Don Emilio, de 65 años, recorre las calles de Atizapán par dar de comer a 40 perros

No recibe ninguna ayuda de programas sociales

Arturo Baena

Atizapán de Zaragoza, Estado de México.— Don Emilio tiene 65 años de edad, quien no es beneficiario de ningún programa social y tampoco de alguna institución de gobierno, vive sólo protegido por una lona bajo un árbol en los campos del ex tiradero Las Águilas en este municipio, acompañado por una cuarentena de perros.

Don Emilio diariamente recorre grandes distancias, desciende del ex tiradero a la parte baja de Las Bodegas, a Las Alamedas o Lomas de Atizapán, buscando alimento para el y sus 40 perros.

Entrevistado en el predio que ocupa al lado del campo 2 en el ex tiradero, don Emilio señala que nadie de las instituciones de gobierno, ni privadas le ayuda. “Es la gente que me ve pasar quienes me dan un taco, son los comerciantes que me regalan pellejos, retazos de res o de puerco, lo que sea para comer”, señala.

En el interior de lo que él llama su casa hay sólo dos tarimas de madera que usa como cama para él y sus perros.

“Estoy haciendo una casa con maderas más abajo, donde van a quedar dos cuartos, uno para mis perros y otro para mí”, dijo el hombre quien goza de sus facultades mentales y buena salud. Al hombre con sus “lomitos” es fácil encontrarlo en lo que dice que es su casa muy temprano, o en el camino a Las Bodegas, en cuyo trayecto va recolectando el alimento que la gente le ofrece.

“A mis perros no les gustan las croquetas, no se porqué razón, pero les he comprado y prefieren no comer”, dijo el hombre.

A don Emilio ya le han quemado su casa, asegura que anteriormente tenía una casa de madera en el mismo sitio donde duerme y “llegaron policías y me la quemaron, pero voy construyendo poco a poco otra casa para dormir en ella con mis perros”, dijo.

El hombre domina bien a sus 40 mascotas, cuando se alteran les habla fuerte y los canes se someten a sus órdenes, “no han mordido a nadie y espero no lo hagan”, dice.