Conductora en Deezer Live (Azteca UNO), actriz de doblaje en Netflix y Disney+, finalista de “La Voz” en 2010, y participante de “La Academia Kids”, en 2013, Viviann Baeza estrena el sencillo, “No te mereces mis besos”, una combinación norteño pop, que le da un toque característico a su prestigiada voz, que destaca por su virtud como compositora, conductora, músico y cantante.

Originaria de Querétaro, Viviann Baeza, quien ha compartido el escenario con importantes figuras de la industria musical, entre los que se encuentran Belinda, Julión Álvarez, Los Ángeles Azules, Elefante, Yahir y Juan Solo, comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN: “soy cantante de regional mexicano, poco a poco he ido encontrando mi camino en la música, estoy presentando diferentes sencillos, comencé con ‘Qué bueno que te dije adiós’, que fue mi sencillo pasado, una producción a cargo de Luciano Luna, que es un gran productor, ganador del Grammy, ha trabajado con personas muy importantes como lo es Lucero, Ana Bárbara, entonces, tuve el gran honor y placer de poder trabajar algunas canciones con él”.

Viviann ha realizado sus estudios en Berklee College of Music en Boston y The American Academy of Dramatic Arts en Nueva York: “hace unos meses estuve en El Catoral, con Horacio Palencia, que es otro gran compositor, y tuvimos La Bohemia; hace unas semanas también tuve una colaboración con El Mimoso, en este proyecto que se llama ‘Me fijo en las mujeres’, en donde doce compañeras, y yo, tuvimos la oportunidad de cantar al lado de este gran personaje, hicimos un cover que se llama, ‘Nunca voy a olvidarte’, este éxito de Bronco, después de Cristian Castro”.

Respecto al sencillo, “No te mereces mis besos”, Viviann compartió que la letra habla de “estar harta en esta relación tóxica, ya no puedo más, y creo que tengo miedo a fracasar en ese ‘para siempre’ que nos juramos, y me tengo que ir de esta relación porque ya estoy llorando más días, de los que estoy disfrutando; así surgió No te mereces mis besos, cuyo video tiene esta esencia charra, usé por primera vez el traje charro, es sagrado, el que yo lo usara significó mucho para mí, me mamá me ayudó a conseguirlo, estoy contenta”.

Sobre si planea realizar una gira de conciertos, Viviann dijo que “es difícil abrirse camino, pero la música es lo que me salva, mis grandes influencias son Ana Bárbara, soy fan de todo su trabajo, es una gran compositora, una gran cantante, y Mariana Seoane, ella me ha impulsado muchísimo, me ha brindado muchísimos consejos, es una inspiración para mí ambas, que tienen una gran trayectoria; en colaboraciones, me gustaría hacer algo con Juan Solo, estamos preparando unas Live Sessions con las que vamos a cerrar el año; me gustaría trabajar con Josi Cuen, ex vocalista de La Arrolladora, tiene una gran voz”.

Originaria de Querétaro, a su corta edad ha destacado. Inició su trayectoria en 2012 como ganadora del primer lugar en el Festival Infantil “Un Canto Por La Paz” en el Auditorio Nacional. En 2020, debutó como conductora en el programa musical “Deezer Live”. También, ha hecho doblajes musicales para grandes producciones como: “Wanda Visión”, “Jingle Jangle”, “La historia de Fire Saga”, entre otros. En este 2023, Viviann Baeza estrena No te mereces mis besos, y Qué bueno que te dije adiós.