cárdenas respondió: “Primero, como dicen en mi pueblo, primero es enero y luego es febrero. Lo que está claro es que este país se cae a pedazos, se derrumba. El gobierno de la República quiso adelantar la sucesión, lo ha hecho en su partido, sacando a sus “corcholatas”, haciendo recorridos por el país para atraer la atención de las y los ciudadanos, pero este país se derrumba.

“Lo que pasó en Chilpancingo es la ausencia del Estado. El Estado mexicano hoy no tiene responsabilidad, no tiene capacidad, una pésima estrategia a nivel nacional, el tema de seguridad; no hay medicamentos, no hay apoyo para que pueda tenerse una fortaleza institucional desde policías municipales, estatales, y el gobierno federal.

“Entonces este gobierno muestra su incapacidad para dar resultados, y bueno, quieren distraer la atención hablando de otros temas”, sentenció el dirigente del tricolor, quien señaló que a los violentos sucesos de Chilpancingo se debe sumar lo ocurrido en Chiapas, en Michoacán, Sonora, Sinaloa”, todo lo cual confirma la incapacidad de dar resultados.

Moreno Cárdenas abundó en las críticas, al indicar que “hoy, todo el país se incendia, (en) más de mil municipios no se puede transitar y esto es previo a que se está generando un clima de violencia, un clima de inseguridad y eso lo están orientando rumbo a la elección.

“Lo que tiene que hacer el gobierno de la República y el Presidente es ponerse a trabajar, que se pongan a trabajar”, recomendó el dirigente partidista, al apuntar que “México demanda armonía, paz y tranquilidad, y bueno, hoy lo que decimos nosotros, en las descalificaciones no se puede hacer contra ninguna mujer, contra nadie que participe en un proceso, primero, legal, transparente y cumpliendo con la norma electoral”.

En particular, interrogado acerca de los actos violentos en Chilpancingo, el presidente del PRI respondió:

“Lo que se tiene que hacer es que la ley se tiene que aplicar, se tiene que respetar el Estado de Derecho, y siempre con organizaciones sociales acreditadas, organizaciones de mujeres, de hombres o propios ciudadanos que levantan la voz, que hacen una propuesta, hay que escuchar, el gobierno está obligado a escuchar, a sentar mesas de diálogo, de construcción de acuerdos y consensos. Pero tampoco se puede permitir que se violente la ley, y entonces esa es la justificación que luego pone el gobierno ante su incapacidad.

“El país está en llamas, el país se derrumba, el país se cae a pedazos, no lo podemos permitir y esa es la falta de resultados, de diálogo, de construcción de acuerdos y de impulsar un discurso de odio todos los días”, sostuvo.

A los muertos se les perdona todo en nuestro país

México tiene fama mundial por su trato respetuoso y afectivo hacia los muertos, a los que se les perdona todo y se destaca únicamente sus cualidades.

Esto se confirmó con los repetidos y continuos homenajes al recién fallecido político Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, que recibió más reconocimientos que los que mereció a lo largo de su vida.

Estas manifestaciones de necrofilia alcanzaron una de sus máximas expresiones en la asamblea de ayer de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde se volvieron a escuchar elogios retumbantes de quienes le escatimaron reconocimientos en vida.

Como ejemplo se puede mencionar el frustrado intento del político y abogado que hizo valer en nuestro país el jus sanguinis, para poder registrarse candidato a gobernador de la tierra de sus ancestros, Guanajuato, cargo que tampoco pudo alcanzar.

Menos edad y menor capacidad de memoria se requiere para recordar la resistencia —tolerada o propiciada desde Palacio Nacional— en las filas de Morena para darle la presidencia de ese partido.

Luego de un conflictivo proceso de elección, el designado dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, recurrió a la edad para descalificar a Muñoz Ledo. Dijo que los militantes de Morena tendrían que decidir si confían en quien buscaba dirigir al partido desde un sillón o por el que ofrece recorrer el país para reorganizar al movimiento.

Otro de los más furibundos defensores de la llamada Cuarta Transformación y de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue mucho más agresivo al definirlo como “el colmo de la decrepitud” cuando el ahora finado advirtió que el presidente López Obrador debía renunciar luego de las descalificaciones contra la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

En sesión del pleno de la Cámara de Diputados, el ahora “corcholata” Fernández Noroña aseveró que la actuación de Muñoz Ledo fue una “vergüenza” luego de una “brillante trayectoria política”.

Una política que no se sumó al coro de elogios fue la senadora panista Kenia López Rabadán, quien en la Permanente advirtió que, si bien se rindió merecido homenaje a la memoria de Muñoz Ledo, “no podemos soslayar también el dolor de los mexicanos (pues) dos mil 600 mexicanos fueron asesinados en el mes de junio y también merecen ser mencionados aquí en el Senado de la República. Este país está ensangrentado”, recalcó la legisladora.

