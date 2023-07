A Dante Delgado se le deshace el partido Movimiento Ciudadano

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ahora, López Obrador quiere investigar empresas de Xóchitl Gálvez Ruiz

A lo largo de estos días, la tragicomedia que ha protagonizado de una manera magistral ni más ni menos que el senador Dante Delgado Rannauro y su partido, Movimiento Ciudadano, ha logrado medio tapar la dura realidad que vive México y que el presidente Andrés Manuel López Obrador trata de ocultar, haciéndose el ofendido y enojado cuando en su gustadísimo “stand-up mañanero” le preguntan algún asunto incómodo (o sea, casi todos).

Sin embargo, también ha quedado en evidencia que al dirigente naranja de plano se le está deshaciendo el instituto político que fundó y últimamente le ha dado por paciencia a todos los actores políticos, sean de uno u otro lado. No debería olvidar el ex gobernador veracruzano que la paciencia se agota y más, cuando está cerca una importante coyuntura como es la del 2024 a la que desde luego, el senador naranja ya se anotó al decir que si no hay de otra, está dispuesto a ser él quien abandere a su partido de cara a los comicios del año entrante.

Delgado Rannauro pensó que tenía en sus manos la piedra filosofal, pero eso sí, color anaranjado y que con ella podría posicionar a su partido en el abigarrado escenario político nacional, pero tarde se dio cuenta de que nada le está funcionando, y mientras que algunos todavía están a la expectativa de que ya no pasará mucho tiempo para que el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rompa con Morena y sea ungido como abanderado presidencial de MC, del otro lado de la moneda que el senador Dante Delgado mantiene aún en el aire, acaso ni enterado está de que al seno de su instituto político, se cierne un importante conflicto interno porque no faltan los que están dispuestos a abandonar las filas de Movimiento Ciudadano para dar su abierto respaldo ni más ni menos que a la candidatura presidencial que surja del Frente Amplio por México y dos son los casos más importantes y representativos en el partido naranja: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el senador Clemente Castañeda que parece, se le convierten a Dante Delgado en dos piedras en el zapato.

Y hablando de piedras en el zapato, no hay que soslayar las que tiene el mismísimo presidente López Obrador, siendo la mayor de ellas, por el momento, la senadora Xóchitl Gálvez, después de que la legisladora panista dijera que sus empresas son tan fregonas que hasta esta errada y llamada cuarta transformación las contrata.

Por eso y visiblemente molesto, el inquilino de Palacio Nacional retó a Claudio X. González para que por medio de “Mexicanos contra la Corrupción”, investigue las empresas de la senadora Gálvez Ruiz.

Lo que de plano no se pude soportar, es que López Obrador haya intentado una ironía que quedó en una burla muy burda, al señalar que se pediría al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, (INAI), brinde información sobre el particular. Si el mandatario sabe que él mismo maniató y la puso hasta mordaza al INAI, porque dicho Instituto le resulta sumamente incómodo al de Tepetitán.

Municiones

*** La ex jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo en Tabasco, —la tierra de su líder supremo—, acompañada por un de sus primeros seguidores, José Ramiro, “Pepín” López Obrador, que sigue apoyándola al cien, mientras que Pío López Obrador, ha hecho lo propio con Marcelo Ebrard. ¿Será acaso que está más cerca de lo que parece un conflicto familiar?

*** Muy bien organizada , la ceremonia del Día del Abogado, fecha que fue establecida el siglo pasado por el presidente Adolfo López Mateos. en la sede del auditorio “Jaime Torres Bodet” tuvo lugar esta celebración encabezada por el comité rector de tan importante efeméride ,integrado por notables agrupaciones de la abogacía , que encabeza Juan Carlos Sánchez Magallán y en la que se reconoció la tarea nacional e internacional de brillantes exponentes de la jurisprudencia , entre los que , muy merecidamente destacaron : Mariana Benítez Tiburcio, José Guadalupe Medina Romero, Sandra Cuevas Nieves quien junto con Rafael Guerra Álvarez y Santiago Nieto Castillo, dieron a conocer conceptuosas piezas oratorias. Hay que recordar que este evento anual, siempre muy esperado, tenía tres años de no realizarse por la contingencia mundial, que vivió la humanidad producto del Covid-19.

*** El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, inauguró la exposición colectiva “Por amor a Puebla”, que tiene como propósito revelar a los capitalinos y al mundo, la magia de un territorio que posee infinidad de experiencias, tradiciones y espectaculares paisajes naturales, así como la diversidad del estado. El senador Armenta se comprometió a abrir las puertas de la Cámara alta a todas las formas de expresión artística; “a Puebla no lo representa un senador o una senadora, lo simbolizan los siete millones de poblanos y poblanas con su magia”. Y bueno, de pasada, el referido evento le sirvió para promocionarse como el más franco aspirante a convertirse en el candidato de Morena al gobierno precisamente, de dicho estado y hay que señalar que lleva la delantera sobre el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a quien cuando no lo batean, le enmiendan la plana. ¡Qué tal!

*** El cadáver de la niña de 6 años que murió prensada en un elevador de una clínica del IMSS en Playa del Carmen, en Quintana Roo, fue trasladada a Yucatán. Desafortunadamente, el ataúd que había sido encargado se rompió y por eso, el cuerpo de la pequeña Aitana, tuvo que ser embalsamado. En este mismo caso, Víctor, el camillero que había sido detenido por supuesto homicidio culposo fue liberado, luego de que la Fiscalía quintanarroense determinara que no tiene responsabilidad penal alguna. Los padres de Aitana, presentaron una denuncia en la que describen parte de las negligencias que a diario se cometen en dicho hospital, como por ejemplo, que nadie le llamó al 911 y que el mencionado elevador, estaba descompuesto desde hace cuatro años, es decir, desde el 2019. Lo que es que en el IMSS se “echen la bolita” unos a otros. ¿Así le harán también en Dinamarca, buscar culpables sin ton ni son?

