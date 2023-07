Garantiza AMLO que habrá justicia en el caso de la niña muerta en el IMSS

José Luis Montañez

No habrá chivos expiatorios, afirma el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de una menor en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que se realizará una investigación a fondo bajo la política de cero impunidad, a fin de esclarecer las causas de la falla en el elevador y fincar responsabilidades para hacer justicia.

“Muy triste, lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad. (…) Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así, o sea, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber chivos expiatorios, tiene que ser el que realmente es responsable”, expresó.

El mandatario detalló que la empresa encargada del mantenimiento del elevador fue informada sobre la deficiencia, sin embargo, no lo repararon y tampoco advirtieron con señalización que estaba inhabilitado.

“Cuando bajan a la niña, que llegó enferma para atenderla de dengue, queda atrapada porque falló el elevador, o sea, estaba descompuesto, entonces muy triste esta situación lamentable y se va a castigar a los responsables, se va a abrir una investigación”, apuntó.

Ante representantes de medios de comunicación sostuvo que el gobierno federal informará sobre la empresa involucrada, las condiciones del contrato y quiénes son responsables del trágico hecho.

Quintana Roo cerraría este año con 20 millones de turistas

Una vez que se dio por terminada la pandemia por Covid-19 en el mundo, todos los destinos turísticos comenzaron a abrir sus puertas sus restricciones, lo que muy seguramente pone en desventaja a destinos que nunca cerraron sus fronteras, como es el caso de los mexicanos, principalmente Quintana Roo, que sirvió de escaparate para los viajeros, durante los años de contingencia.

No obstante, ahora el Caribe mexicano, enfrenta una caída en la llegada de viajeros, tomando en consideración que muchos otros destinos en el mundo ya están recibiendo paseantes sin restricción alguna, esto sumado al fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar, que también, ha representado una baja en la llegada de turistas, sobre todo de Estados Unidos.

Sin embargo, y a decir de Andrés Aguilar Becerril, subsecretario local de Turismo, “Quintana Roo mantiene la marcha firme para que hacia finales del año se rompa la barrera de los 20 millones de visitantes”, y es que tanto empresarios como autoridades turísticas se han dado a la tarea de poner en marcha campañas para atraer a viajeros no solo de Estados Unidos sino de otras latitudes.

A lo anterior añadió: “Hasta ahora las estimaciones es que vamos a estar superando los 20 millones de turistas; es un semestre que aún estamos en saldo positivo, donde destinos han estado reportando crecimiento de más de 20%, como Cancún e Isla Mujeres; de enero a abril, hay un crecimiento de 14% de pasajeros internacionales, entonces se mantiene un pronóstico bastante positivo para el destino”.

Agregó que la contracción del turismo estadounidense que han reportado los hoteleros de Cancún se debe al reajuste tras la reapertura de los destinos internacionales que compiten directamente con el Caribe mexicano; sin embargo, este fenómeno se está viendo compensado con crecimientos de hasta 68% en la llegada de viajeros desde Canadá.

“La buena marcha de la actividad turística se ve reflejada en los actuales niveles de ocupación cercanos a 80% incluso antes de iniciada la temporada de verano” aseveró, anticipando que, para las vacaciones, incluso, podrían alcanzar más del 90%.

Finalmente, Andrés Aguilar dijo que entre el 2022 y lo que va de 2023 se han incorporado alrededor de 5 mil nuevas habitaciones hoteleras, es decir, que está arribando un volumen mayor de turistas que ocupan las nuevas habitaciones y mantienen la ocupación en los mismos niveles del año pasado, que bien podrían ser superados próximamente.

De acuerdo con la Oficina de Política Migratoria del gobierno federal, entre enero y mayo, Cancún ha recibido prácticamente el mismo volumen de turismo internacional que en el mismo periodo del 2022, es decir, un total de 4.1 millones de visitantes foráneos.

Respecto a viajeros norteamericanos, la estadística arroja que en los primeros cinco meses del 2022 se captaron 2.3 millones de turistas estadounidenses, mientras que para el presente año el indicador se reduce a sólo 2 millones. Lo anterior se compensa con un incremento de turismo canadiense, que en los primeros cinco meses del año suman 692 mil 230 contra 431 mil 157 en el periodo de referencia.

El Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), de la Universidad Anáhuac, asegura que no sólo el turismo estadounidense ha caído a razón de 13% entre enero y mayo de este año, pues las variaciones a la baja se reflejan en los principales mercados emisores de turistas hacia México y el Caribe.

Entre marzo y mayo de este año, se recibieron 430 mil 471 turistas menos de Estados Unidos respecto al mismo periodo del 2022, así como 33 mil 927 menos de Colombia, 33 mil 52 menos de Brasil y 28 mil 710 menos de Reino Unido.

Anuncian más vigilancia en playas de Chetumal

Previo a las vacaciones de verano, las autoridades en Othón P. Blanco han determinado que es necesario reforzar la seguridad en los puntos de mayor afluencia turística como lo son las playas, a fin de prevenir e inhibir cualquier tipo de delito.

De tal manera, que para el reforzamiento de la seguridad en Chetumal, elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han comenzado a realizar recorridos preventivos en las inmediaciones de la playa Dos Mulas, acciones que se pueden replicar en otros puntos, que serán próximamente anunciados.

Playa Dos Mulas de Chetumal, se trata de una de las zonas más visitadas por las familias chetumaleñas y por muchos turistas, por lo que a fin de proteger y salvaguardar la integridad de los bañistas, los elementos policiales realizaron varias etapas de vigilancia, una de ellas estacionaria, también recorridos a pie para la disuasión de delitos de alto impacto y detección de posibles faltas administrativas, además de recorridos por la zona.

Durante la vigilancia, los policías realizaron acciones de proximidad social con residentes y turistas internacionales, poniéndose en contacto para verificar la seguridad de los presentes, es decir, que también buscan ganar la confianza de los bañistas a fin de que se sientan seguros de reportar a las autoridades cualquier eventualidad.

Asimismo, se indicó que los recorridos de la Policía Estatal Preventiva continuarán en diversos puntos estratégicos y de gran afluencia de la ciudadanía, para la prevención de delito, y es que, este tipo de acciones son parte de las responsabilidades de la corporación para restablecer el orden y el bienestar en el municipio, sobre todo en los periodos vacacionales, cuando suele haber mayor presencia de personas en las playas.

