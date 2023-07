México se adelanta a EUA

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

México fue uno de los países que aplicó el modelo neoliberal de manera más encarnizada, brutal y destructiva, por más de 80 años de “dictadura perfecta”. Una pequeña élite político-empresarial se impuso y adueñó de las instituciones, perpetuándose de manera ilegal, mediante sucesivos fraudes electorales. Pero ese largo y oscuro periodo terminó con las elecciones de hace apenas cinco años atrás, del 1 de julio de 2018, en donde el pueblo de México determinó un cambio de rumbo en la vida pública y en las instituciones. Fue una sublevación legal, pacífica y democrática, fruto de una paulatina toma de conciencia; el pueblo se unió y se organizó para enterrar el neoliberalismo.

Así lo dijo al autor de esta columna cuando en una mañana le pregunté al Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador: ¿“Se puede decir que se ha acabado con el modelo neoliberal en México?

Nuestra patria vive desde el año 2018 una verdadera democracia, sin simulaciones, y justo cuando estamos a un año de las elecciones a la Presidencia de la República, una mujer –la doctora Claudia Sheinbaum Pardo– hoy por hoy tiene, de acuerdo a las encuestas “patito” y serias, el primer lugar; y si fueran hoy las votaciones, la preferencia del electorado mexicano sería por ella. ¡Sí, leyeron ustedes bien, una mujer que puede ser la primera Presidente (la número 80) de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual pasaría a la historia de nuestro país y del continente americano, al lado de otras mujeres destacadas!

Hagamos una comparación con nuestro país vecino del norte. Amigas y amigos, ¿sabían ustedes que, desde su declaración de independencia en el año de 1789, Estados Unidos ha tenido 46 Presidentes varones?

Luego la memoria falla, por ello les recuerdo que Hillary Clinton podría haber sido la primera mujer presidente de los Estados Unidos, hace apenas tres lustros, pues en el año 2008 pretendió ser la primera mujer en gobernar EUA; pero recordemos que fue derrotada por Barack Obama en las primarias demócratas –quien, por cierto, también fue el primer presidente afroamericano en llegar al salón oval–. Y en México, en el 2018 también llegó el primer presidente de México surgido de un movimiento político de la izquierda mexicana –Andrés Manuel López Obrador–. Morena no ha llegado a ser un partido político en toda la extensión de la palabra.

Parece que fue ayer, hace catorce años, cuando veíamos a la señora Clinton desempeñándose como secretaria de Estado de Estados Unidos en la gestión de Barack Obama (2009 a 2013).

Les comparto estos datos, que desde que la Constitución de los Estados Unidos entró en vigor, en 1789, el país ha estado gobernado por un total de 45 presidentes que protagonizaron a su vez 46 presidencias. Grover Cleveland, que sirvió en dos mandados no consecutivos entre 1885 y 1897, es el único jefe de Estado y de Gobierno de los Estados Unidos que ha repetido en el cargo.

También en el vecino país del norte en 2024 habrá elecciones, pero en esta ocasión no hay una mujer postulada; son dos hombres, en donde también se viven “golpes” para querer sacar del juego a Donald Trump, lo que ha ocasionado un caos en los últimos años en la política norteamericana, en donde se daba un cierto “turnismo” entre demócratas y republicanos.

La verdad es que, desde su fundación en 1776, Estados Unidos ha sido un país dirigido por hombres. Sin excepción. Desde entonces han pasado 247 años y 45 hombres en 44 presidencias.

Mientras que todo parece indicar que, si las elecciones en México fueran hoy, le darían la bienvenida Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional y podría sentarse en la silla del águila, en tanto que, en los Estados Unidos de Norteamérica, la Casa Blanca no ha dado aún la bienvenida a una mujer a la oficina presidencial y por ahora parece que no lo hará, con lo que México se adelantará en materia democrática a EUA.

En el vecino país del norte se habla de los padres fundadores –y no las madres– quienes iniciaron una revolución contra el poder colonial europeo para dar forma a una nueva nación.

En nuestro país fue la lucha de hombres y mujeres que, a través de una revolución armada, dieron vida a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1917, con lo que su pueblo buscó llegar a un sistema democrático, mismo que alcanzó hasta el año 2018.

El mayor desastre del periodo de los últimos 36 años fue, sin duda, la destrucción del contrato social construido por los gobiernos posrevolucionarios y la incapacidad de remplazarlo por un nuevo pacto. La prueba de esa incapacidad es que las facciones que ejercieron el poder en este lapso no pudieron dotarse de una nueva Constitución, que es el documento en el que se plasma el pacto social, y hubieron de recurrir a reformas que adulteraron mucho del espíritu de la de 1917.

Estamos ya en una democracia progresista y a punto de darle continuidad cuando en el año 2024, por primera vez, México tenga una mujer como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien desde mi particular punto de vista deberá de trabajar por regresar a los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, uno de los cuales era “sufragio efectivo, no reelección” así como “muera el mal gobierno” –que aún no acaba de morir–. Hemos pasado altibajos, pero por fin vemos la luz de tener una democracia aceptable –perfectible– pero que abrirá espacio a la democracia participativa que debe consolidarse hasta llegar a un sistema democrático robusto.

Andrés Manuel López Obrador es el mandatario mexicano número 79; y México podría tener a una mujer como Presidente de México número 80, con #EsClaudia amigas y amigos ¿ustedes qué piensan?, la mejor respuesta la tienen ustedes … Amigos, hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos.