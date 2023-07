Le cortan la campaña a Palacio

Así las cosas…

Humberto Mares N.

AMLO tendrá que parar su actividad como jefe de campaña de Xóchitl. Sí, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, aprobó medidas contra el Presidente de la República para que se abstenga de pronunciamientos a su persona, además del retiro de las conferencias matutinas del 3, 4, 5 y 7 de julio pasado.

El Presidente ha pronunciado casi a diario a la senadora Gálvez, tratando de bajar su popularidad que ha crecido increíblemente. La intención del inquilino de Palacio ha sido parar la espuma de popularidad, aceptación y apoyo de los ciudadanos, en la carrera por lograr la candidatura.

A pesar de que el documento de la Comisión de quejas del INE fue publicado el 13 de julio pasado, hasta el pasado lunes no se le había notificado al presidente AMLO, debido a una instrucción administrativa publicada un día después, en donde la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por María Estela Ríos, publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para suspender los plazos y términos legales de toda actividad y trámite incluyendo unidades administrativas del 14 al 31 de julio por el primer periodo vacacional. La suspensión incluye la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos como recepción de documentos e informes.

Por tal motivo, el Presidente afirmó que no se le había notificado. Sin embargo, el Presidente aceptó acatar la orden del INE que consideró que las expresiones del Presidente podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía, de cara al proceso electoral.

Es oportuno recordar que el mandatario se refirió a la senadora Gálvez como la candidata de la mafia del poder que forma parte de los conservadores y que es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia. Luego de que el Presidente iniciara su campaña de desprestigio en contra de la senadora Gálvez, los números de las encuestas de posicionamiento se han movido positivamente para Xóchitl. Diariamente

Las empresas sospechosas

Otorgan 3,474 millones de pesos a empresas nuevecitas. Revelan adjudicaciones millonarias a firmas de reciente creación y sancionadas en 2022. Se otorgaron contratos por tres mil 474 millones de pesos a empresas recién creadas durante el año pasado, según un análisis del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). De acuerdo con el índice de Riesgos de Corrupción 2023, la 4T también entregó contratos por 107.8 millones de pesos a compañías sancionadas y 2.5 millones a empresas fantasma.

Esta información fue publicada en los diarios nacionales, y seguramente el presidente López no sabe y la Secretaria de la Función Pública tampoco.

La inseguridad es la crisis que más preocupa

En estos tiempos de encuestas, los números nos dicen que en México lo que más preocupa es la inseguridad, es “la crisis que más preocupa” a los mexicanos. No es para menos, sino es para más. Los primeros días de julio fueron asesinadas en el país mil 127 personas. El mes pasado fue el más violento de todo el año. Se dio un promedio de entre 80 y 100 personas asesinadas diariamente. Estos números no los tiene ni Croacia ni Rusia, que están en guerra.

La organización México Elige en sus análisis y encuestas de última generación, los mexicanos estamos preocupados por varias crisis, pero la más preocupante es la de inseguridad. El 58.7 % de los encuestados tras un aumento de 8.6% respecto a la percepción de junio pasado; mientras que la crisis económica y “otras crisis” se colocaron con el 30.7 y 10.6%. Respecto al último mes, el estudio nacional de opinión pública indica que el porcentaje de encuestados que consideraron que la seguridad “mejoró”, “sigue igual de bien” o “sigue igual de mal” reflejaron disminuciones, mientras que el número de personas que considera que la seguridad “empeoró” aumentó más de 7% ubicándose con casi el 40 % de las opiniones.

En los primeros días de julio han sido asesinadas en el país mil 127 personas, para un promedio diario de 70.4 casos, de los cuales, 219 homicidios dolosos se cometieron el pasado fin de semana, entre el viernes 14 y domingo 16, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En esos tres días, el Estado de México se ubicó en primer lugar con 27 personas asesinadas, seguido de Guanajuato con 25 casos; Michoacán con 24 homicidios dolosos y Baja California, 22 casos. Esta es la cosecha de la política de abrazos, no balazos.

El padre Goyo

Michoacán es uno de los estados más golpeados por el crimen organizado y hoy sale un valiente padre y alza la voz. “Michoacán es la empresa más grande de sicarios apadrinada por el poder, asegura el padre Gregorio López Gerónimo, conocido como el “Padre Goyo”. En Michoacán existe la empresa más grande de sicarios del país y la han financiado los políticos. Si no fuera por ellos, la delincuencia no habría echado raíces ahí y no se viviría la violencia crónica que padecen municipios como Apatzingán, sostiene el sacerdote Gregorio López Gerónimo, activista contra el crimen organizado y líder social.

El padre de la Iglesia católica recuerda que al estado lo han gobernado el PRI, después el PRD y ahora Morena y enumera y califa de responsables a los ex gobernadores Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Silvano Aureoles y al actual, Alfredo Ramírez Bedolla. Son cinco delincuentes, dice el padre “Goyo”, quien asegura que el partido que sembró la raíz de la delincuencia en Michoacán fue el PRD con Lázaro Cárdenas Batel y Godoy. Son ellos quienes empoderaron a los delincuentes, les dieron autoridad, acusa el padre Goyo. El padre Goyo repartió parejo, algo ha de saber. Así las cosas, hasta pronto.

