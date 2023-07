“No lo digo yo”

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

“Desde el primer día de mi gobierno se acabará la corrupción y la violencia”… “Primero los pobres”… “A los pobres se les usa como estrategia política”… “Me comprometo a que la gasolina costará 10 pesos por litro”… “El Presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista; no debe comportarse como jefe de partido, facción o de grupo. El Presidente no puede usar a las instituciones ni para ayudar a sus amigos ni para destruir a sus adversarios”… “Al Presidente de México se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos, por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima, acuso al ciudadano presidente Vicenta Fox de estos procedimientos deshonrosos. Ustedes me van a juzgar pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia”… “Nosotros no odiamos ni buscaremos venganzas. No vamos a perseguir a nadie, no inventaremos delitos, no daremos consignas al Poder Judicial o al Ministerio Público. Seremos absolutamente respetuosos de nuestros adversarios y al derecho a disentir, nosotros nunca vamos a apostar a destruir a nuestros adversarios, la gran tarea de la transformación requiere de tolerancia, de acuerdos, de concordia, y sobre todo de no perder el tiempo en revanchas políticas”… “La venganza no es mi fuerte”… “Yo tengo otros datos”… “Quieren que venga Claudio X. González, Carlos Salinas de Gortari, Xóchitl Gálvez, me reservo el derecho de admisión”… “Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos”… “Dinamarca es mi ejemplo a seguir, como no hay corrupción, pues no hay pobreza”… “Ahí tienen sus masacres, jajajaja”…. “Austeridad republicana para hacer pobreza franciscana”… “Me canso ganso”… “No se salgan qué que la ley es la ley”… “Al carajo ”… “Ya aclaré, ella es la candidata de la mafia del poder”… “Son peleles, son títeres, son empleados de la oligarquía”… “No mentir, no robar, no traicionar”… “El que aflige se afloja; no nos vamos a aflojar”… “Nosotros no nos inmiscuimos en problemas internos de otros países”… “A España, para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben”… “No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión”… “Evo (Morales) es nuestro hermano que representa con dignidad al pueblo mayoritariamente indígena de Bolivia”… “Como si fuera la Santa Inquisición, la canciller de Panamá”… “Así como él dice que ‘el Tren va porque va”… “No se va a tirar un sólo árbol”… “Me patea el hígado saber que organismos internacionales nos colocan en el sitio 135 de corrupción”… “No vamos a ocultar nada, no vamos a ser tapadera de nadie”… “Les aseguro que no habrá impunidad en ningún caso”… “El huachicoleo es tan grave que casi había un Pemex pirata”… “No me van a cucar”… “Los conservadores están enojados”… “Los abogados son unos traidores a la patria”… “No somos iguales”… “El hampa del periodismo, vienen a hacer politiquería”… “Prensa fifí, fantoches, sabelotodo, hipócritas, prensa inmunda, muerden la mano de quien les soltó el bozal”… “El ataque a Ciro es un autoatentado”… “Nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo, somos respetuosos, nada más ejercemos nuestro derecho de réplica”… “Lo que no mancha, tizna”… “Lo mejor es lo peor que se va a poner”… Total hay que “mandar a sus instituciones al diablo”… pero en este reacomodo de ideas que conste que “no lo digo yo”.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.