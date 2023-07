Insurrección en Guerrero

Desde el portal

Ángel Soriano

Desde hace décadas, el estado de Guerrero ha sido escenario de acciones de violencia dadas las condiciones propias de la entidad: Incomunicación, rezagos sociales y vastas riquezas naturales, codiciadas por propios y extraños, que propician enfrentamientos por la posesión y dominio de amplias regiones.

Cacicazgos y liderazgos sociales se enfrentan en favor de intereses en favor o en contra de las comunidades que hacen que la justicia social sea remota en medio de recursos naturales que sólo favorecen a unos en detrimento de otros; así la lucha es cruenta sobre los nativos, los que más tienen son aliados de los poderosos y viceversa.

La alianza cacicazgos-autoridades hace que la inconformidad crezca: Tienen que salir a hacerse escuchar y de ahí vienen ahora los bloqueos carreteros, el armamento poderoso y primitivo, el grito y la protesta ante la indiferencia de quienes deberían atender sus necesidades, pero que los oprimen porque así lo determinan las asociaciones de poderosos contra los débiles.

Entender que es una lucha social mediante la insurrección armada sería conveniente para entender también el conflicto chiapaneco: Los pueblos originarios no acaban de ser escuchados y sus demandas resueltas. De ahí viene la insurrección, que se confunde con las bandas delincuenciales que se aprovechan de este escenario para sus acciones fuera de la Ley, pero es preciso distinguir uno de otro.

TURBULENCIAS

Aderezo los competidores, Xóchitl es la buena

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la docena de anotados en la oposición por la candidatura presidencial constituyen el aderezo en sus adversarios, la buena es la senadora panista Xóchitl Gálvez que -pese a lo dicho en contra- toma vuelo por su lenguaje grosero o coloquial, pero que se hace escuchar por sus seguidores que suman ya miles. En Torreón, donde habló sobre el derecho de réplica, dijo que es el amor imposible de AMLO y espera que esto no enoje a la escritora Beatriz, lo cual fue bien recibido por las coahuilenses. Se considera que la lucha electoral se enfocará a Xóchitl-AMLO dado que poseen las mismas armas, desde su respectiva perspectiva… En tanto, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila considera que el llamado de atención del presidente López Obrador a las “corcholatas” para que moderen sus gastos y bajen sus espectaculares debió haberlo hecho el líder morenista Mario Delgado y no el Presidente, pero desde luego es notorio que hay aspirantes a la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación que cuentan con apoyos y recursos sin límite: Simple y sencillamente habrá que ver de dónde sale tanta propaganda en Puebla del ex secretario de Gobierno Julio Huerta, surgido de pronto al escenario estatal y que compite con los coordinadores parlamentarios Nacho Mier y Alejandro Armenta, en busca de la candidatura a la gobernanza estatal y de paso, coordinar la campaña de la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Funcionarios federales y estatales están comisionados en las precampañas, aún legisladores, lo que demuestra que los recursos públicos de los tres niveles de gobierno están a disposición de los precandidatos a los 20 mil puestos de elección popular en disputa en 2024. La actividad electoral es una de las más redituables en todos los aspectos: No sólo se dispone de recursos públicos, sino que a través de estos se acumulan recursos privados, pese a las supuestas reglamentaciones para evitarlo, pero más vale el derroche que el autoritarismo, se dirá para justiciar el exceso de propaganda… Televisa trae una campaña en contra de la IV-T y en contra de Adán Augusto, por algo será, comenta el presidente López Obrador que dice que habrá de preocuparse cuando reconozcan los logros de su gobierno.

