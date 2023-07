“Acá en la Tierra”, entrañable puesta en escena

La actriz Arcelia Ramírez amadrina temporada

Con el tema del amor y las infancias trans se presenta en Centro Cultural del Bosque

Arturo Arellano

El Ciclo Albricias Diversas presenta cinco puestas en escena que visibilizan y provocan una reflexión a partir de la diversidad y las problemáticas que vive la comunidad LGBTTTIQA+ en el Centro Cultural del Bosque, una de ellas es “Acá en la Tierra”, protagonizada por Assira Abate y en la que se aborda el tema de las infancias trans.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, la actriz Assira Abbate comentó “es una obra necesaria, trata de un tema del que hablamos poco, de las infancias trans en el país, porque justo es un tema necesario, y ha sido bien recibida por el público porque habla de las personas que decidimos aislar en nuestra sociedad. Esta nueva temporada es un escenario en donde no habíamos tenido oportunidad de estar, y lo que tiene de especial además de ser una obra más hermosa, es que es la temporada más accesible, porque estamos cobijados por el INBA y el boleto está en solo 80 pesos. Es una gran oportunidad para la gente que por cuestiones económicas no pudo verla anteriormente”.

Adelanta que “Lolo es un niño trans, pero dice que es extraterrestre, porque no se identifica en los códigos binarios, ‘no soy niño, no soy niña, soy un extraterrestre’, entonces el niño juega y a través de vasos atados con cordones, le habla a los extraterrestres, les cuenta lo raro que hacen los humanos en la tierra y cómo se siente. Entonces, conoce a Dolores que es la intendente de su escuela. Es una mujer con súperpoderes, que se vuelve amiga de un niño extraterrestre, juntos se disponen a limpiar el mundo de prejuicios sobre las personas en general, porque no debemos juzgar a nadie, debemos tratar a nuestras infancias desde el amor”.

A lo anterior, agrega que, “la mamá de Lolo es una mamá que no sabe qué hacer, no es la mamá perfecta, está improvisando todos los días en una maternidad, porque nadie te enseña. Entiende a su hijo desde el amor y se abre a tener a este niñe, sin juzgarlo, pensando ‘quiero que mi hijo sea feliz’. Ese es el mensaje y tanto niños como niñas y niñes, se quedan con la idea de que es un extraterrestre, pero los adultos entienden que es un niño trans, es decir, que se puede generar una plática, un diálogo entre padres e hijos para aclarar los objetivos de esta narrativa”

Algo curioso de este montaje es que la misma Assira da vida a Lolo, un niño de 6 años, “no sabía cómo abordarlo y entendí que era desde el juego, alterno con Meraqui Pradis, que es una actriz excelente. Al principio juzgaba al personaje como adulto, y me preguntaba

¿camina como niño o como niña?, pero entendí que da igual, tuvimos pláticas con asociaciones de familias trans y con los niñes que están ahí, preguntamos qué sienten y nos ayudaron muchísimo, porque primero definimos quiénes somos y después qué nos gusta, entonces, nos faltan caminos por abrir en todo”.

Y concluye que “lo más importante que me llevo de esta obra es que mi nivel de empatía creció muchísimo, cada vez aprendo más, el personaje me ha enseñado muchas cosas desde el amor”.

La temporada se presentará del 3 de junio al 23 de julio de 2023, y será la última vez que se presente en la Ciudad de México, luego de haberse presentado en el Teatro Milán, en el Teatro Helénico y de estar girando por distintas partes de la República, además de haber sido invitada a participar en el programa de Festival Cultural Cervantino.

Se trata de una dramaturgia de Luis Eduardo Yee, bajo la dirección: Rebeca Trejo y un elenco conformado por Assira Abbate, Meraqui Pradis, Vicky Araico y Mahalat Sánchez, en alternancia de funciones.

DEVELA SU PRIMERA PLACA CONMEMORATIVA Asael Grande La Máquina del Tiempo Producciones tuvo el gusto de develar la placa de la puesta en escena, “Acá en la Tierra”, en el escenario del Teatro Orientación, Luisa Josefina Hernández, del Centro Cultural del Bosque. Para esta celebración, la compañía, contó con la presencia de la actriz Arcelia Ramírez, así como de Federica Ponce Sánchez de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad y el dramaturgo Gibrán Portela. Con temporada hasta el 23 de julio próximo, en “Acá en la Tierra” (Dramaturgia: Luis Eduardo Yee; Dirección: Rebeca Trejo), protagonizada por Assira Abbate*, Meraqui Pradis*, Vicky Araico, Mahalat Sánchez. (*alternan), esta puesta, escrita por Luis Eduardo Yee y dirigida por Rebeca Trejo, es un poderoso texto acerca de la inclusión y de abrazar las diferencias; plantea la lucha valiente e inagotable de Lolo en búsqueda de su identidad sexual, con el único objetivo de encontrar su lugar en este mundo desordenado. Al final de la función número 75 de “Acá en la Tierra”, los ‘madrines’ de placa, felicitaron al elenco y a la producción de esta divertida puesta en escena infantil: “quiero agradecer a todo el equipo de esta obra magnífica el que me hayan invitado a develar la placa, la gente de teatro tenemos este ritual al final, espero que no sea el camino final de esta obra, espero que haya muchas otras temporadas, queremos dejar una huella porque nuestro quehacer es efímero, se queda en nuestro corazón, y así se quedó esta obra en mí corazón y en el de mis hijas cuando la vi por primera vez, gracias a un trabajo estupendo de actuación, de producción, es una obra extraordinaria, y la tienen que ver todos los niños, los papás, los adolescentes y todos, que esto no se quede aquí, agradezco profundamente a los que han hecho posible que esta obra encuentre a su público y los felicito, y agradezco profundamente este trabajo, y ojalá que haya ocasión de que muchas más personas lo vean”, expresó emocionada, Arcelia Ramírez, primera actriz mexicana de cine y teatro y televisión, reconocida internacionalmente por su filmografía que supera las cuatro decenas de largometrajes desde 1985.