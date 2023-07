Le “cantaron” el tercer strike a AMLO; debe conceder el derecho de réplica

Miguel Ángel Rivera

Vale repetir: “Por eso no los quiero”.

Tal es lo que diría el presidente Andrés Manuel López Obrador de los organismos autónomos, a los que quiere desaparecer o, al menos, tener bajo control.

Por eso los ha atacado de todas formas, principalmente reduciendo sus presupuestos o quitándoles elementos, como lo hizo con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

También lo intentó con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en el cual colocó como presidenta a una supuesta incondicional, su ex secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, pero ni por esas ha cambiado de rumbo el organismo autónomo.

Uno de los estudios del Inegi que causa mayor incomodidad en Palacio Nacional y sus alrededores es el referente al elevado sentimiento de inseguridad de la mayor parte de la población de nuestro país, lo cual pone en duda los supuestos éxitos de la política de seguridad implantada por el presidente López Obrador con el respaldo de las fuerzas armadas, a las que antes había ofrecido devolver a sus cuarteles.

El mencionado Instituto informó ayer que, a nivel nacional, en el reciente mes de junio el 62.3 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad.

En el pasado mes, 68.6 por ciento de las mujeres y 54.8 por ciento de los hombres consideraron inseguro vivir en su ciudad.

Las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que se siente insegura fueron: Fresnillo, con el 92.8 por ciento, Zacatecas capital 91.7 por ciento y Ciudad Obregón, con 90.3 por ciento. Les sigue Ecatepec de Morelos, donde el 87.6 % por ciento se sienten inseguros, Irapuato con 87.3 por ciento y Naucalpan de Juárez, con 87.2 por ciento.

Del 26 de mayo al 15 de junio de 2023 se levantó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2023.

El objetivo general de dicho estudio consiste en realizar estimaciones en torno a la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano.

Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad. Para proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna de seguridad pública en el país, la ENSU cuenta con una periodicidad trimestral.

La cobertura conceptual abarca la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño gubernamental, la frecuencia de movilidad, los hogares víctima o con algún o alguna integrante víctima de robo y/ o extorsión, víctimas de corrupción y las víctimas de acoso o violencia sexual.

Los resultados de la encuesta correspondiente a junio anterior no representan un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo de 2023, que fue del 62.1 por ciento. No obstante, sí representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a junio de 2022, que fue 67.4 por ciento, indican los autores del estudio, pero lo que no destacan es que, de cualquier forma, es muy alta la percepción de inseguridad en la mayor parte de la República.

AMLO les da la vuelta a los mandatos del INE

y el TEPJF para que deje de hacer campaña

Convertido en jefe de campaña de sus “corcholatas”, López Obrador busca por todos los medios saltarse los mandatos del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral (TEPJF), organismos que han evitado aplicar las normas electorales con todo rigor y se han contentado con dar algunas indicaciones para hacer como que tratan de contener los abusos de los aspirantes de la llamada Cuarta Transformación, así como también del bloque opositor que trata de consolidar el denominado Frente Amplio por México (FAM).

Conforme a su famoso dicho de que “a mí no me vengan con que la ley es la ley”, el inquilino de Palacio Nacional busca darle la vuelta los mandatos de las autoridades electorales y para ello, en su mañanera de ayer, miércoles, presentó una “nueva” sección denominada provisionalmente “No lo digo yo”, cuya finalidad es poder hacer referencia a las anticipadas campañas electorales con las expresiones de terceras personas que pueden validar situaciones o comentarios que le sirvan a la llamada Cuarta Transformación.

A manera de presentación López Obrador exhibió un video del ex presidente Vicente Fox Quesada, quien califica de huevones a quienes reciben programas sociales. “Los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programas sociales, ¡a trabajar cabrones!, como dice Xóchitl”, expresa Vicente Fox en el video.

“Ahí está: INE, IFE, ya me di por notificado, no voy a decirlo yo”, manifestó el inquilino de Palacio Nacional al indicar cuál es el propósito de esta sección, en donde al parecer tendrá el respaldo de su colaboradora Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es Quién en las Mentiras de la Semana”, en donde ha sumado una serie de tropiezos.

“Como ya no puedo hablar mucho, porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, estoy proponiendo que se llame: ‘No lo digo yo’, y nada más lo ponemos aquí, lo que dicen, para que la gente tenga información”, dijo el jefe del Ejecutivo entre risas.

Recordó que recientemente se publicó información sobre cuántas personas en México no cuentan con telefonía, televisión, Internet y al menos una computadora, por lo que considera “bueno” que en las mañaneras se difunda información.

“Van a ver que hay mexicanos que no tienen acceso a los medios o a la información, aparte de que hay censura, la información es selectiva. Se da a conocer nada más lo que les conviene, hay muchas cosas que se ocultan, por eso es bueno, que aquí se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más”, manifestó al presentar el video de lo declarado por Fox el lunes anterior.

Proclive también a la polémica, el ex presidente Fox —a quien el entonces líder de oposición López Obrador intentó silenciar con un ¡cállate chachalaca! que ahora se le revierte— respondió rápido a lo expresado en la mañanera al incluir en redes sociales un video en el que Xóchitl Gálvez anuncia haber ganado un nuevo amparo para que le otorgue el derecho de réplica en la mañanera. “Tercer strike para el Presidente. Un juez me otorgó el amparo para ir a su mañanera a mi derecho de réplica, esto es un ponche, vaya preparándome los micrófonos, nos vemos en su palacio”, dice la senadora Gálvez.

No ha existido en México un frente

más sólido que el FAM: “Alito” Moreno

Al dar a conocer que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el registro del Frente Amplio por México (FAM) y declara su legalidad, al cumplir con todos los requisitos, el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas subrayó que con los aliados partidistas del tricolor (PAN y PRD) y con la ciudadanía, se consolidó la coalición opositora más sólida en la historia del país.

Moreno aclaró que en ese momento faltaba la decisión del Consejo General del INE, dijo confiar en que también resultará positiva como el acuerdo de la mencionada Comisión.

Por ello, el dirigente del PRI aseguró que “la ciudadanía siempre va primero” y puso de relieve que “así como nos hemos constituido como motor de la renovación del sistema de partidos, la ciudadanía también está escribiendo su historia, alcanzando niveles de participación sin precedentes”.

Destacó que se trata de “una participación que va más allá de las urnas. “Una participación crítica, inteligente, informada, que se hace sentir en las calles, que se expresa en las plataformas digitales”, afirmó.

Al mismo tiempo convocó a los miembros y simpatizantes de su partido a “cerrar filas, trabajar juntos y en equipo, en esta nueva etapa del tricolor, donde lo más importante para todos es la unidad y la fortaleza de este instituto político”.

Tenemos que hacerlo, expresó, convencidos de que las decisiones que estamos tomando son correctas, a favor de nuestro instituto político, así como “del presente y futuro de nuestro país”.

