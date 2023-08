La advertencia de Sandra Cuevas al FAM

Segunda vuelta

Luis Muñoz

A estas “alturas del partido”, los priistas ya no cambiarán su forma de ser ni de hacer y por eso andan tan todos desorientados sin saber realmente para donde jalar.

Olvidan el principio que reza que “la unión hace la fuerza”. Cada quien ve por sus intereses y ya.

Una muestra de ello es lo que recién dijo Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc.

La polémica funcionaria, según el portal PolíticoMX, arremetió contra sus colegas de la oposición porque no la están respetando y ya están comenzando a pelear por el control de la alcaldía que gobierna (la Cuauhtémoc).

Ante esto, Cuevas no solo pidió un alto sino que amenazó con que podría romper la alianza del Frente Amplio por México.

Y enseguida advirtió:

“No se confundan, no quieran jugar. No porque sea nueva, porque lleve dos años dentro de la política quieran pasar por encima mío, porque he demostrado ser oposición y estar con la Alianza en todo. Es la primera vez que lo digo y lo digo con respeto: respétenme, o va a haber un rompimiento en la alianza”.

La polémica alcaldesa también levantó murmullos por reunirse con el “enemigo” favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudio X González, objeto de sus embates un día sí y otro también.

¿Qué tiene de malo?

La propia Sandra Cuevas subió una foto a su cuenta de Twitter y dice que la reunión fue para hablar sobre el futuro que ambos desean para el país, pues de acuerdo a lo dicho por ella comparten una visión política.

Ambos están con la mira puesta en las elecciones presidenciales y de la jefatura de Gobierno del próximo año, tanto que el rumor de que ella podría lanzarse como jefa de gobierno crece día a día…

La semana pasada, en uno de sus eventos como alcaldesa, Cuevas fue recibida con gritos de sus simpatizantes: “¡Jefa de gobierno!”, “¡Jefa de Gobierno!”, lo cual sonó como “música para sus oídos”.

Pero ¡no!

El deseo de ella es ser la sucesora de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero el rumbo puede cambiar como ocurrió con Xóchitl Gálvez, que todo apuntaba a la jefatura de Gobierno y ahora su objetivo es otro, si las cosas no cambian en el Frente Amplio por México.

Por cierto, la diputada local Frida Guillén Ortíz y el concejal Abel Fuentes Rocha, condenaron la resistencia del gobierno central y de Morena para apoyar en las tareas de seguridad que ha emprendido la alcaldesa Sandra Cuevas. De tal suerte que piden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al gobierno local, centrarse en trabajar a favor de todas las alcaldías y no permitir que los criminales se apropien de los espacios públicos ni siembren terror entre las comunidades.

“Ese, y no otro, es el compromiso que debe asumir el jefe de Gobierno Martí Batres”.

Guillén Ortiz y Fuentes Rocha condenaron la resistencia del gobierno central y de Morena para apoyar en las tareas de seguridad emprendidas por Cuevas y expusieron que es necesario se realice una mesa de trabajo urgente entre la SSC y el gobierno de Cuevas, a fin de establecer una agenda para la prevención del delito.

AMLO va contra juez

En su mañanera del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que denunciará al juez octavo de distrito, Martín Santos Pérez, que le ordenó dejar de hablar de Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México y se abstenga de exhibir la situación financiera, fiscal y bancaria de las empresas de la senadora del PAN.

Además, dijo que enviará un escrito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del juez por su actuación, la cual calificó de “sectaria, ilegal e injusta, además de politiquera”.

Pero la “Señora X” no se quedó callada y retó al mandatario a “investigarla”. También dijo que el amparo no solo la protege a ella, también a todos los ciudadanos: “Usted jamás volverá a hacer pública información de ningún mexicano”, sentenció Gálvez.

Patrimonio cultural

El diputado del PRI Fausto Zamorano Esparza propuso que las autoridades de la capital declaren como patrimonio cultural inmaterial a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad.

Ante la Comisión Permanente, el legislador explicó que el objetivo es reconocerles a estos grupos la importancia que tienen sus culturas, expresiones y manifestaciones, y contrarrestar al mismo tiempo los problemas que haya o puedan derivar de la falta de su reconocimiento en el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en esta ciudad.

El diputado Zamorano explicó que, en los registros de la Ciudad de México se han reconocido hasta 197 pueblos y barrios originarios de la capital; no obstante, en mayo de este año la Secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, sólo reconoció a 50 de ellos.

Recordó que son una parte esencial de la diversidad cultural y la herencia histórica de la ciudad. Reconocer y valorar su presencia, promover su inclusión y respetar sus derechos, es fundamental para una ciudad más inclusiva y equitativa.

