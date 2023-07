Otálora ¿beneficia a Morena?

El agandalle de López Obrador fracasó

Todos los partidos violan la Constitución

El oficialismo puso en mal ejemplo

AMLO con la decisión del TEPJF frenaría la guerra interna de su partido

Los seguidores de las “corcholatas” derrotadas, están aniquilados

Gómez Leyva: Presidente, ¿qué sigue; otro atentado?

¿Súper peso, navega Banxico a ciegas?

Hay un mar repleto de tiburones

Con un poder absoluto, hasta a un burro le resulta fácil gobernar

Lord Acton (1834-1902) Historiador inglés.

Los proyectos de la magistrada Janine Otálora, para discutir en el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, beneficia al final de cuentas a Morena, a sus cuatro “corcholatas” y a sus dos colados.

Claro que todos los partidos políticos están violando la Constitución y las leyes electorales. Todos simulan acatar la ley, cuando en realidad la viola en forma flagrante; los mexicanos vemos que el deporte de la clase política, en especial del oficialismo, es violar la ley, que ellos mismos aprobaron y les es placentero tomarle el pelo al pueblo.

Las campañas pre electorales que se llevan a cabo en todo el país, con un fenomenal y fantástico derroche de dinero, no tienen ninguna justificación. Es hipócrita la forma como a espaldas del pueblo sabio, tanto Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal (en menor medida) hacen tal despilfarro que es indignante. Todo para atraer la atención del ciudadano Presidente.

Las trampas están a la vista de todos. El oficialismo busca mantener en el imaginario popular la presencia mental del partido en el poder, para que al llegar a las elecciones del 2 de junio de 2024, el electorado esté convencido que la “corcholata” que sea designada por López Obrador es parte del alma, mente y cuerpo político del tabasqueño.

AMLO sabe perfectamente que su nombre es el principal activo del oficialismo desde que llegó a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y hasta el quinto año de gobierno del presidente. Construyó una marca que se arraigó en todo el país.

Sin embargo, al gran sensei de la política electoral, le falló su estrategia. Fracasaron para Morena, PVEM y PT, esas precampañas y lo único que han generado es divisionismo en las filas de Morena, ya que se han atrincherado los seguidores de cuando menos las tres “corcholatas” más importantes, Claudia, Adán y Marcelo

De esa manera, al momento de la selección del candidato, que sería después de septiembre, los simpatizantes de los perdedores sólo encontrarán alivio arrojándose al mar. Serían considerados parias en su propio partido.

Pero también afecta a Vamos por México. Iniciaron tarde su proceso de selección y, por si fuera poco, al inicio surgieron más de 30 pre aspirantes. Al cortar de tajo, aunque el crecimiento vertiginoso de Xóchitl Gálvez, les da la oportunidad de ser competitivos, frena la capacidad de movilización política. No olvidemos, que cuando menos el feudo de Alejandro Morena, en el PRI, tiene sólidas bases electorales y políticas.

Estamos, anticipadamente, inmersos en la sucesión presidencial. No hay forma de escaparnos de la gran cantidad de mensajes políticos que tendremos los mexicanos hasta el 2 de junio, d 2024, en que se realizarán las elecciones presidenciales, donde elegiremos presidente de la República, 9 gobernadores, 620 legisladores federales y de 30 congresos locales, además de decenas de alcaldías.

Es una tómbola que quitará trabajo a miles de personas que están como soldados de las organizaciones políticas en todo el país. Por ello, es la guerra cuerpo a cuerpo y hasta la muerte.

¿Sin embargo, es mucho pedir que los políticos estén alineados con la ley?

PODEROSOS CABALLEROS

GÓMEZ LEYVA: En el púlpito de la mañanera, el presidente López Obrador le dedicó casi media hora a denostar la actividad periodística de Ciro Gómez Leyva, conductor de noticieros de radio y televisión. Con justificada razón, Ciro se cansó de tanto insulto agresión y a cuestionamientos del Presidente de la República, le respondió: “Ahora qué sigue presidente otro atentado. Todavía no hay datos confiables sobre quién fue el autor intelectual del intento de asesinato de nuestro querido amigo Ciro Gómez Leyva. Desde el 16 de diciembre pasado los investigadores de la Fiscalía de la Ciudad de México e incluso a nivel federal, simplemente han demostrado incapacidad para lograr resultados en las pesquisas. Acaso es tan poderoso el que ordenó el asesinato, que hasta el gobierno federal le tiene miedo. *** SÚPER PESO: Ahora si se ve preocupación en las estructuras políticas nacionales. Ven en el fortalecimiento del peso un serio riesgo, de que en cualquier momento pueda darse una devaluación severa. Los analistas de bancos y calificadoras de riesgo, no han presentado un estudio profundo de los motivos de dicha fortaleza, ni las implicaciones. No han hecho una evaluación del nivel de sobrevaluación que tiene nuestra moneda, frente a nuestros socios comerciales. En pocas palabras, el Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez, navega a ciegas en un mar repleto de tiburones, especuladores.

