¿Mensaje de Monreal a Xóchitl?: Yo también vengo de la pobreza, la miseria del campo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal afirmó que, de los 4 precandidatos presidenciales del oficialismo lopezobradorista, él es el mejor preparado y experimentado para suceder a Andrés Manuel López Obrador y que, como Xóchitl Gálvez, quien se promueve a partir de su origen indígena y del esfuerzo para lograr un grado universitario, él surge de las miserias del campo zacatecano, de una familia con 14 hijos para lograr ser Doctor en Derecho y haber ganado 11 elecciones, entre ellas la de gobernador, 3 diputaciones federales, la principal alcaldía de la Ciudad de México, la Cuauhtémoc y 3 senadurías y para aspirar hoy a ser Presidente de México.

Sin referirse a la principal aspirante del frente opositor, pero con un mensaje que evidentemente la señala, dijo:

“Nadie creyó que un hijo de campesino pudiera estar en este momento luchando por una nominación tan alta en la República. Nadie, incluso ni mi familia. Mis tíos, mis tías del rancho decían: “estás loco. ¿Cómo estás soñando eso, cuando eso sólo es para la gente que se dedica a la política, los ricos, a los poderosos?”

“Y les demostré que sí se puede, y que los hijos de los campesinos, los hijos de los obreros, de los trabajadores, de los comerciantes, sí podemos cumplir nuestro sueño, sí podemos hacer de nuestro país, un mejor país, con más apertura, con más justicia, con acceso a todos los cargos que estén en juego por la democracia y con la democracia, con la que podemos lograr ascender”, subrayó.

Así, ante pobladores de Huixquilucan, Estado de México, el zacatecano recordó que hoy igual sabe que no es el preferido dentro del oficialismo que tiene antes que a él a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López y a Marcelo Ebrard, con el apoyo de gobernadores y el poder, que a diferencia de sus otros tres contendientes dentro de Morena no cuenta con ningún espectacular o promocional en ningún medio ni con fondos de apoyo para mover masas.

“Luchar desde abajo era y es más complicado. Todavía, ahora. En esta jornada que yo me encuentro, luchando por ver si logro la nominación de Coordinador Nacional de la Cuarta Transformación (eufemismo de candidatura presidencial de Morena), todavía está dispareja la lucha, porque ustedes van a ver en las carreteras cientos de espectaculares, pero no van a ver uno solo mío.

“Porque no es con el dinero, ni con el poder, ni con el dispendio, como vamos a resolver los grandes problemas del país. No van a ver; una lona no la van a ver. No van a ver una barda, porque el recurso económico a nosotros no nos asiste, ni nos apoyan gobernadores, gobernadoras, estructura del gobierno”.

Y como Xóchitl Gálvez, Monreal recordó ser un senador que también busca la Presidencia de México para abatir la desigualdad y la discriminación, terminar con la polarización y el contraste entre clases sociales.

“… creo en la clase media, soy de la clase media, aunque provengo de familia humilde, muy cercana a la pobreza, miseria, en un rancho, en una comunidad al norte de Zacatecas.

“Pero ha sido la escuela, el estudio, la preparación, la cultura del esfuerzo, la que ahora me sitúa en un ser, en un hombre con mi familia de clase media.

“Mi aspiración es que la educación, el trabajo, el respeto a la ley, nos lleve a situarnos en igualdad, en piso parejo, para que unos no vengan de muy atrás y otros ayudemos a los que vienen, a emparejarse.

“Cuando yo veo las sociedades, cuando hay contrastes enormes, cuando voy a lugares turísticos, veo hoteles de gran lujo y luego voy a las colonias donde viven los trabajadores; me da tristeza tanto contraste.

“Y mi aspiración es que tengamos una sociedad de clases medias. Hay que fortalecer a la clase media, hay que exigir que nuestros hijos que provienen de campesinos, de origen humilde, hijos de maestros, de maestras, hijos de funcionarios modestos, o hijos de funcionarios y trabajadores independientes, comerciantes. O también profesionistas libres, tengan acceso a posiciones de poder, que no tengan que depender de la recomendación de los poderosos para que puedan buscar un trabajo digno, lograr un trabajo bien pagado y también establecer, con su familia, una posición más digna, más cómoda, más justa, más feliz, que la que nuestros padres con muchos sacrificios nos ofrecieron.

“Yo soy así, así pienso y así creo. Creo en que este país, si reparte de mejor forma la riqueza, si hay un reparto equitativo de nuestra riqueza, vamos a ser más felices.

“Aspiro a que México se convierta en una sociedad de clases medias, donde no existan contrastes; los muy ricos, ricos, ricos, y los muy pobres, pobres, pobres”, resaltó.

Recordó que ahí, donde estaba en Huixquilucan hoy se vive el enorme contraste derivado del traslado del dominio de la tierra. “

“Aquí hay un sector clase media-alta, y aquí hay un sector pobre de campesinos, quienes eran los dueños de la tierra, quienes eran originalmente los dueños de estos valles, de estos bosques, de estos lugares tan extraordinarios.

“Y que ahora a través de los desarrollos urbanos y los desarrollos inmobiliarios, ya hay muchas construcciones, pero ya no propiedad de los campesinos, ya no se logró el beneficio y la utilidad de los campesinos, sino que el desarrollo inmobiliario se hizo cargo de nuestras tierras, a veces con injusticia, a veces con engaños, o a veces incluso con actitudes de abuso de poder”.

Es esta condición de inequidad e injusticia por la que se busca, dio, llegar a la Presidencia de México, para hacer de este país una nación con desarrollo que sea reconocida de nuevo en el mundo como una potencia de humanismo, de igualdad, de seguridad, de equidad, de prosperidad. Eso es lo que deseamos, concluyó.

Algo, pues como lo planteado hasta hoy por la senadora Xóchitl Gálvez, ¿no?

Origen y destino similares creo yo.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa