Estudiantes UAEMéx consiguen primer lugar en competencia internacional de porrismo

Toluca, Estado de México.— Alejandro Lara González y Fabián Estrada Arroyo, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), tienen como meta común formar parte de Team México, el equipo de porristas representativo de nuestro país.

Ambos forman parte del equipo que representa a la Academia Stars Royalty en competencias nacionales e internacionales y que recientemente consiguió el primer lugar en The Magical Championship of the World 2023, que se llevó a cabo en Puerto Vallarta.

En la justa internacional, llevada a cabo en el estado de Jalisco, el equipo del cual forman parte los universitarios compitió, en la categoría Grand Spirit COED 3, con representativos de Colombia, Canadá, Puerto Rico y México.

Alejandro, estudiante del octavo semestre de Ingeniería en Plásticos de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, explicó que la competencia estuvo sumamente reñida y se consiguió el primer lugar apenas por unas décimas.

Por su parte, Fabián, estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Arte Digital de la Facultad de Artes, aseveró que éste fue un gran reto, pero se logró el triunfo. “Estaba muy emocionado, ya que la vibra de los competidores era muy especial, algo que no había visto en México, donde la práctica de esta disciplina está cambiando para bien”, afirmó.

Abundó que el porrismo o cheerleading, como se conoce en Estados Unidos, se enfoca en tres aspectos: las cargadas, la gimnasia y el baile, cada uno con su debida importancia.

Además, detalló, hay diversas categorías, determinadas a partir de las edades de los participantes, que van de los tres años en adelante. “Para competencia manejamos rutinas de dos minutos y medio, tiempo en el que tenemos que presentar los elementos del nivel apropiado en gimnasia, baile y cargadas”.

Alejandro indicó que, a través del baile, llegó a este deporte hace año y medio. “Probé y me fascinó, por la adrenalina y las sensaciones que despierta su práctica, que en sí misma es muy emocionante, gratificante. Compaginar la escuela y el cheerleading a veces es agobiante, ya que hay que entregar trabajos, hacer tareas, estudiar y dar el 100 en los entrenamientos, además de comer y dormir bien. Exige mucha disciplina, pero al final es gratificante en muchos sentidos”.

Fabián inició con la práctica del deporte hace ocho años, cuando realizaba sus estudios de preparatoria. “Desde el primer momento me enamoré y en la actualidad cuento, incluso, con certificaciones de coach. Sin duda, combinar el deporte con la escuela no es sencillo, pero siempre hay tiempo, dándole la debida importancia a todo. Además, siempre cuento con el apoyo de mis profesores”, dijo.

Además de concluir sus estudios de licenciatura, Alejandro y Fabián tienen como objetivo, en el mediano plazo, integrarse al Team México y representar a nuestro país en competencias internacionales, aunque saben que para ello requieren una estricta disciplina.