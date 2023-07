Natalia Lafourcade anuncia fechas para su gira “De Todas las Flores”

Tras cinco años alejada de los escenarios

Se presentará el 7 de noviembre en el Auditorio Nacional

Asael Grande

La reconocida artista, compositora, intérprete y productora musical veracruzana, Natalia Lafourcade, luego de más de 5 años fuera de los escenarios, se reencuentra con sus seguidores en su esperado “De Todas las Flores Tour” 2023.

Esta especial serie de conciertos inició en el Carnegie Hall de Nueva York el pasado 27 de octubre, cuando se presentó formalmente su disco “De Todas las Flores”. Desde entonces, ha recorrido importantes escenarios de varios países del mundo, compartiendo la música de su más reciente álbum y memorables temas que la han consolidado como artista. También interpretará el tema “Tierra Querida”, que compuso para Casa madero, la vinícola más antigua de América.

Como uno de los momentos más importantes de la gira, Natalia Lafourcade ha decidido acercarse a su público más querido para presentar su música el 7 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México; el 22 de noviembre, en el Auditorio Citibanamex de Monterrey; y el 26 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

En conferencia de prensa, dijo estar “emocionada de disfrutar estas fechas en Ciudad de México, Monterrey, y Guadalajara, para presentar ‘De Todas las Flores’, el Tour, junto con música de Musas, ‘Un Canto por México’, canciones que ya conocemos del pasado; mi corazón está muy contento”.

Su reciente álbum, “De Todas las Flores” es un diario musical que muestra la evolución artística de Natalia; después de siete años regresó al estudio de grabación para ofrecernos doce canciones inéditas que exploran temas como la vulnerabilidad, la vida y la muerte, la feminidad, la naturaleza, lo místico, el amor y el desamor.

“realmente me siento como una flor, creo que todo ser humano, todo ser, es esa flor, para mí ese disco ha sido reencontrarme con los jardines interiores de mi corazón, de mi ser, de mi alma, de mi mente, de mi creatividad, creo que esas flores, esos pétalos, ese aroma que emana es justamente el resultado de la mezcla de, no solamente un aroma o una esencia, siento que este disco me ha permitido encontrar, conectar con la realidad de que soy muchas cosas, soy muchos mundos en uno, y ha sido un proyecto que me ha permitido volver a muchas facetas mías como mujer, como ser humano y como artista, también, donde he podido explorar, he podido liberar una parte muy importante que tiene que ver con la de conectar, y liberar el alma, realmente, generar esa conexión con lo que uno hace, y que hace mucho bien” declaró la cantante.

Durante la pandemia Natalia decidió regresar al estudio para grabar temas inéditos de su autoría y hacer con ellos un nuevo álbum. Como parte de este nuevo universo musical, Lafourcade presentará en nuestro país, su Tour 2023, “De Todas las Flores”, que ha pisado países como Estados Unidos, España, Francia, Argentina, Perú y Chile.

“pensé que iba a estar mucho tiempo fuera de lo escenarios, no sabía que iba a haber una pandemia, no hubo un día en que yo no pensara en el escenario, el escenario es mi hogar, no sólo como espacio, sino lo que sucede ahí, es una cantidad de lecturas, de cosas que pasan y cosas que se dicen” concluyó.