Ya es tiempo de las mujeres, señala Couttolenc Buentello, líder del PVEM

“Óptica distinta para atender problemáticas”

Toluca, Estado de México.— El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, afirmó que actualmente es tiempo de las mujeres, pues asegura, tienen una óptica distinta para atender y resolver las distintas problemáticas.

“Para resolver diversos problemas, que ahí están y no se quitarán, si alguien no hace algo al respecto, mejor agarrarlos de frente y con una dinámica distinta y no de la misma manera como se han visto por los últimos 100 años, por ponerte el ejemplo del Estado de México”, indicó. El posicionamiento del líder ecologista surge tras haber sido cuestionado sobre el papel de las mujeres en la actualidad, el cual, agregó, es preponderante para el desarrollo de la política moderna.

En el caso del Estado de México, explicó que hay figclaves, como es el caso de la gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez, quien comenzó su carrera desde la base magisterial.

“La maestra Delfina, primero que nada, fue maestra que no es cosa menor, después tuvo la oportunidad de ser directora de una escuela, que tampoco es cosa menor, después alcaldesa de Texcoco, uno de los municipios más importantes del Estado; diputada, senadora, superdelegada, secretaria de Educación a nivel federal y ahora, gobernadora”.

Sobre ello, Pepe Couttolenc indicó que la gobernadora electa ha trabajado en una agenda especial que considera será plasmada en acciones de gobierno a través de un enfoque serio y encabezado por una mujer.