Sin debatir, Monreal expone críticas y problemas nacionales

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En reflexiones que hace públicas e artículos periodísticos o que ventila en entrevistas y conferencias de prensa en su recorrido por el país en busca del apoyo de los mexicanos a su candidatura presidencial, Ricardo Monreal acude al largo colmillo político —así se dice a criticar y exponer problemas sin hablar directamente de causas y responsables— para señalar y advertir lo que ha encontrado en su caminar por el país en apenas un mes de campaña.

De entrada advierte que la campaña y elección presidencial —y el resto de las 3,321 que incluyen 9 a gobernador; jefatura de Gobierno de la CDMX, 500 diputaciones federales, 128 senadurías y miles de alcaldes, regidores y diputados locales— del 2 de junio de 2024, corren ya bajo la amenaza —presente desde 2006— del factor de la delincuencia organizada que podría expandirse peligrosamente para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional.

Sintetiza lo que muchos temen:

“La plata y el plomo podrían contaminar el proceso -que será el más grande de la historia electoral de México-, por lo que habrá que prevenir y contener desde ahora esta amenaza latente a la vida y gobernabilidad de la Nación”.

En un texto denominado “a la mitad del recorrido” donde señala que el lunes anterior llegó justo a los 16 estados visitados, el ex coordinador de los senadores de Morena, ex presidente de la Junta de Coordinación Política, ex delegado de la Cuauhtémoc, ex gobernador de Zacatecas y ex diputado federal y ex senador por 3 ocasiones, en los que se ha encontrado un México con reclamos distintos a los 3 recorridos en campañas anteriores.

Reclamos ciudadanos que sin duda señalan inconformidades con el gobierno en turno que es el de Andrés Manuel López Obrador:

“Recuerdo que las demandas y los planteamientos de la población hace 17 años eran empleo, mejores salarios y combate a la corrupción…

“Ahora son seguridad, salud y atención al campo, así como el agua en casi todo el norte del país”.

Dos reclamos que serán recurrentes en todas las campañas de todos los candidatos en los siguientes meses serán sin duda salud y seguridad.

El zacatecano adelanta, además, otro importante que será central.

“El factor de Estados Unidos también está más presente hoy que antes.

“El impacto económico de las remesas es evidente. De los 22,000 millones de dólares de 2006 a los casi 60,000 millones de dólares de (remesas) en 2022 el incremento es del 270% mientras que la población de compatriotas en Estados Unidos pasó de 12,000,000 a 36,000,000 es decir aumentó en un 300% y aunque ya pueden votar a distancia, aún no se han organizado para hacer valer su presencia en las elecciones de 2024.

“El día que se apruebe el voto electrónico, este universo de connacionales podría cambiar, al igual que el de las personas jóvenes, el curso de cualquier elección presidencial.

“Mientras, los temas de migración, narcotráfico y terrorismo tensan ya la agenda bilateral (reconoce) que será usada por republicanos y demócratas el próximo año cuando habrá elecciones presidenciales en ambos lados de la frontera”.

Explica que en 2024 será la elección más amplia en la historia de México, por el número de cargos federales y locales que concurrirán el mismo domingo 2 de junio (3,321 procesos electorales distintos que van desde el de la presidencia de la república hasta alcaldías de la CDMX).

“Se espera participen más de 12,000 aspirantes en campaña.

Su mitad de recorrido

“Estamos justo a la mitad de los 70 días de los recorridos que realizamos quienes aspiramos a ocupar la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación, por parte de Morena. Se impone hacer un corte de caja.

“En mi caso, en 35 días he visitado 19 estados, en donde llevé a cabo 70 asambleas informativas en 62 municipios, además de sostener 20 encuentros con sectores, 20 conferencias de prensa y 83 entrevistas a medios y páginas electrónicas. Casi 22 mil kilómetros recorridos, con 770 horas efectivas de trabajo.

“Continuaré mis visitas por todo el país hasta el último día de este ejercicio político inédito, buscando convencer al mayor número de simpatizantes y militantes del movimiento, a pesar de las campañas negras previas y las desventajas evidentes, como la falta de recursos y de estructuras territoriales.

“Desde 2006, es la cuarta vez que recorro diversas regiones del país; las tres ocasiones anteriores, acompañando a Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato presidencial”.

¿Cuánto ha cambiado México desde aquel 2006 al actual 2023, cuando se avizora una jornada electoral intensa y competida, se pregunta.

“De entrada, el tamaño del electorado por motivar. Hace 17 años, el padrón era de 71 millones 730 mil electores, mientras que para el próximo año se estima en 100 millones.

“Las y los nuevos electores suman casi 30 millones: mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años. Este segmento de votantes es de tal magnitud que, por sus dimensiones y perfiles, podría definir el rumbo de los próximos comicios. En este momento permanecen a la expectativa y aún no definen su participación de manera homogénea… ¡vaya sí ha cambiado el país en estos 17 años!”, se asombra.

Un ejercicio de reflexión que conlleva crítica y exposición de problemas, que en si son cuestiones sin resolver por la administración saliente, amenazas graves como el de la creciente participación de la delincuencia y el narco en la imposición por la vía de la intimidación, compra, o ejecución de candidatos.

Todo, sin entrar todavía a la zona de las confrontaciones y debates.

