A 100 años de la muerte de Pancho Villa, Disney le rinde homenaje

A través de Star Plus o un capítulo a la semana por Azteca 7

“Pancho Villa, el Centauro del Norte”, la serie que aborda el lado sensible y humano de algunos personajes históricos de la Revolución mexicana

Alexandra Arellano

La trascendencia histórica que debe de tener una persona para que después de 100 años de su defunción, una de las máximas potencias de la industria del entretenimiento como lo es Disney, montar un proyecto alrededor de su vida, inspirado en sus grandes hazañas, es así como Duney nos muestra el impacto cultural que ha tenido el general José Doroteo Arango Arámbula,mejor conocido como Pancho Villa, quien pasó de ser un bandolero a uno de los gobernadores más amados de Chihuahua.

A un siglo de su asesinato, Star Plus de Disney presenta la serie que retrata la vida de este personaje, utilizando las cámaras como herramienta de proyección de los mejores momentos de su vida, los más contundentes y sobre todo los que dirigieron sus pasos a cambiar la historia y rumbo de esta nación, todo esto lo podrás disfrutar en estreno exclusivo este jueves 20 de julio, y el viernes 21 de julio el estreno de un capítulo en televisión abierta, por el canal de Azteca 7 a las 11 de la noche, misma cadena que tendrá en exclusiva semana a semana el estreno de un capítulo, “esta decisión tomada en conjunto con la producción de Pancho Villa, el Centauro del Norte, debido al respeto que le guardan a los ideales que tuvo el ex gobernante de Chihuahua de no monopolizar los derechos, la educación, y las oportunidades solo para las clases sociales altas, sino darle acceso general al pueblo, considerando estas ideas para permitirle a cualquier persona ver esta serie, y no sólo a los que tienen acceso a la plataforma digital”, indicó Rafael Lara, director de la serie, quien junto con el elenco y todo el equipo de producción se reunió en una presentación oficial para los medios de comunicación, artistas, invitados especiales e influencers, en el Museo Casa de la Bola.

En esta misma presentación se dieron algunos detalles de lo que podrás disfrutar al adentrarte a esta producción y es que aseguran que es una visión totalmente diferente de la historia que nos han manejado en la educación básica del país, y que se mostrará una cara más humana, y real de los personajes, sin alejarse de la realidad, y tomando en cuenta las amplias investigaciones que realizaron los historiadores que se unieron a este equipo, para la realización del guion y asimismo de la historia que presentarán.

Algunas de las novedades más sorprendentes es la implementación de personajes nuevos a lo que marca la historia, por muchos amado y por otros odiado, Pancho Villa se hará acompañar de una especie de Pepe Grillo que será personificado por Juan Luis Medina en un personaje que fue armado de acuerdo a un estudio que se hizo de las personalidades que poseían los compañeros más fieles de Villa, y el nombre que decidieron ponerle es “Marcos Jáuregui”, una combinación de los dos nombres que poseían los amigos de Villa, así mismo podremos encontrar un personaje a menudo olvidado, pese a que sus hermanos son muy referenciados, Raúl Madero.

A esta fiesta de presentación también se les unió uno de los engranajes invisibles de esta producción, ya que sin él, muchas de las escenas que son pieza fundamental en esta producción no se hubieran logrado, hablamos del maestro de equitación de los actores Don Marco, como lo referenciaron al momento de agradecerle por todo el apoyo los actores de la serie que no te puedes perder en su estreno por Star Plus.