“Corcholatas” y contratistas; ¿a quién patrocina Cotemar?

Índice político

Francisco Rodríguez

Un trágico accidente aéreo y un deleznable crimen dejaron al descubierto, el reciente fin de semana, las complicidades de dos de las “corcholatas” de Andrés Manuel López Obrador con contratistas que patrocinan económicamente sus campañas, que no son campañas.

Adán Augusto López perdió a su amigo y financiero Daniel Flores Nava, quien fuera director general de la empresa Proyecta y acompañó a López Hernández en su reciente gira por Zongolica, Orizaba y Córdoba, Veracruz. La noche del viernes volaría a Toluca en un avión tipo Cessna con matrícula XB-VFJ, mismo que despegó del aeropuerto jarocho y que minutos después se habría estrellado en las aguas del Golfo de México.

Marcelo Ebrard, por su parte, perdió a uno de sus operadores empresariales, José Guadalupe Fuentes Brito —dedicado al negocio inmobiliario— y al hijo de éste, quienes fueron asesinados la noche del sábado en la carretera que conecta CDMX con Acapulco. También la esposa y madre de las víctimas mortales resultó herida. Fueron presa de asaltantes, mismos que se llevaron con ellos la camioneta en la que la familia se trasladaba. Sucesos lamentables, ambos, pero que revelan una de las muchas formas con las cuales sostienen sus onerosos gastos de campaña las “corcholatas” cuatroteras.

¿Y los 5 millones que les habría dado Morena para tooodo el periodo pre-pre-electoral?

Ni para las botanas.

Y es que este es el caso de muchos de los aspirantes a cargos de elección popular a quienes no les alcanzan los dineros que provienen del pago de impuestos de nosotros los contribuyentes y que eufemísticamente se llaman prerrogativas.

En el mejor de los casos recurren a financiamientos empresariales. En el peor, también a los del crimen organizado. Ya después vendrá la recompensa que los muy interesados patrocinadores cobrarán seguramente con creces.

En el caso del tabasqueño López Hernández, su fallecido mecenas ya había cobrado por adelantado con multimillonarios contratos en obras de Petróleos Mexicanos, incluido el de la quimera llamada Refinería de Dos Bocas.

¡Descanse en paz!

¿Los apoyo$ a López Obrador?

¿Será ese el caso de Cotemar, la empresa fundada por Mario Dávila Dávila y María Cristina Lobo Morales, y que hoy dirige Alejandro Villarreal Martínez, y que ha recibido remuneraciones por más 12 mil 174 millones de pesos en contratos con Petróleos Mexicanos y que aún tiene por cobrar 586 millones 224 mil 039 pesos?

¿A quién ha patrocinado? ¿O a quienes? ¿Acaso a López Obrador?

Porque esta contratista de la petrolera mexicana ha estado detrás de incontables accidentes en la sonda de Campeche y, cuando han surgido denuncias en contra de ella en las matinés palaciegas, invariablemente el tabasqueño las minimiza.

Un amplio y bien documentado reportaje del colega campechano Fernando Kantún para la publicación La Chispa hace un recuento de los últimos “accidentes” en los que se ha visto involucrada esta empresa, sin que ésta haya sido responsabilizada:

“1 de abril de 2015, una explosión e incendio en su plataforma Abkatún Permanente, ubicada en la sonda de Campeche deja la muerte de cuatro personas, dos de ellos identificados como Gerson Romay Flores y José Edenir Luis Feria, de Cotemar, y más de una decena de heridos.

“El incendio en la plataforma Abkatún Permanente dejó a Pemex sin 220 mil barriles de crudo diarios. La baja implicaba un valor de 9.93 millones de dólares diarios.

“7 de febrero de 2016: un incendio en la plataforma Abkatún A en el Golfo de México deja como saldo tres trabajadores muertos, uno de ellos de Cotemar.

“22 de agosto de 2021: explosión e incendio en la plataforma marina E-Ku-A2 de Pemex, el saldo siete muertos, uno era de Pemex, dos de BMCI y cuatro de Cotemar que fueron identificados como: Alejandro Vidal del Ángel, Jonás Gallegos Hernández, Jesús Guadalupe Molina Barrientos y Belisario Alcudia Custodio.

“Por la explosión, Pemex calculó una caída de producción 421,000 barriles, que tendría un costo de 24.9 millones de dólares por día.

“El siniestro más reciente ocurrió apenas el pasado 7 de julio de 2023, cuando un incendio consumió y convirtió en charra la plataforma Nohoch-A, operada por Pemex en el complejo Cantarell en la Sonda de Campeche dejando como saldo fatídico dos trabajadores muertos de Cotemar y uno más que hasta la fecha sigue en calidad de desaparecido.

“Por el incidente, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, señaló una afectación en la producción en el orden de los 700,000 barriles de pérdidas (…) ya que se cerraron prácticamente todos los pozos de la zona, y aunque la producción se recuperó rápidamente, no deja de haber pérdidas económicas, aunque lo más lamentable, siempre serán las pérdidas humanas”.

La empresa mejor pagada de Pemex

En su reportaje, Kantún apunta que la “buena suerte” de Cotemar viene de la satanizada época neoliberal, habida cuenta que “el entonces director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, le heredó el 31 de diciembre de 2015 los contratos 648235806, 648235807 y 648235808 para mantenimiento a instalaciones Costa Fuera o de proyectos especiales de mantenimiento y adecuación de infraestructura en instalaciones marinas de PEP, y que, por inverosímil que parezca, la actual administración de Octavio Romero Oropeza ha ampliado mediante varios convenios sus montos y vigencias hasta el año 2025.

“El último día del año 2015, cuando Pemex Exploración y Producción era dirigido por Juan Javier Hinojosa Puebla, Cotemar recibió de regalo de Año Nuevo los tres contratos por adjudicación directa, vigentes aún, que hoy la tiene convertida en la empresa mejor pagada en Pemex.

“Basta señalar que, según el reporte No. 28 mensual de pagos y adeudos de Pemex de junio, entre los años 2022 y 2023, sólo por los contratos 648235806, 648235807 y 648235808, Cotemar… ha recibido remuneraciones por más 12 mil 174 millones de pesos.

“Además, Pemex mantiene obligaciones de pagos ya facturados hasta el pasado mes de junio por Cotemar en el orden de los 586 millones 224 mil 039 pesos.

“Lo anterior desmiente el argumento de algunos especialistas que señalan que Pemex no ha invertido en mantenimiento, lo que sería la cauda de los últimos accidentes registrados en instalaciones petroleras marinas y donde curiosamente siempre sale a relucir el nombre de Cotemar”.

La empresa mejor pagada…

…también la más protegida.

¿A quién patrocina o a quiénes patrocinó Cotemar?

Indicios

No es la primera vez que en este espacio se escribe sobre Cotemar. El 1 de abril de 2019 se narró aquí como el ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, visitó de incógnito, al lado de Rogelio Hernández Cázares, nombrado director de Pemex Fertilizantes en el gobierno actual y que tiene acusaciones de corrupción en su paso como fruncionario en el estado de Oaxaca en la administración de Cué. Se dijo entonces que Hernández Cázarez es otro de los protegidos de Andy López Beltrán. ¿Será por eso que AMLO evade el tema cada ocasión que se menciona a esa empresa? Saque usted sus propias conclusiones. * * * Y sigue la feria de abrazos: 1) El director jurídico del Congreso de NL, Ricardo Flores Suárez, fue asesinado anoche en la Liga Master de futbol, hechos sucedidos en el municipio de San Nicolás de los Garza. 2) La mañana de este martes tres sujetos armados y a punta de pistola bajaron al chofer y a los usuarios para prender fuego a una unidad de transporte por los rumbos de Coacalco, Edomex, por no pagar el derecho de piso. Dejaron una amenaza para uno de los dirigentes de transportistas en la entidad que aún “gobierna” Alfreditito del Mazo. 3) Sucedió una agresión contra un joven en una tienda Subway en la capital de San Luis Potosí. Este joven tuvo que ser hospitalizado con fracturas en el cráneo. Sobre el agresor, la autoridad lo tiene identificado como profesor de artes marciales y se ostenta como abogado. Y, además, ya circula en redes otro video donde aparece el mismo sujeto agrediendo a otra persona. * * * Por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

