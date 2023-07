AMLO acusa campaña donde tratarán de culparlo si se atenta contra algún aspirante presidencial o un periodista

“Perversa, de malas entrañas y riesgosísima”

Es una guerra sucia encabezada por personas, según él, vinculadas al ex presidente Salinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes en su mañanera que hay una campaña “fascista”, “irresponsable”, “perversa” y “riesgosísima”, orquestada en su contra, para acusarlo de lo que pudiera sucederle a periodistas o a aspirantes presidenciales.

Denunció que hace menos de una semana se puso en marcha esta guerra sucia encabezada por personas que, según él, están vinculadas al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, como Héctor Aguilar Camín, Joaquín López-Dóriga y Raymundo Rivapalacio.

“Estoy constatando una campaña que acaban de echar andar muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima, están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia va a ser culpa mía, pero esto lo está diciendo (Joaquín) López-Dóriga, la señora (Beatriz) Pagés, (Héctor) Aguilar Camín, (Raymundo) Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari”.

“Ahora estoy viendo una campaña, pues muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. Ojalá y recapaciten, porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar andar, cuando mucho hace una semana (…) es muy irresponsable, pero mucho muy irresponsable porque es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito, es muy perverso, son rumores”, dijo.

Llamado a los medios de comunicación

El primer mandatario hizo un llamado para que los periodistas reflexionen, pues él no es un represor y enfrenta a los adversarios políticos por vías pacíficas.

“Estoy acostumbrado a luchar por esa vía y enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral, si llegué a donde estoy es porque conservé inalterables mis principios, no llegué dejando trozos en el camino.

“Sí los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos, que no procedan de manera vil, que no necesitamos reprimir a nadie, ni lo hemos hecho nunca por convicción ni políticamente necesitamos reprimir a ninguna persona, a nadie, afortunadamente contamos con el apoyo del pueblo, tenemos un gran respaldo de la mayoría de los mexicanos”, agregó. Aseguró que la inseguridad se está resolviendo, al igual que la economía, por lo que su Administración no está debilitada en lo político y no se ve tentado a usar recursos del Estado para ir contra opositores. “No hay crisis de bienestar social y estamos enfrentando este problema de la inseguridad y violencia, que lo tenían como bandera, pensaron que no íbamos a poder”, señaló.

Aseguró en conferencia de prensa que su gobierno no actúa de manera perversa, sino que es partidario de la doctrina del amor al prójimo, y afirmó que desde que está en la Presidencia no ha ordenado reprimir a nadie.

“Lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de manera pacífica, por la vía democrática y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y a enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral.

“Si llegué hasta donde estoy es porque conservé inalterable mis principios, no llegue dejando otros de dignidad en el camino, tengo autoridad moral y si los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos, que no procedan de manera vil, que no necesitamos reprimir a nadie, ni lo hemos hecho nunca por convicción, ni políticamente necesitamos reprimir a ninguna persona, a nadie, afortunadamente contamos con el apoyo del pueblo, tenemos un gran respaldo de la mayoría de los mexicanos y ofrezco disculpas por decirlo, pero es para que se entienda, que si estuviésemos debilitados políticamente, a lo mejor, si no fuésemos como somos se mantendría la tentación de usar el presupuesto público, de hacer trampas o de reprimir”, señaló.

En Palacio Nacional, el mandatario federal adelantó que presentará un informe completo sobre esta supuesta campaña en donde se exhibirá quién lo dijo primero. “Lo han estado repitiendo y me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari, incluso López-Dóriga llegó a decir de qué iba a ser como cuando el asesinato de Colosio, que le echaron la culpa a Salinas, eso llegó a decir”, expresó.

López Obrador agradece a Biden por

denunciar medidas antimigratorias en Texas

En otro tema, el presidente López Obrador expresó su agradecimiento a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por haber atendido las notas diplomáticas de México y denunciar ante las instancias correspondientes al gobernador de Texas, Greg Abbott por medidas antimigratorias para bloquear el paso por el Río Bravo con boyas y alambrada de púas.

El jefe del Ejecutivo estimó que esas medidas de parte del mandatario texano le serán contraproducentes tanto con los ciudadanos estadunidenses como con los mexico-estadunidenses

El mandatario fue interrogado en la mañanera sobre la reunión que tuvo el lunes con el equipo de seguridad de la Casa Blanca, a lo que respondió que este miércoles se darán mayores detalles, pero aprovechó para manifestar su gratitud con el presidente estadounidense.

“Le agradecemos mucho al presidente Biden por haber enviado a la fiscalía, a los jueces, una denuncia en contra del gobernador de Texas por instalar estas boyas, estas alambradas en el Río Bravo, que están violando nuestra soberanía y tratados y acuerdos internacionales, tanto acuerdos bilaterales, es decir, de respeto a nuestros territorios que se tienen suscritos con el gobierno de Estados Unidos, como lo que tiene que ver con el derecho internacional, más lo que implica de violación a los derechos humanos”, remarcó López Obrador.

Consideró que la actitud de Biden al interponer esta demanda fue muy respetuosa con México y totalmente distinta a la asumida por Abbott, quien “actúa de manera irresponsable, porque es más que nada propaganda ramplona, para decirlo en otras palabras es politiquería, lo que está haciendo.

“Y creo que le va a resultar contraproducente, porque los texanos, nuestros vecinos, hermanos, no van a aprobar esos desplantes ilegales, autoritarios, prepotentes e inhumanos, entonces no va a contar con apoyo de los ciudadanos de Texas y mucho menos con los mexico-estadunidenses ni tampoco con ninguna persona humanitaria que entienda las causas de la migración”.

El tabasqueño lanzó una interrogante: “¿Qué es eso de poner una alambrada? Además invadiendo lo que corresponde a nuestro territorio, es un acto de provocación en busca de publicidad, por eso hablo de propaganda, politiquería. No le va a funcionar, está muy mal asesorado. Y por el contrario estamos viendo una actitud responsable del presidente Biden y sí lo queremos subrayar”.