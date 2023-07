No se hagan bolas, es Xóchitl

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Es el único nombre que suena en oposición

Siguen Creel, y muy lejos De la Madrid y Beatriz

Sería una candidata fuerte

Como presidenta iría con priistas

Para llorar, el informe de Bartlett ante Nahle

Monreal se decanta por la CDMX

Scania prepara mujeres conductoras

La democracia necesita una virtud: la confianza.

Sin su construcción, no puede haber una auténtica democracia

Victoria Camps (1941-) Filósofa española.

En todo el país, tanto panistas como priístas y perredistas, ven que la opción de la oposición para abanderar el frente opositor Va por México, es Xóchitl Gálvez.

Algunos la consideran como una excelente candidata, pero con muy poca presencia administrativa y experiencia en gobierno, a pesar que ha tenido puestos de elección popular por una parte y por la otra chamba de menor rango dentro de la administración pública federal.

Sin embargo, hace temblar a las “corcholatas”. Por ello, en los últimos días el presidente López Obrador ha intensificado dos ataques en contra de la hidalguense, ante el miedo que genera a las fuerzas morenistas, una virtual candidata emanada de la zona rurales del país, con sangre indígena, con preparación universitaria y, en especial, una exitosa carrera empresarial.

López Obrador sabe que sus “corcholatas” están en desventaja ante la imagen de una mujer que habla como el pueblo, hace clic con pobres y no le pide a los ciudadanos quedarse en la pobreza. Les promete mejorar sus condiciones de vida, en todos los sentidos. Esto no lo hacen en el oficialismo.

Por ello, el Presidente ejerce violencia de género en contra Xóchitl. Lo sabe y, sin embargo, lo hace en forma deliberada con el fin de atraer las simpatías de los seguidores de Morena, especialmente su voto duro.

Por ello, no hay duda. La opción más fuerte del frente opositor, a través de Vamos por México, Xóchitl, quien en reuniones con miembros de su partido incluso de los priistas y perredistas, tiene mucho mayor presencia, que algunas corcholatas.

De acuerdo a las encuestas, Xóchitl lleva una ventaja de cuando menos 20 puntos sobre cercano competidor, Santiago Creel. Más allá están Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y otros miembros del frente opositor. Ninguno le hace sombra en estos momentos a la hidalguense.

No se hagan bolas. ¡Será Xóchitl!

PODEROSOS CABALLEROS

En sesión del Consejo de administración de la Comisión Federal de Electricidad, ante su presidenta, la secretaría de Energía, Rocío Nahle, el director Manuel Bartlett presentó un informe, al segundo trimestre de 2023, para llorar. No logró los mínimos de rentabilidad que le había prometido al presidente López Obrador. Incluso se necesita incrementar la infraestructura de esa empresa “de talla mundial”, no ha generado las utilidades suficientes para reinvertirlas y, sobre todo, crear infraestructura moderna que haga realmente rentable la generación de energía eléctrica para el país. El poblano cambió el discurso. Ya no es tan nacionalista, ni mucho menos socializante, como se lo vendió al Presidente de la República. Por ello emprenderá, según dijo, diversas acciones para mejorar la situación financiera de esa compañía. Para lograrlo, buscará recursos privados, incluso a nivel mundial, para evitar que se siga hundiendo la paraestatal. La inversión llega, pero difícilmente tendrá los resultados que esperan dentro de la 4T. Una empresa mal administrada, que no respeta el Estado de Derecho, es un barril sin fondo. *** MONREAL: Cómo están las cosas en el descarte de las corcholatas por la Presidencia de la República, que el senador con licencia Ricardo Monreal, lanzó un plan para la Ciudad de México. Se cumplen los pronósticos en el sentido que el zacatecano busca, como premio de consolación ante la fortaleza mediática de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Su programa buscar garantizar la seguridad y recuperar la tranquilidad en la capital del país; propone dotar de movilidad a la ciudad y mejorar la calidad educativa, así como disminuir la contaminación e incrementar la sustentabilidad. Lo que es muy cierto, y lo saben perfectamente en Morena, es que Monreal tiene un fuerte control político en la capital del país. Son muchos los atributos políticos del zacatecano.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

SCANIA: Bajo el liderazgo de Alejandro Mondragón, la armadora de tráileres y camiones, impulsa la capacitación de operadoras profesionales de vehículos de carga. Graduó a 10 mujeres que formaron parte de la segunda generación del programa Conductoras Scania. Las graduadas recibieron una semana de preparación teórica en las instalaciones del CECATI 88, posteriormente tomaron dos semanas de capacitación en el patio de Grupo Transmontes y dos más con un master driver de Scania. Para complementar su preparación tomaron diversos cursos, entre ellos, uno de habilidades sociolaborales.

