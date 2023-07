Con elección de 2024 cambiará el rumbo del país, dice el diputado Enrique Vargas

“Se designará al mejor candidato de la oposición”

Arturo Baena

Huixquilucan, Estado de México.— “Lo que viene en 2024 es un cambio radical que nadie lo parará a pesar de los últimos triunfos de Morena en estados del país, excepto Coahuila, los números no son para nada abruptos en favor del partido en el poder”.

Manifestó lo anterior el legislador mexiquense, Enrique Vargas Del Villar, luego de destacar que los liderazgos del Frente Amplio por México saldrán en defensa del país y se elegirá al mejor candidato que hará frente a Morena.

Vargas del Villar lamentó que Morena siga violando la ley, y que las mal llamadas “corcholatas”, se agarren de un papel de quienes buscan dar continuidad con la llamada Cuarta Transformación, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que es muy diferente al cariño que se puede tener hacia una persona, pero no así la aprobación que se tiene de su actuar, se refirió al actual gobierno de López Obrador, quien aseguró ya está reprobador en su gobierno y agregó que “lo positivo, en referencia a la aprobación sólo del Presidente, no se trasladan a otra persona y que en el 2024 él ya no va a estar en la boleta”.

Finalmente, el ex alcalde de Huixquilucan y quien destacó por el buen gobierno que encabezó, señaló que la gente se cansa de los malos gobiernos.