Negocios subterráneos

Triple Erre

Francisco Reynoso

Omar Fayad Meneses debe estar tranquilo. Si López Obrador le prometió la embajada de México en Israel, o cualquiera otra, o un hueso en el gobierno federal, puede estar seguro que cumplirá.

En ese tipo de negocios, que regularmente se arman en las cañerías del poder, el todopoderoso de Palacio Nacional ha demostrado que es muy serio. Y pueden dar fe de ello el ex presidente Enrique Peña, quien vive en España cambiando de novia y de casa para no hacer huesos viejos ni aquí ni allá; y los ex priistas Quirino Ordaz y Carlos Aysa, embajadores en España y República Dominicana y Claudia Pavlovich, cónsul en Barcelona.

Habrá quien piense que la “estafa siniestra”, destapada por Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, y cuya investigación se encargó a Santiago Nieto, fiscal interino y ex titular de la Unidad de Investigación Financiera, le puso alas a las aspiraciones diplomáticas de Fayad Meneses. Puede que tengan razón. Pero no hay que olvidar que López Obrador es bueno para exculpar y víctimas a quien se le pegue la gana, así haya estado al frente de una estafa monumental, como la “siniestra” de Hidalgo o la multimillonaria de Segalmex, en la que la primera víctima, según el bienamado del Palacio Nacional, es Ignacio Ovalle.

La “estafa siniestra”, a grandes rasgos, consiste en el atraco de más de 500 millones de pesos que llegaron al estado, enviados por la federación, para combatir los efectos atroces de Covid-19. De acuerdo a las pesquisas, entre funcionarios del gobierno de Fayad y alcaldes de al menos 13 municipios, simularon contratos, crearon empresas fantasma e inventaron bienes y servicios para embolsarse el dinero.

La justicia ya tiene entre rejas a cinco presidentes municipales, otro anda a salto de mata y a dos peces gordos del equipo de Fayad: el oficial mayor, Martiniano Vega, recién aprehendido, y el contralor César Mora.

El mismo López Obrador ha dicho múltiples veces, refiriéndose a los negocios ilícitos de Genaro García Luna: Ni modo que Felipe Calderón no se hubiera enterado; el Presidente lo sabe todo, es o debe ser el mejor informado.

Ese axioma puede aplicarse a Omar Fayad: Ni modo que su oficial mayor y 13 alcaldes hicieran negocios sucios y se metieran a la bolsa 500 millones de pesos y él, siendo el machuchón del estado y siendo viejísimo lobo de la política, no se diera cuenta de nada ni le salpicara nada.

Pero si López Obrador dice que a Omar Fayad lo traicionaron sus colaboradores y le vieron la cara de tarugo de tan bueno e ingenuo que es, nadie en la 4T pondrá en tela de duda que el ex priista es más inocente que un recién nacido y, por ende, tendría méritos suficientes para ocupar la embajada de México en Israel. O cualquiera otra. O un hueso en el gobierno lopezobradorista.

Omar Fayad cumplió su compromiso con López. No metió las manos en las elecciones de gobernador y puso sobre la mesa el triunfo del morenista Julio Menchaca. Cumplió su pacto y esperará que López cumpla el suyo.

Gracias López

Xóchitl Gálvez saca la casta y sube de tono sus reclamos al presidente López. La “señora X” lo llamó cobarde, así, con todas sus letras, sin intimidarse. Y confirmó que lo denunciará penalmente por exhibir públicamente contratos y estados de cuenta de su empresa que sólo pudo haber sacado ilícitamente del SAT.

La popularidad de la indígena otomí está creciendo positivamente como la espuma. Y con cada guadañazo de López Obrador, quien nunca pensó que con el destape de la “señora X” le saldría el chirrión por el palito, crecen en todo el país las simpatías por quien irremediablemente será candidata presidencial del frente opositor Va por México.

Ni hablar del peluquín. Los otros aspirantes, principalmente el panista Santiago Creel y los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, deberán reconocer que Xóchitl los rebasó por la derecha y no tienen forma de alcanzarla. Su obligación, si es cierto que anteponen los intereses de México, es hacerse a un lado y apoyar a la “señora X”.

Demencia senil

No tarda en salir de la cárcel el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam. Hace días fue sometido a un examen neurológico y le revisaron minuciosamente su estado mental, sus nervios craneales, nervios motores, nervios sensitivos, reflejos, coordinación y equilibrio. Sin que se conozcan públicamente los resultados, todo indica que le será dictaminada demencia senil. Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 y permanece en el Reclusorio Norte. En ese lapso fue intervenido quirúrgicamente de emergencia para una endarterectomía carótida. Su estado de salud sigue deteriorándose y su ex carcelación por edad, razones de salud y humanitarias es inminente.

Murillo Karam es otra víctima de las venganzas políticas de la 4T y del virrey del Palacio Nacional.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

