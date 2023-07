Con todo respeto, Presidente

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

No es la primera vez que ocurre, pero la negativa y la cerrazón es la de siempre. Varios colegas han increpado al Presidente en sus mañaneras por la evidente manipulación de datos, las descalificaciones y la promoción de información equivocada deliberadamente. AMLO se lava las manos y crea una sección de “quién es quién” para que una improvisada empleada le haga el favor de atacar a columnistas, reporteros y medios.

Hace unos días, el reportero Ernesto Ledezma, de Rompeviento TV, se permitió ofrecer cifras documentadas de la violencia en varias regiones del país a lo que el Presidente le respondió con que estaba haciendo “politiquería”. Esto fue suficiente para que el periodista no le aceptara la gratuita y fácil ofensa e insistió en que la situación nacional es grave.

Le preguntó al Presidente qué se está haciendo por los desplazados y el mandatario no únicamente se mostró ignorante sino que evadió el tema. Con justa razón, Ernesto le recordó a AMLO que nosotros por vocación, decisión y profesión hacemos trabajo de campo antes de su sexenio, durante y lo seguiremos haciendo, luego de 2024, y le remarcó que hay zonas en donde ya es imposible ingresar como en Chiapas a lo que el tabasqueño retador irrumpió: “No estoy acostumbrado a escuchar mentiras porque tú me estás diciendo que hay muchísima violencia en Chiapas”.

Ernesto le subrayó la diferencia entre adversarios y enemigos y además le sostuvo que AMLO tiene de los dos. “Un enemigo quiere destruir y un adversario quiere derrotar. Mire Presidente ahora hay zonas en donde ya no podemos llegar”, AMLO lo interrumpe, “ahora está peor, según tú”. La réplica del comunicador: “No sabemos cómo hacerle para convencerle de que hay situaciones gravísimas de corredores que tienen ahí los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación donde vemos pasar los convoyes con Suburban con vidrios polarizados…” y le volvió a señalar: “usted presenta una cifra, pero si va allá, la realidad es otra y entonces usted lo toma como si fuera un ataque a su gobierno”.

AMLO vuelve a interrumpir: “pues yo también voy al campo”. Ernesto: “sí, pero nosotros nos quedamos, usted tiene que gobernar a todo un país… y no estoy mintiendo, estamos diciendo atiendan a los desplazados… sé que cada vez es más complejo que me dé la palabra… Yo lamento que nos vea como adversarios a quienes estamos haciendo un trabajo y que no estamos en agendas de partidos políticos ni de gobiernos y somos honestos con nuestro trabajo. Esta es la primera vez que me habla de politiquería o términos así no recuerdo que me haya tratado de manera irrespetuosa como en esta ocasión”.

Evidentemente, AMLO se mostró molesto, indispuesto, pero sin atinar a reconocer errores y fracturas, su salida fácil es la contestación agresiva y ofensiva.

Hablar y ganar tiempo impide a AMLO tratar temas como el incendio provocado en la Central de Abasto de Toluca; a la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con supuestos delincuentes, tampoco de la explosión en una plataforma de Pemex, menos de las irregularidades en “campaña” de sus “corcholatas”.

A los asesinatos en Michoacán ya no le prestan atención, tampoco del ecocidio por el Tren Maya. Para él lo importante es no irse a sacar la foto con las víctimas de la Línea Dorada del Metro, “eso era en otros tiempos”.

El fallecimiento de Muñoz Ledo le tiene sin cuidado, el conflicto con España y Perú, así como la expulsión de México del Comando Norte son nimiedades. Lo importante es acusar a los medios conservadores, intimidar a reporteros, continuar con sus monólogos y ganarse el derecho de admisión para evitar réplicas.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.