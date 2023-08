Crece consumo de mariguana y fentanilo en Playa del Carmen

José Luis Montañez

Que estas drogas son populares entre jóvenes de 15 a 30 años

Con la proliferación del fentanilo alrededor del mundo, era de esperarse que en algún momento llegaría al Caribe mexicano, donde ya se ha detectado no sólo su venta, sino su consumo en incremento acelerado, lo que debería encender los focos rojos entre las autoridades a fin de emprender acciones y no permitir que esta droga siga avanzando, sobre todo entre los jóvenes, ya que se trata de un estupefaciente que causa graves daños a la salud.

En conjunto con la mariguana, el fentanilo se ha posicionado entre las drogas de mayor consumo, sobre todo en Solidaridad (Playa del Carmen) y de acuerdo con el Instituto de la Juventud de este municipio, se volvió popular entre la población de 15 a 30 años de edad.

Enrique Martínez, director general del Injuve en este municipio, declaró que actualmente la mariguana es la droga que más se consume en Playa del Carmen y de acuerdo con las últimas estadísticas que formó este instituto, como parte de su plan estratégico para combatir las adicciones, el fentanilo se le ha emparejado rápidamente, desde su llegada a la entidad.

El entrevistado añade que el fentanilo ocupa el segundo lugar en popularidad, cuyo consumo “ha crecido en niveles alarmantes, lo que nos ha obligado en el instituto a implementar pláticas diversas en escuelas, sobre los daños que representan este tipo de drogas”.

Asimismo, reveló que “es preocupante el consumo de fentanilo porque ha ido en aumento, y es por ello la importancia de ir a las escuelas. El hecho de que nosotros hagamos programas de sano esparcimiento, es una manera de sacar a los jóvenes de hacer ejercicio y no estar esperando a hacer prácticas malas”.

A decir de Martínez, el organismo a su cargo también ha emprendido otras acciones para alejar a los jóvenes no solo de las drogas, sino de la delincuencia, tales como eventos deportivos y culturales, que los vinculan a otro tipo de esparcimiento lejos de los peligros de las calles.

Finalmente, el funcionario, declaró que agosto es el mes de la juventud, por lo que ya preparan diversas actividades de interés para este sector “en el instituto se realizarán diversas actividades, entre las que se encuentra un desfile y los premios al Mérito Juvenil, con lo que vamos a reconocer a jóvenes destacados en diferentes disciplinas” concluyó.

Padres rechazan nuevos libros de texto gratuito

Con el reconocimiento de la diversidad sexual en el lugar que les corresponde dentro de nuestra sociedad, aún son muchos los que no están de acuerdo en las maneras en que se pretende plantear el tema a los niños, y es que, aún existen muchos tabúes alrededor, que sin duda, deberían ser derribados, para no frenar el avance de nuestra humanidad.

Uno de los problemas más recientes en torno a la diversidad sexual, es la inclusión del tema dentro de los libros de texto gratuito que serán repartidos en las escuelas públicas a la brevedad, ya que algunos padres de familia se siguen negando a que sus hijos conozcan y acepten esta situación como una realidad que no debe generar ningún tipo de discriminación.

De tal manera que, la presunta decisión de la Secretaría de Educación Pública de añadir temas de inclusión de género en los libros de texto del ciclo escolar 2023-2024, no ha sido muy bien aceptada por algunos pardes de familia, que ya se han manifestado, para que no se toque el tema, aún sin conocer de qué manera será planteado a los infantes.

Cristal Ramírez Rosas, presidente de la Asociación de Padres de Familia, detalló: “Eso puede causar confusión entre los menores, al ser un tema no entendible para ellos”, aunque precisamente esa sería la razón de que se incluyan los temas de diversidad sexual en los libros, ayudar a los niños a entenderlo.

En este sentido, la representante de los padres de familia reconoció que no ha verificado el contenido de estos textos, ya que aún no han sido entregados a las escuelas, no obstante, intuye que hay temas que se comienzan a tratar en cuarto y quinto grado, es decir, que parece ser más un tema de prejuicios que de educación, pues sin constatar la manera en que se aborda la diversidad sexual en los textos, ya están sacando conclusiones.

“Hablar de esos temas con nuestros peques de prescolar o educación inicial es algo no entendible para ellos”, insistió.

Cabe destacar, que no es un hecho que los nuevos libros de texto contienen información sobre el lenguaje inclusivo, ni de las familias con padres del mismo sexo, pero, la entrevistada comentó que, los pequeños no están edad ni en la situación para entender ciertos temas.

“Yo no quiero que les robemos su inocencia, ni sus etapas de desarrollo que tienen que pasar. En lo personal, dudo que los libros de textos contengan esa información como se ha rumorado en redes sociales, pero si llegara a pasar, lo más importante es indicar a las autoridades como el Congreso del estado y la Cámara de diputados para que realicen un consenso con personas especialistas sobre el contenido conveniente para los alumnos” concluyó.

Tampoco aceptan uniforme neutro

Actualmente, el tema de los libros de texto gratuito no es el único conflicto que enfrentan los padres de familia en Quintana Roo, pues manifestaron que, tampoco están del todo de acuerdo en que se utilice uniforme neutro en las escuelas públicas, esto, a pesar de que es una reforma que no ha sido aprobada y en la que no ha sido contemplada hasta ahora la entidad caribeña.

De tal manera, que los estudiantes de educación básica en Quintana Roo, tendrán que esperar, para elegir si quieren usar pantalón o falda para asistir a clases, ya que, si bien, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Educación, sólo fue de manera local y la iniciativa no se ha contemplado en el Caribe mexicano, a lo que se suma el desacuerdo de los padres de familia.

El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Sergio Acosta Manzanero, aclaró que esta propuesta todavía no ha entrado a debate en el estado, ni se ha discutido una modificación a la ley; no obstante, asegura que la mayoría de los delegados de la mesa directiva está en desacuerdo con su aplicación en la educación básica, porque podría representar bullying entre los estudiantes.

“Vimos que se aprobó en la Ciudad de México, pero hasta ahora no tenemos conocimiento que se esté aplicando en otros estados. Aquí en Quintana Roo no ha entrado a debate o discusión de manera formal, pero la mayoría de los integrantes de la mesa directiva no están de acuerdo”, afirmó.

