Transferencias y sobres amarillos

Desde el portal

Ángel Soriano

En la disputa por la sucesión presidencial, salen a relucir las verdades y medias verdades, por lo que es preciso establecer claridad en el manejo de los recursos públicos y los potenciales electores tengan elementos suficientes para fijar la tendencia de su voto. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido se investigue la empresa de Xóchitl Gálvez.

La aspirante a la candidatura presidencial opositora respondió que desde hace más de tres décadas creó una empresa seria y legal, que recibe transferencias electrónicas de recursos y paga impuestos y no recibe sobres amarillos debajo de la mesa como es el caso de Pío, hermano del Presidente, que recibió recursos frescos de ese sistema que prevaleció en otros tiempos, todavía vigentes.

El presidente pidió a Claudio X. González y a María Amparo Casar, de Mexicanos en contra de la Corrupción, investigar en el INAI cuantos contratos recibió High Tech Services, empresa creadora de edificios inteligentes -la senadora dice que fueron poquitos, 14-, del gobierno federal y de la delegación Miguel Hidalgo, cuando estuvo a cargo de la hidalguense.

El reto es público y los personajes son actores políticos en pleno auge por lo que están obligados a demostrar ante la opinión pública si es que hay ilícitos, conductas inapropiadas, tráfico de influencias, favoritismo o uso de la administración pública con fines privados: hacer crecer empresas familiares al amparo del poder o la utilización de la política para acumular ganancias.

TURBULENCIAS

Gurría y Calderón, también beneficiarios

¿Saben que Felipe Calderón llegó a ser director de Banobras y lo primero que hizo fue darse un crédito a él para comprar una casa? Igual que a Gurría, no le correspondía, porque sí había esa prestación a los trabajadores de Banobras, pero tenían que tener un tiempo, y él llegando-llegando se dio el crédito. Así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas y muy corruptos, mucho muy corruptos, indicó el presidente López Obrador y añadió: El problema de Gurría no sólo es lo de su pensión, no. El problema de Gurría es que era secretario de Hacienda hace 25 años, cuando se aprobó el Fobaproa, cuando aprobaron convertir las deudas privadas de unos cuantos banqueros y empresarios en deuda pública, en deuda de todo el pueblo de México, tres billones de pesos, ese es el problema de Gurría. Y la desvergüenza y el cinismo y vuelvo a la hipocresía de este bloque conservador corrupto, que ahora lo nombran el coordinador del proyecto para que las cosas cambien en México porque están muy mal, y estos van a venir de nuevo, ¿no?, a salvarlos. Gurría es el encargado de elaborar el proyecto de Nación del Frente Amplio por México… Y mientras se aclaran las colosales ganancias al amparo del poder público, una menor murió en un elevador sin funcionamiento en una clínica del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, y como siempre ocurre: Trabas burocráticas impiden el buen funcionamiento de los servicios públicos y aunque el Presidente ofreció que no habrá impunidad y se castigará a los responsables, los hechos demuestra la realidad de nuestro país: Unos cuantos que tienen mucho a costa del poder público y los que menos tienen son víctimas de la ineficiencia y de la burocracia… Lo mismo entre las corcholatas aspirantes a la candidatura presidencial: nadie sabe quién paga los miles de espectaculares y las pintas en bardas, los gallardetes y lonas que cubren el territorio nacional en una campaña anticipada que no acaba de cuadrar: 13 aspirantes de la oposición, definidos como el aderezo, y seis del partido oficial, que se disputan quien se parece más al máximo dirigente nacional o quien lo imita mejor; lo cierto es que la mayoría sólo aspira a los privilegios que da el poder.

