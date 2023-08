El actor Luis Fernando Peña lanza la obra “Hablar o Morir”

Para presentar Athena Teatro

La historia hace hincapié sobre la violencia vicaria

Asael Grande

El actor, director y productor, Luis Fernando Peña, alista una puesta en escena que hace hincapié sobre la violencia vicaria, “Hablar o Morir”, con texto original de Ally Noris, y dirección de Pablo Mendizabal, y que se estrena este 4 de agosto dentro del formato de Teatro en Breve, en La Casa Fuerte de Emilio “El Indio” Fernández (Ignacio Zaragoza 51, Santa Catarina, Coyoacán, CDMX).

“Producción, dirección, y dramaturgia significa muchísimo –dijo, Luis Fernando Peña, en conferencia de prensa-, es poner el dedo en la llaga, es hablar de lo que sucede todos los días a lo largo y ancho de este país, y que, en temas culturales, realmente se habla poco, la violencia de género, detrás de toda esta locura, es el verdadero creador, el maestro Pablo Mendizabal”.

De la mano de la productora María Antonieta Bolliger, esta puesta en escena, es un texto original de Ally Noris, quien plasmó situaciones reales y lo decidió llamar Hablar o Morir: “jamás había escrito algo, lo escribí como una forma de desahogarme de todo lo que he vivido personalmente, y de lo cual me di cuenta que no soy la única mujer que lo vive, estoy muy agradecida por todo este gran equipo que tenemos de actrices, una producción hermosa y un gran director que nos está dirigiendo desde el corazón, estos son temas que son muy difíciles de digerir, pero son realmente importantes, no por nosotros, sino por las futuras generaciones que vienen, me encantaría que vinieran las niñas y niños y pudieran entender que la violencia no puede seguir existiendo, que la violencia no se combate con más violencia, la violencia se acaba con educación, con valores, y esto es lo que nos va a dar esta obra; el teatro siempre ha sido algo muy difícil, porque la gente en México no lo aceptamos, sin embargo, sé que seguimos trabajando sobre ello, y hay un gran equipo de trabajo, sé que esto es de hombres y mujeres juntos contra todo tipo de violencia ”.

El monólogo, Hablar o Morir, que está escrito bajo el género dramático, y que le da la importancia que merece la violencia vicaria, la violencia de género, bajo el punto de vista de que el feminismo no es odiar a los hombres, sino, defender, cuidar y respetar los derechos de las mujeres, será actuada por 15 actrices, quienes alternarán las funciones, dando un enfoque único y dinámico a la puesta en escena: Cinthia Aparicio, Alessandra Pozzo, Natalia Alcocer, Patricia Gallo, Diana Llano, Pamela Reul, Sharon del Sirius, Tanya del Castillo, Aly Noris, Yam Acevedo, Allyn Muñoz, Edna Alcocer, Brenda Barragán, Eva Carrillo y Mery Rangel. La dirección escénica es de Pablo Mendizabal y en la asistencia de producción están Jesús Murillo y Carlos Guerrero.

Finalmente, en entrevista con DIARIOIMAGEN, la dramaturga, Ally Noris, directora de Arti Aity Studio, comentó que Hablar o Morir: “tiene la finalidad de darle voz a esas historias de miles de mujeres que viven la violencia de género y vicaria en nuestro país; esta historia le va a servir a muchas mujeres para que comprendan un poco más estas trágicas experiencias, pero sobre todo, para que como sociedad comprendamos las historias de terror que vivimos en carne propia”.