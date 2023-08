“AMLO es el presidente de los pretextos”: Xóchitl

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En su paso por Guanajuato, rumbo a Querétaro, la senadora Xóchitl Gálvez no sólo se asumió ya como candidata presidencial de la oposición, sino que adelantó que ya trabaja con un equipo de expertos en una política de seguridad para el siguiente sexenio y que, si triunfa en 2024, terminará con los “abrazos” lopezobradoristas al narco, y demás malos, y dará curso a “experiencias exitosas de la administración calderonista”.

“… hay que hacer un trabajo integral… estoy trabajando ya con expertos… hay experiencias exitosas en el gobierno de (Felipe) Calderón que podríamos retomar… lo que más se le critica Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar (al crimen) sin tener la estrategia terminada.

Hoy, afirmó, casi nada funciona. Antes se veía a la Policía Federal, que contaba con buenos cuadros, en las carreteras. Hoy, la Guardia Nacional no opera en ningún lado, simplemente no existe… y ya suman más de 160 mil las personas asesinadas, cifras que no se comparan con los anteriores sexenios, dijo.

“El Presidente —en aras de que todo lo pasado está mal—, destruyó todo y lo nuevo no ha terminado de cuajar… yo no he visto al Presidente en una reunión abierta con la gente y decir ‘esta es nuestra estrategia’, nomás se la pasa diciendo que si el fiscal, que si el gobernador…

“A mí sí me van a ver ahí sentándome con quien me tenga que sentar… él (López Obrador) no puede seguir dándole pretextos a la gente, se la ha pasado dando pretextos”, cuestionó.

En cuanto al creciente malestar contra los nuevos libros de texto para primaria, la senadora indicó que son pura politiquería.

“En lugar de dar herramientas a los jóvenes para que tengan un buen futuro, los nuevos libros de texto de la @SEP_mx serán una herramienta más de politiquería. ¡Basta de condenar a México a la ignorancia!

“Debemos apostarle a que las próximas generaciones puedan trabajar en robótica, ciencia, ingeniería e inteligencia artificial. ¡Sí al aspiracionismo con educación de calidad!”, subrayó.

Ahí, pues, dos promesas electorales que se supone pudieran ser base de su inhabilitación por INE y Tribunal Electoral. ¿Se atreverían?

Yo lo que veo es que su mensaje si llega cada vez a mayores segmentos de la población, especialmente a jóvenes, y que cada vez son mayores las concentraciones que reúne a su paso.

Reconocimiento senatorial a empresarios

En su afán por colocarse al frente de los aspirantes a gobernador en su natal Puebla, Alejandro Armenta, presidente del Senado, encabezó ayer un importante reconocimiento al sector empresarial sin el cual, dijo, México no habría podido superar la pandemia generada por la Covid-19.

A contrapelo de no pocos de los planteamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, subrayó que los empresarios mexicanos fueron esenciales para evitar la caída de la productividad en el país y para mejorar la base salarial de los trabajadores.

Al entregar reconocimientos a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, recordó que los acuerdos de estos con el sector obrero y gubernamental hablan del buen concurso de los factores de poder y económicos.

“Nuestro respeto y reconocimiento a la fortaleza que presentaron durante la pandemia, evitando un mayor número de desempleados y, en la fase de reconstrucción, gracias a ustedes y a las políticas públicas, se recuperó un gran número de empleos que se habían perdido.

“Representan la actividad productiva más importante del país, pues son el motor fundamental de la economía en México”, advirtió.

Y agregó:

“Los países en el mundo que logran desarrollar gobiernos y empresas inclusivas caminan de la mano hacía el desarrollo. Necesitamos enviar mensajes que nos ayuden a entender que en la diversidad política hay puntos de coincidencia muy grandes”, concluyó.

Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aprovechó para advertir que, a pesar de la desaceleración provocada por la pandemia, México vive un momento determinante, gracias al T-MEC y al nearshoring.

El emplazamiento de empresas en puntos estratégicos de México ha incidido en la atracción de importantes inversiones de Estados Unidos gracias a la certezas jurídica aportada por el T-MEC.

“Tan sólo este año es previsible que México reciba más de 40 mil millones de dólares en inversión extranjera”, dijo.

Y adelantó que serán necesarios cinco factores para mantener la atracción de inversiones:

Simplificar los trámites administrativos y dar certeza jurídica a las compañías, mejorar la infraestructura, dar seguridad a las empresas, desarrollar las regiones y fortalecer la educación y las competencias laborales.

Armenta entregó luego reconocimientos a José Antonio Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); Héctor Tejada Shaar presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicio y Turismo (Concanaco); José Medina-Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Así como a Juan Patricio Riveroll Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); Rolando Vega Sáenz, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México; José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio; Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior; y a Armando Zúñiga Salinas, presidente de Coparmex, Ciudad de México.

