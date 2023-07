Gran éxito de Vgly en HBO

Con un elenco de primer nivel

En su mayoría la serie de desarrolla entre canciones de rap, trap y corridos tumbados,y Natanael Cano forma parte del elenco

Alex Lago e Isaac Bravo, en entrevista con DIARIOIMAGEN

Arturo Arellano

“Vgly” es una serie recién estrenada por HBO en la que se rescata la cultura urbana del país, en un marco de actualidad musical, donde un grupo de jóvenes lucha todos los días no solo por ganarse la vida, sino por hacerlo a través de los que les apasiona, en este caso la música.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Alex Lago e Isaac Bravo, dos de sus protagonistas, ofrecieron detalles de estos 13 episodios que ya se pueden ver en HBO. “La gente encontrará una serie muy auténtica, que retrata a un morrito que la quiere romper en el rap, pero por diferentes situaciones y por no tener el apoyo o sustento económico, se ve orillado a hacer cosas que no le ayudan, nosotros acompañamos a este personaje en este camino, que además cuenta con música original y mucho flow”, dijo Lago.

A esto Bravo agregó que “‘Vgly’ lo que tiene es que es una historia real que le podría pasar a alguien de barrio que quiere pegarla en la música, trap, reggaetón o en los corridos tumbados, es puro talento mexicano. Hay amor, comedia, drama, un poco de todo”.

Isaac es “Trojans”, parte del crew de Vgly, el protagonista “es un grupo de morrillos que trata de salir adelante con los recursos que hay en el barrio, pero Trojans toma el mal camino y se dedica a andar en malos pasos, en cosas ilegales, vender drogas con un señor que lo mueve. Entonces se trata de un vato que a pesar de andar en las calles cierto tiempo, tiene fe en ‘Vgly’, en la gente que lo respalda”

Alex es Bubble, quien comentó “soy el último elemento del Vgly Crew, pero su mundo es ajeno a la música, aunque ve la oportunidad de hacer algo diferente con ellos, pues es bueno para hacer negocios y mover productos”.

Asimismo, destaca que “sinceramente el conflicto que existe cuando se habla del barrio es cuando se habla de lo malo, se crea mala fama, pero aquí se habla de lo bueno, la gente lucha por lo que quiere con lo que tiene, poco dinero, poco conocimiento, poca educación. ‘Vgly’ lo que hace es proyectar valores que se pueden encontrar en el barrio como la tenacidad, la disciplina, el esfuerzo, lealtad y amor por los tuyos”.

Cabe destacar que todas las canciones son originales, “hay un equipo muy grande detrás de las rolas, es gente muy dura, fuerte de la escena nacional. La mayoría del Vgly crew interpreta las canciones, hay rolitas del Natanael Cano. A mí en lo personal desde los 13 años me ha gustado la música que habla de las calles, siempre por hobbie he hecho música, pero igual y ahí me animo a sacar un proyecto más concreto y que tenga que ver con lo que hace Ugly”, dijo Bravo.

La serie está disponible en HB0 MAX “estrenamos y ya están 13 capítulos de la temporada. Esperamos que la banda los disfrute muchísimo. Es una serie autentica, sobre una historia que no se ha contado a nivel Latinoamérica, algo modernos fresco y van a poder conectar por medio de la música, pero también por el tema de los valores, se retrata una realidad con esta sed de salir adelante y no importa si quieres ser cantante, reportero, chef, puedes conectar con los peonajes”, concluyó Alex, quién no descaró que se pueda extender la serie si la gente asi lo pide.