Humberto Mares N.

Los padres de familia estallaron al enterarse que los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública se están distribuyendo en los planteles del país, excepto Guanajuato.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en junio pasado se movilizó al comprobar que los libros de texto hechos para primaria y secundaria no cumplen con los estándares pedagógicos y tienen un sesgo político más de adoctrinamiento que planes pedagógicos. Por ejemplo eliminan matemáticas y tienen errores garrafales imperdonables. Un libro titulado “Saberes” es uno de ellos, contiene 258 páginas y sólo se dedican 18 a matemáticas, por ejemplo. Están llenos de errores y la información es totalmente diferente a la que por años se ha contenido y enseñado a nuestros niños y jóvenes, en temas como geografía, español y otros.

La UNPF afirmó que los contenidos van en contra de las directrices marcadas en la Constitución por lo que advierten que al menos en español y matemáticas podrían generar un rezago en los alumnos. Los padres de familia insisten que no conocer estos contenidos es una regresión muy grave a prácticas del pasado. Las autoridades educativas deben rendir cuentas de lo que hacen por qué tienen miedo de darlos a conocerlos libros de texto.

La elaboración de estos libros históricamente siempre ha participado la academia, los maestros, en un ejercicio de transparencia total, para dar la mejor preparación para nuestros niños y jóvenes. Ante ello y el recurso legal promovido por los padres de familia la jueza Yadira Mena, titular del juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, dio este lunes un plazo de 24 horas para que la SEP someta a consultas previas, cumpla otros requisitos legales y rediseñe los libros de texto gratuitos que se distribuirán para el ciclo 2023-2024 del nivel básico. Es decir le pide que regrese al método de siempre y sobre todo, que transparenten los contenidos, cosa que no se ha hecho.

Por su puesto que el gobierno no acató la resolución judicial del 29 de junio y por tanto cayó en desacato a la suspensión definitiva por parte de la titular del SEP, Leticia Ramírez, y del director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga. El amparo de la UNPF en contra de los libros de texto de la SEP sólo tiene alcance para el primer grado de primaria y de secundaria por lo que el organismo llamó a los padres a rechazar las publicaciones.

Se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la suspensión definitiva dictada en autos dijo el juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.

El adoctrinamiento se da claramente en el libro de cuarto año de primaria titulado “México Grandeza y Diversidad” ha causado controversia porque no es un texto de carácter por su difusión incompleta y en el último capítulo de la autoría de Armando Bartra, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco y que no es un texto de carácter histórico, sociológico, antropológico o arqueológico sino un acercamiento al proceso de configuración del movimiento político que llevo al triunfo electoral a Andrés Manuel López Obrador. Seguramente habrá una profunda polémica por este tema, que acusan ser adoctrinamiento, cuestión que el gobierno federal ni nadie ha negado o explicado este capítulo.

El viernes 28 de julio la titular de la SEP, Leticia Rodríguez Amaya, hizo una breve presentación de los nuevos libros de texto gratuitos, hablo de libro “México Grandeza y Diversidad” con 476 páginas y 20 capítulos, pero por supuesto no detalló este último capítulo, ni tampoco informó que no han definido que capítulos y contenidos usaran los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Si esto es cierto, plantea problemas de logística que la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, encabezada por el venezolano Marx Arriaga, todavía no aclara. Por lo pronto, AMLO declaró que no suspenderá la entrega de los nuevos libros de texto. No hay ningún juicio de amparo que impida que se distribuyan los libros, dijo.

Los asesinatos que dibujan lo que sigue

El empresario José Guadalupe Fuentes Brito, que hacía proselitismo para Marcelo Ebrard en Guerrero fue interceptado por un grupo criminal que le disparó directamente a él y a su hijo José Manuel, de 20 años de edad, según las primeras pesquisas del caso. Fuentes viajaba en una camioneta Toyota la tarde del sábado por la Autopista del Sol, en Guerrero.

En Veracruz, otro cercano empresario a Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, también perdió la vida en un accidente aéreo en el Golfo de México, cuya causa no es todavía aclarada o informada. Las autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil al informar sobre el accidente reportaron que las tres personas a bordo, el piloto Héctor Priego, el copiloto, Jorge Gerardo Rubí y el empresario Daniel Flores Nava perdieron la vida, lo que fue confirmado por la empresa Proyecta propiedad del empresario Flores Nava. Proyecta es una de las empresas que participa en la construcción de Dos Bocas.

Apuntes

Atinadamente, Marcelo Ebrard presentó su plan de salud con “cobertura universal” proyecto que plantea prevención, tecnología, auto suficiencia y atención a adultos mayores y niños en especial. En salud propone como prioridad atención a los sectores vulnerables, producción de vacunas, medicinas y digitalización. Bien venida la propuesta. El gran elector de Palacio ahora habla bien de los precandidato de MC y destapa a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio Riojas, con tal de que el partido de Dante Delgado no se una al Frente Amplio por México.

En la oposición seguramente pasaran 4 o 5 personas que lograran las 150 mil firmas. Muy arriba va Xóchitl con más de 300 mil firmas hasta el momento. Así las cosas, hasta pronto.

