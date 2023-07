Por más que lo intenta, AMLO no recupera la agenda

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con grandes regiones sumidas en una grave ausencia del Estado, y otras bajo el asedio de cárteles y crimen organizado, cuyas acciones en varios casos ya rebasan el terrorismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no logra recuperar el control de la agenda que perdió hace casi un mes al arranque del Frente Amplio por México.

Su esfuerzo ha chocado además con la sorpresiva popularidad electoral de la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien en lugar de enojarse y revirarle con ofensas sus ataques, hace chunga con los dichos vertidos en su contra por el mandatario, desde sus mañaneras.

Y sobre todo porque de repente le resurgen —con José Ángel Gurría a la cabeza— los creadores del neoliberalismo zedillista-salinista de los 90, justo al final de su mandato, cuando se ufanaba de que aquellos conservadores estaban condenados a no regresar.

Es por demás obvio que todo eso y más lo sacan de quicio y afectan su debilitada cordura, lo que evidencia al incrementar y agudizar sus embates contra la senadora Gálvez, Claudio X. González y quienes lideran el creciente y fortalecido Frente Amplio por México.

Ahora, no hay mañanera en la que no insista en que los neoliberales salinistas y los conservadores de los últimos 30 años que han sido su pesadilla están condenados a no recuperar el poder, lo cual él sabe bien no puede garantizar porque ya los tiene a la puerta del fin de su mandato.

Todo esto deja ver su temor de que la oposición gane en 2024. Y se conduele de que PAN, PRI, PRD y quienes forman el Frente Amplio por México hayan encargado precisamente a Gurría elaborar el Plan de Gobierno para el siguiente sexenio.

Y entonces llega a considerar esos nombramientos como parte de su propia mala suerte. Y pregunta a Alejandro Moreno, del PRI, Marko Cortés, del PAN y a Jesús Zambrano, del PRD:

“¿Qué, no pueden buscar a otro? O sea, ¿qué, no tienen economistas, especialistas? ¿Tienen que regresar a los mismos?”, enumera dolido.

Pide a sus destapados retirar espectaculares

En este contexto y frente a reclamos de al menos 2 de sus 4 “corcholatas”, de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal de que Morena obligue a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López a bajar sus cientos de espectaculares que proliferan por todo el país, el mandatario asumió ayer su liderazgo partidario y les pidió retirar estos espectaculares.

“No hagan lo que hacían los opositores”.

De inmediato, salió Mario Delgado a señalar que Sheinbaum y López no son responsables de esas promociones sino “los quedabién” que quieren congratularse con ellos, pagando esos espectaculares.

Ricardo Monreal recriminó a Delgado no haber hecho nada durante casi dos meses en que él estuvo exigiendo el retiro de esos espectaculares, y tuvo que salir el presidente López Obrador a pedirlo para que comenzaran a bajar esos promocionales.

La verdad es que los reclamos de Ebrard y Monreal estaban ya en el borde de la ruptura lo cual planteaba una posible gran derrota para Morena y AMLO.

El Tribunal Electoral avala campañas

En este contexto, y con voto dividido —4 a favor y 3 en contra—, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral validaron ayer las medidas cautelares de la Comisión de Quejas del INE para reconocer el derecho de los aspirantes de Morena —Sheinbaum, López, Monreal y Ebrard—, a hacer campaña por el país por el cargo de coordinadores de la 4Transformación, eufemismo de la candidatura presidencial del oficialismo.

Los magistrados avalaron estas campañas siempre que no pidan el voto para la presidencial en 2024.

Xóchitl carga de nuevo contra AMLO

Dijo que lo iba a hacer y ayer lo cumplió. La senadora Gálvez denunció de nuevo al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora ante el INE por violencia política de género.

Esto es porque en sus mañaneras AMLO afirma que el lanzamiento de la hidalguense como prospecto presidencial opositor para 2024, es producto de una estrategia de los líderes del Frente Amplio por México, especialmente de Fox, Salinas, Claudio X. González y los dirigentes del PAN, PRI y PRD.

“El 4 de julio de 2023, el Presidente de la República (AMLO) continuó en su conferencia mañanera con menciones sobre la suscrita y se refirió a mí como candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio. X. González”, indica en su denuncia.

Eso no sólo “constituyen violencia política de género (y) es claro que las menciones formuladas en las conferencias mañaneras constituyen violencia política de género, pues reproducen patrones y estándares históricos que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres”, señala la senadora Gálvez.

Eso da como resultado, afirma:

1) Que me considera un estereotipo producto de la decisión de hombres, dejando fuera del debate mi trabajo, capacidad y mis logros.

2) Crea la idea de que cualquier poyo o simpatía ciudadano, o trayectoria política, es decisión de un grupo masculino, y no por alguna otra razón, como pudiera ser mi trayectoria, mis resultados, mis logros.

3) Induce en el debate público estereotipos como el de ‘se necesita a una mujer nacida en un pueblo’ y ‘los hombres deciden sobre las mujeres’”.

Por ello la senadora pide al INE emita medidas cautelares para que López Obrador “no perpetúe mensajes que constituyan violencia política de género o que puedan discriminarme o a cualquier mujer por la condición de mujer”; y se ordene a otros funcionarios a no reproducir mensajes en redes sociales institucionales que puedan constituir violencia política en razón de género”.

