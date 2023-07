Como popote

Carlos Ramos Padilla*

El entonces candidato a la Presidencia afirmó que cuál era el chiste de sacar petróleo, sólo rascarle y colocar un popote. Pues Pemex en esta administración ha sido un verdadero fracaso: corrupción, abusos, pérdidas… incluso hasta con el lastre de Dos Bocas. Uno de los compromisos más firmes de López Obrador era colocar el precio de la gasolina por litro en 10 pesos, hoy está en 26.

Una de las primeras disposiciones de esta administración fue cerrar las válvulas de suministro con el propósito, dijo, de acabar con el huachicoleo. Pues ni una ni otra, hubo desabasto de combustibles, compra de vehículos (pipas) bajo sospecha de irregularidades, continúa el huachicoleo y las tarifas de los energéticos siguen por las nubes.

En los últimos días, Fitch Ratings rebajó las calificaciones de incumplimiento de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera de Pemex de ‘BB-’ a ‘B+’, considerado como un grado altamente especulativo de inversión, dejando a la empresa a dos peldaños de los llamados bonos “basura”, así de grave.

Fitch Ratings colocó adicionalmente las calificaciones de la petrolera mexicana en observación negativa, incluso bajó la calificación de aproximadamente 80 mil millones de dólares de las notas internacionales en circulación de Pemex a ‘B+’/’RR4’ desde ‘BB-’.

La calificadora dio argumentos y expuso: “Las rebajas reflejan el continuo desempeño operativo débil de Pemex, lo que resultó en que Fitch redujera varios de los puntajes de relevancia ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) de la compañía a ‘5’ y se espera que limite aún más sus fuentes de financiamiento de bancos, inversionistas y proveedores. La reducción de estos puntajes de relevancia refleja el impacto ambiental y social asociado con múltiples accidentes en las instalaciones operativas de Pemex desde febrero de 2023, que resultaron en víctimas y lesiones a sus empleados y daños a infraestructura y activos”.

El reporte puntualiza que la observación negativa señala la preocupación sobre la capacidad y voluntad del gobierno federal para mejorar materialmente la posición de liquidez y la estructura de capital de la empresa en los próximos dos años sin concesiones de los acreedores.

La evaluadora añadió: “Pemex enfrenta vencimientos de bonos de deuda internacional por 4 mil 600 millones de dólares en 2023 y 10 mil 900 millones en 2024. El refinanciamiento de esta deuda expondrá a la empresa a mayores gastos por intereses que estrecharán aún más su flujo de efectivo”.

Pero lo más trascendente es que Fitch subrayó que las calificaciones de Pemex están cuatro escalones por debajo del soberano, al considerar que la petrolera se encuentra en dificultades financieras y su historial de ESG afecta aún más su capacidad para recaudar capital.

Al primer trimestre de 2023, Pemex reportó 25 mil millones de dólares de deuda a corto plazo, de los cuales 4.6 mil millones de dólares corresponden a bonos internacionales con vencimiento en 2023 y 10.9 mil millones de dólares en 2024.

Pemex ha reportado una pérdida neta de 52,033 millones de pesos (unos 2.584 millones de dólares) durante el periodo de julio a septiembre del 2022, un descalabro respecto a las utilidades netas por encima del 253 mil millones de pesos acumulados al primer semestre del año. Pemex reporta pérdida de US$9,400 y a consideración internacional, AMLO no logra reactivar producción. La petrolera estatal no logra revertir la caída de su producción y lucha por financiar su abultada deuda. Aquí no hay forma de señalar que el pasado, Felipe Calderón o ahora Xóchitl Gálvez son los responsables de este enorme desfalco que significa Pemex.

Por si fuera poco, hace apenas unos días Petróleos Mexicanos reportó uno de los siniestros más importantes que han ocurrido durante este sexenio, me refiero a la explosión en la plataforma Nohoch-Alfa, la cual cobró la vida de varias personas y una importante afectación a la empresa productiva del Estado en su producción sin que este evento tuviera importante reflejo en los monólogos de las mañaneras.

