Últimos días para disfrutar Disney on Ice: Frozen y Encanto

En el Auditorio Nacional

El espectáculo familiar sobre hielo cumple 20 temporadas y alcanzará 1 mil 41 presentaciones en el escenario capitalino

Foto: Auditorio Nacional / Lulú Urdapilleta

Sólo quedan unos días para disfrutar de la nueva producción de Disney on Ice titulada Frozen y Encanto en el Auditorio Nacional. La vigésima temporada de este espectáculo en el recinto capitalino inició el pasado 5 de julio y ha ofrecido hasta el momento 25 de las 48 funciones programadas para este año. La última será el próximo 30 de julio, con la cual el show sobre hielo más famoso del mundo llegará al récord de 1 mil 41 presentaciones desde 1995 en este escenario.

Esta producción reúne por primera vez sobre la pista de hielo a dos de las historias más exitosas del mundo mágico de Disney en la última década: Frozen (2013), ganadora de dos premios Óscar a Mejor película de animación y Mejor canción original por Libre soy (Let It Go), y Encanto (2021), galardonada con el Óscar a Mejor película de animación y el Globo de Oro a Mejor película animada.

Estrenado el año pasado en Estados Unidos, el show Disney on Ice: Frozen y Encanto inició su gira por México y América Latina en el Auditorio Nacional. “Será uno de los más exitosos porque son dos de las películas que más han gustado, con dos personajes femeninos que inspiran a las niñas a no sólo ser princesas, sino a luchar por sus sueños”, destacó Julieta González, directora de Eventos Familiares de Ocesa.

Dividido en dos actos, el espectáculo recorre los helados escenarios de Frozen y los cálidos paisajes de Encanto. La primera parte cuenta el viaje de Anna, Olaf, Kristoff y Sven para encontrar a Elsa, cuyos poderes desatan un eterno invierno que amenaza al verano. La segunda parte se traslada a un pueblo montañoso de Colombia, donde Mirabel y sus hermanas Isabela y Luisa se reúnen para salvar su mágico hogar.

Disney on Ice: Frozen y Encanto tiene como maestros de ceremonias a Mickey y Minnie Mouse, quienes son acompañados por sus amigos Donald y Goofy, así como otros personajes que forman parte del famoso estudio de animación. Por aproximadamente dos horas los asistentes cantan y bailan con sus temas favoritos de Disney y divertidas coreografías.

Esta producción, explicó Julieta González, “viaja con 18 contenedores, que incluyen más de 90 vestuarios y demás elementos para el armado y la escenografía del show”. La ejecutiva también resaltó los meses de ensayos que requiere un espectáculo de esta magnitud y las semanas necesarias para su montaje, en el que trabajan 130 personas y aparecen en escena 50 patinadores de 12 nacionalidades distintas, entre ellos, algunos mexicanos.

En 1995 Disney on Ice llegó por primera vez al remodelado Auditorio Nacional, con la producción Walt Disney’s World on Ice: Blanca Nieves y los siete enanos. Dos años más tarde rompió su récord de presentaciones consecutivas con 70 funciones en una temporada, una marca sin precedentes que hasta la actualidad no ha sido superada por ningún otro artista o evento. En 2010 alcanzó la cifra de 864 fechas tras 16 temporadas exitosas.

Después de ocho años de ausencia, este espectáculo regresó al foro capitalino en 2018 con la producción Persigue tus sueños, que ofreció 35 funciones y reunió a cinco valientes heroínas: Moana, Bella, Elsa, Rapunzel y Cenicienta. Un año después se presentó Disney on Ice: Descubre la magia, con 46 fechas, que contó la búsqueda para encontrar a Tinker Bell, luego del intento del Capitán Garfio por capturar su magia.

La más reciente producción fue Disney on Ice: Celebremos, aventura protagonizada por Woody, Buzz Lightyear y Jessie para rescatar al tenedor Forky, con 48 funciones. Este verano el show ampliará su récord de presentaciones con 48 fechas, sumando un total de 1 mil 41 funciones y reafirmando su posición como la producción más vista en el recinto, con más de 4 millones de espectadores.

Disney on Ice: Frozen y Encanto concluirá su vigésima temporada el próximo 30 de julio en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Funciones en julio: Miércoles 19, 18:00 horas; miércoles 26, jueves 20 y 27, viernes 21 y 28, 16:00 y 19:30 horas; sábado 22 y 29, domingo 23 y 30, 12:00, 16:00 y 19:30 horas. Boletos de $375 a $4125 a la venta en las taquillas del recinto sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.