Dinamiteros en alianza opositora

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Panistas resentidos atrincherados

No quieren nada con el PRI y el PRD

Por ver el árbol, pierden el bosque

Caciques y bandidos encontraron refugio en Morena

El poder es el objetivo

Radicales de derecha, obstáculo

Layda Sansores, de mal en peor

Acusa a “Alito” con mitos

Falsedades sin sustento: Moreno

Nestlé, racional uso de Pallets

Para quienes ambicionan el poder, no existe

una vía media entre la cumbre y el precipicio

Tácito (55-115) Historiador romano

Poses pseudoideológicas enfrenta la unión la Alianza Va por México, en donde grupos políticos resentidos con aquellos que no les dieron el poder y el dinero en su tiempo, quieren romper el Frente Amplio Opositor, sin importar que pierdan la Presidencia y quizás la mayoría de los Congresos, gubernaturas y alcaldías en disputa para el 2024.

A pesar de que Marko Cortés, líder de Acción Nacional, está consciente que la única manera para lograr el objetivo de los partidos políticos en la actualidad, es la unión de fuerzas en contra del oficialismo que los ha acorralado en el rincón de la muñeca fea.

También saben que no hay manera, si pierden los comicios, de darle chamba a tantos políticos opositores que fueron marginados por Morena y que se dieron cuenta que la bazofia de PRI, PAN y PRD, se refugiaron en el oficialismo donde les abrieron los brazos, porque sabían perfectamente la combinación de las llaves de los sistemas de saqueo del dinero del pueblo

Hoy debemos estar conscientes, en el análisis político objetivo, que la oposición, hasta hace unos cuantos días, veía perdida la posibilidad de recuperar la Presidencia de la República.

Con Xóchitl Gálvez las apuestas cambiaron. Rebasar por la izquierda al izquierda, no lo habían contemplado ni Alejandro Moreno, del PRI; ni Marko Cortés, del PAN; ni Jesús Zambrano, del PRD. Pero, el análisis pragmático lo convirtió en la mejor opción; una opción que representa lo que mundo está cambiando. No se trata de hacer batallones de pobres, sino un país donde se genere riqueza para repartirla. La hidalguense abrió una ventana en la batalla de género. La oposición ahora es más competitivos

Eso lo sabe el Presidente de la República y por tal motivo, con sus artilleros, que están sordos ante las razones, los diputados morenistas, pues, en el Congreso, se dedican a dinamitar la precandidatura de Xóchitl, sin darse cuenta que día a día la fortalecen.

Repiten el mismo discurso del inquilino de Palacio Nacional. Sin presentar pruebas, inventan o manipulan infundios, chismes y otro tipo de mentiras, ya que, como dice López Obrador, hay que repetir una mentira mil veces, para dejar manchada la pulcritud el prestigio de cualquier persona.

Caciques se refugian en Morena

Caciques y otras lacras que han sometido a través del tiempo a sociedades enteras, mamaron de la ubre priista durante lustros y robaron recursos importantes del erario. Al hacer agua el tricolor, salieron del barco como ratas y encontraron refugio en Morena y MC, por ello no quieren nada con los tricolores, porque ahí los conocen muy bien.

Por ello, la oposición entera debe cerrar filas y brazo con brazo ir unidos a las elecciones de 2024. Si no van unidos los partidos opositores, están sentenciados a perder futuras posiciones en la administración pública; la chamba pues.

En lo personal no me beneficia ni me perjudica a algún partido en especial gane o pierda las elecciones. Para mí, como ciudadano más, veo que entre la alternancia y el equilibrio de poder, México y la democracia pueden crecer

PODEROSOS CABALLEROS

ALITO-LAYDA: Tras catear presuntas propiedades de Alejandro Moreno, Alito, líder nacional del PRI, por la fiscalía de Campeche por órdenes de la gobernadora morenistas Layda Sansores fue un berrinche, luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solicitará el registro de la política morenista por ejercer violencia de género en contra de mujeres políticas. Para Alito, el operativo fue una farsa y una simulación, por lo que calificó como una “escena orquestada” por la Fiscalía; sin embargo, en esta ocasión volvió a apuntar contra la morenista. Después sentenció que “van a combatirlos de frente (a los morenistas), como lo han hecho siempre. Morena y sus gobernantes han puesto en riesgo la democracia una y otra vez, creen que lograrán perpetuarse en el poder a través de estos actos ilegales y violatorios de derechos humanos”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

NESTLÉ: Bajo el liderazgo de Fausto Costa, Nestlé México y la gestora de pallets, CHEP, a una década como socios de negocio reportaron en el último año, ahorros ambientales tales como 33 mil kg de CO2, equivalente a 753 vueltas al mundo en camión; además salvaron 83 mil árboles de tala.

