Plantea AMLO banco de medicamentos con “todos los fármacos del mundo”

Estrategia para acabar con desabasto

“Cártel de las medicinas” dominó casi 80 por ciento del mercado de las compras por parte del Estado”

Con el fin de acabar con el desabasto de medicamentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá al sector salud crear un banco de reserva de medicamentos en la Ciudad de México, donde se concentren “todas las medicinas del mundo en cantidades razonables”.

“Ayer estaba pensando, cuando hablábamos de medicinas, que ya llevamos más del 90% de abasto en los 14 estados donde esta el IMSS Bienestar, pero para darle una salida definitiva al desabasto le voy a proponer los del sector salud que se cuente con una especie de farmacia en la Ciudad de México -un almacén- con todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables”, explicó.

El objetivo, según el mandatario, es que haya disponibilidad cuando falten en algún hospital. “Que sea como un banco de reserva de medicamentos. Y lo vamos a hacer, ¿cuánto nos puede costar?”, dijo. El mandatario mexicano apuntó que si hay necesidad de mover algún medicamento por avión o tierra a algún hospital del país se llevaría a cabo.

“Y en un avión o por tierra, si hay necesidad de esos medicamentos se mueve, y siempre se tiene en inventario todo, todo, todo, hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo, un banco de reserva de medicamentos”, expuso.

López Obrador dejó en claro que su administración trabaja en un sistema de salud pública donde “toda la gente tenga el derecho de ser atendida en una centro de salud, en un hospital, que pueda ser intervenido quirúrgicamente, que tenga todas las medicinas, todas, de manera gratuita, que la salud sea un derecho, no un privilegio, que no se requiera el tener dinero para ir a una clínica para atenderse en el caso de una enfermedad y ese es nuestro ideal”.

Dominaban 10 proveedores 80% del

mercado de las medicinas: López Obrador

En su conferencia matutina, López Obrador aseguró que un “cártel de las medicinas” dominó prácticamente 80 por ciento del mercado de la compra de fármacos por parte del Estado en el país y alertó que en el sector de medicamentos “hay mucha charlatanería y mucho afán de lucro” y que su gobierno lo ha combatido.

Afirmó que el de las medicinas es “uno de los cárteles más lucrativos que hemos enfrentado”, que robaba unos 200 mil millones de pesos al año “entre medicamentos, equipos, y todo esto lo manejaba un grupo de traficantes de influencia y de políticos corruptos”. El mandatario planteó que, en el periodo 2012-2018, diez proveedores manejaban prácticamente 80 por ciento de la venta de medicamentos, de un total de más de 303 mil millones de pesos que el Estado mexicano destinaba a ese rubro.

“Siempre hablo de delincuencia organizada y de delincuencia de cuello blanco. Y si me dices: ‘¿Cuál es el peor?’, diría: son iguales. Porque la delincuencia de cuello blanco, entre otros males, no pierde ni siquiera su respetabilidad, se hacen pasar como empresarios, como hombres de negocios y por el lucro causan daño a la sociedad”, enfatizó.

Las cosas hoy son distintas, dijo el mandatario y destacó la labor de los funcionarios de la Secretaría de Salud, en particular de su titular, Jorge Alcocer, de quien recordó que es Premio Nacional de Ciencia, uno de los investigadores más importantes del país y del mundo en su materia, “pero sobre todo un hombre honesto, no tiene nada que ver con estos médicos que se han hecho inmensamente ricos de la noche a la mañana”.

“No hay riesgo de quedarnos sin agua”

para consumo humano y riego”

Sobre la sequía que se presenta en algunos puntos del país, sumada a las olas de calor, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que “no hay riesgo que nos quedemos sin agua” para consumo humano y riego.

Destacó que el único estado donde hay preocupación por el momento es en Nuevo León, debido a que en todo julio no hubo lluvias en la zona de la capital.

“El caso de Nuevo León, estamos también esperando que llueva, que no se prolongue la sequía. Todo julio no llovió en la zona conurbada de Monterrey. Por eso nos estamos apurando para terminar el acueducto de El Cuchillo II, para mediados de septiembre a ver si lo logramos, en el caso que no llueva y se prolongue la sequía y no falta el agua”.

En el resto del país, incluido Sonora donde recientemente realizó una gira de trabajo y dijo que se tenía una temperatura de 41 grados centígrados con sensación térmica de 45, el mandatario aseguró que el abasto del vital líquido está garantizado.

“En todo el país estamos atentos para que no falte el agua, es lo más indispensable (…) Hay agua para riego suficiente, y para el consumo doméstico. Sí, ha habido calor en algunas zonas más que antes, pero no hay riesgo de que nos quedemos sin agua, en ninguna parte del país”.

La preocupación, insistió, es Nuevo León. “No sé qué pasó en estos días, si ha llovido, pero no estaba lloviendo, en el caso de Nuevo León. Esperemos que llueva, todos, que llueva en el norte”, concluyó.