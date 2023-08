Los libros, el nazismo y la Edad Media

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

La ignorancia supina de los coautores de los nuevos “libros de texto gratuitos” se nota no sólo en su contenido y edición, carente de una pedagía razonablemente aceptable y de anteponer una posición ideologizante al verdadero conocimiento científico, sino también en las entrevistas para argumentar la defensa de sus libelos.

En días pasados, Etien Fass dijo con tono doctoral a los reporteros en una conferencia que el llamado del PAN para arrancar las hojas de los nuevos “libros” con las que no estuvieran de acuerdo los maestros era una actitud fascista como la de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial o como en la Edad Media, donde se “quemaron Códices Mayas”. No sé si los alemanes incineraron muchos libros o bibliotecas, tal vez obras de autores judíos, pero si alguien resguardó la cultura, aunque sea mediante el robo de obras de arte, fueron las huestes de Hitler e incluso alentaron la ciencia, el teatro, la ópera y la difusión de la música de autores como Wilhelm Richard Wagner, compositor predilecto del Tercer Reich. El atentar contra la obra impresa no es privativo de los fascistas, también de las dictaduras militares o los regímenes totalitarios de todos los signos, como sucedió con el Viet Cong en Camboya y en Vietnam o la revolución cultural en China que no sólo impuso una ideología, también exportó el maoísmo. Las dictaduras militares de derecha en América Latina quemaron libros y proscribieron a centenares de autores nativos y revolucionarios. La ya no tan lejana obra distópica del estadounidense Ray Bradbury, Fahrenheit 451, habla de los regímenes totalitarios que tienen bomberos que queman libros para mantener controlada a la gente.

Pero donde no se midió don Etien es en pontificar sin temor a equivocarse que, en la Edad Media, la época del oscurantismo, donde solo se recurría a la ciencia y al pensamiento basados en la religión, ¡se quemaban los códices mayas! Seguramente a manos de la Santa Inquisición. Sólo que precisamente cuando se descubre América, termina la era medieval para dar paso al Renacimiento, a la Ilustración. De tal suerte que Europa no conoció los jeroglíficos mayas o la escritura azteca hasta e3l siglo XVI, por lo que Torquemada se conformó con enjuiciar a mentes brillantes como Galileo o quemar brujas por herejes, si acaso, ocultar y condenar la lectura de libros prohibidos. Si con ese criterio y ese acervo cultural se hicieron los “libros”, con razón se confunde a los escolapios con la idea de que el Benemérito de las Américas nació un 18 de marzo, fecha en que casi siglo y medio después se llevaría a cabo la expropiación petrolera. Niños y jóvenes, Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806.

Es comprensible que el gobierno de la 4T quiera imponer su proyecto político, ya que para eso arribó, mediante las urnas, al poder, pero en la destrucción del Estado de Derecho, de la desaparición de los contrapesos constitucionales, no se puede atentar contra el futuro de este país, no se debe negar a los jóvenes el acceso a una educación de calidad, a los conocimientos científicos, tecnológicos, filosóficos, culturales y sociales que les proporcionen herramientas para ser competitivos en un mundo globalizado que demanda profesionistas más preparados.

Entendible, aunque no lo comparto, que el proyecto de la 4T pretenda imponer un socialismo demagógico y trasnochado, pero ni en las peores épocas del priismo se antepuso la conveniencia política al sistema educativo. Hasta en el porfiriato, el tirano tuvo al frente de la Instrucción Pública a Justo Sierra, los gobiernos posrevolucionarios contaron con José Vasconcelos y en el México moderno engrandecieron a la SEP Jaime Torres Bodet y Agustín Yáñez. Nada que ver con Marx Arriaga o las anodinadas secretarias de Educación Pública.

Sólo por no dejar: Criticaron al dictador oaxaqueño porque cambió la fecha del Grito de Independencia para que coincidiera con su cumpleaños, pero ahora la flamante gobernadora del Edomex cambió la fecha de toma de posesión para que asista el presidente a la ceremonia y le quita un día de mandato al insustancial Alfredo Del Mazo.