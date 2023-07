Taddei, Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo, le deben su puesto a AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Que comparezca la consejera presidenta del INE: Marco Baños

La semana cierra y si por algo se caracterizó es porque el Instituto Nacional Electoral, (INE), específicamente su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y sus consejeros incondicionales, Rita Bell López Vences, Jorge Montaño y Arturo Castillo Loza, evidenciaron que están sometidos totalmente a esta errada y llamada Cuarta Transformación y a quien la encabeza. Con razón, los cuatro fueron insaculados el mismo día y ahora parten de la premisa de que le deben el favor de haberlos colocado en dicho Instituto, ni más ni menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso, tienen que hacer muy bien su tarea de cara a las elecciones de 2024, que no es cosa fácil y enrarecerá el clima político ya de por sí polarizado por el propio presidente.

Además de hacerse “ojo de hormiga”, ante la consuetudinaria violación de la ley por parte del inquilino de Palacio Nacional, tienen que hacer todo para sacar adelante a Morena y rémoras el día de los comicios. Ya lo dijo el tabasqueño en uno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros, que se supone que no hay fuerza opositora que le pueda ganar a Morena, pero esto, en todo caso, suena más al temor que tiene el jefe del Ejecutivo, ya no digamos de no obtener la ansiada mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, sino de que pudiera perder la Presidencia de la República.

Según se sabe, a la “corcholata” favorita de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, le conviene que López Obrador busque afanoso, distractores para que las atenciones no estén fijas en la constante violación a la ley electoral en la que cae el “corcholaterío”, pero especialmente, para tapar que la señora Sheinbaum Pardo cada día pasa más trabajos para mantener la delantera con respecto al resto de las “corcholatas”.

Hay que añadir además que respecto a la amenaza de salida de la “corcholata” que se niega a ser vencida, Marcelo Ebrard, al final no lo cumplirá porque al parecer, en Palacio Nacional le tienen guardado sendo expediente sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro y las omisiones que cometió cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el ex canciller es el menos interesado en que ese grueso documento salga a la luz, razón por la cual, se tendrá que conformar con ser el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado de la República. ¿Será?

Por lo pronto, en la semana que concluye, el ex titular de la SRE siguió “blofeando” con aquello de rechazar absolutamente que pudiera ser derrotado.

Así, en la “tienda de enfrente”, en el Frente Amplio por México, Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, (INE), que participa activamente en dicho Frente en su proceso para designar a quien tendrá que contender en contra de quien resulte ser el o la abanderada presidencial de Morena, dio a conocer su postura de que consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, “debe rendir cuentas al país”, tanto por la reunión privada que sostuvo con algunos gobernadores de Morena, en la que por instrucciones del mandatario estatal de Oaxaca, Salomón Jara, encerraron a los reporteros en la sala de prensa, como por otros actos.

Desafortunadamente, esto es algo que no va a hacer la señora Taddei Zavala, sin embargo, de manera más específica, el ex consejero del INE indicó no sin razón: “Si a esta reunión interna con gobernadores de Morena, le sumamos otras reuniones que la presidenta (Guadalpue Taddei) ha tenido, por ejemplo, con el jefe de comunicación social de la Presidencia de la República, (Jesús Ramírez Cuevas), pues el tema no suena bien para la autoridad y creo que las demás consejeras y consejeros deben de exigirle cuentas a la presidenta del INE, y ésta a su vez debe de rendirle cuentas al país. Este no es un tema optativo, el INE es un árbitro y éste tiene que ser absolutamente imparcial, pero este tipo de cuestiones sí generan algunas dudas que deben aclararse”. Porque qué casualidad que en cuanto Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, con quien el presidente López Obrador entabló una sórdida guerra, cumplió su periodo, lo primero que hizo el mandatario, fue convocar a los consejeros del INE a Palacio Nacional, donde la señora Taddei, se comprometió a guardarle lealtad absoluta.

El pretexto esgrimido por el de Tepetitán, fue que quería dejar atrás las diferencias (polarización que él mismo propició, por cierto), con el INE e iniciar “una nueva etapa”. No, pues con la conejera presidenta puesta a modo, resulta hasta lógica tanta “miel sobre hojuelas”.

Municiones

*** El diputado Santiago Creel anunció que ya habló con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, (¿o hay que decirle diputado “morenacho”?) y para pedir licencia a su curul para meterse de lleno en su aspiración presidencial del Frente Amplio por México, demandó como garantía que en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quede un diputado emanado del PAN. En estos días, las presiones para que tanto el diputado Creel como la senadora Xóchitl Gálvez, pidan licencia a sus respectivos cargos, han estado fuertes. Claro, los de Morena y rémoras que los acompañan, suelen ser muy benévolos con ellos mismos y admiten cualquier cantidad de violaciones a la ley, pero con la oposición, quieren ser implacables.

*** Resulta que en Morelos, ya conformaron el Comité Estatal del Frente Amplio por Mexico, (FAM), en el que la ex consejera electoral, María Guadalupe Ruiz del Río, será la encargada de coordinar los trabajos de dicho Comité, que también conforman Matías Quiroz, ex secretario de Gobierno con Graco Ramírez así como el ex fiscal Rodrigo Dorantes. Del lado del oficialismo, los aspirantes o “corcholatitas” que sobresalen son: Rabindranath Salazar, coordinador general de Política y Gobierno en la Presidencia de la República, que recientemente fue a Palacio Nacional a pedir permiso para lanzarse a esta carrera, aunque aseguró que esperará los tiempos; la ex directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia y coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura, Víctor Aureliano Salgado, que sería la “carta” del actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, de quien el presidente López Obrador asevera que gobierna “muchísimo mejor que Graco”, así como la senadora con licencia Lucía Meza. Vale la pena destacar que tampoco en el caso de este estado, los llamados emanados de Palacio Nacional, han encontrado eco, respecto a que las “corcholatitas” retiren los espectaculares que inundan toda la entidad, especialmente Cuernavaca. Menos se sabe quién los ha pagado. ¿Acaso gente de buena fe?

morcora@gmail.com