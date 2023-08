“El Chapo” denuncia violaciones a sus derechos humanos, en prisión

Envía carta a juez federal que llevó su caso

Pide que le permitan a su abogada llevarle documentos en español sobre su situación jurídica

Desde la prisión de súper máxima seguridad de Florence, Colorado, lugar en el que se encuentra desde 2019, Joaquín “El Chapo” Guzmán, redactó una carta de su puño y letra y la dirigió al juez federal Brian Cogan, que llevó su caso, a quien le expone que ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos.

El 7 de agosto, el ex líder del Cártel de Sinaloa envió una misiva al juez para pedirle que le permitan a su defensora le pueda llevar documentos en español sobre su situación jurídica.

Agregó que en la prisión en la que se encuentra es sabido que él no sabe leer ni escribir en inglés, por lo que solicitó al juez Cogan -quien también llevó el caso de Genaro García Luna- que le facilite recibir documentos en español.

“De la manera más atenta me dirijo a usted para manifestarle lo siguiente: El día 20 de junio me visitó mi abogada y me trajo copias relacionadas a la moción 2255 y no le permitieron que las introdujera a la sala de visita para que yo las leyera, que porque estaban escritas en español”, se lee en la carta.

“El Chapo” mencionó que a su abogada le han pedido dejar en la cárcel lo que le harían llegar, pero en español, sin embargo, los documentos no le han llegado.

“Señor juez: Aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente de las reglas me han traído copias en español, con respecto a mi situación jurídica y le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, escribió.

Por último, Guzmán Loera expresó agradecimiento al juez.

Guzmán Loera fue líder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas en el mundo, es originario de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa.

En junio, “El Chapo” presentó una moción ante la Corte de Brooklyn, en la que acusó que fiscales supuestamente habrían violado el tratado de extradición.

Esto porque México sólo había autorizado su extradición a dos cortes federales: la del Distrito Sur de California y la del Distrito Oeste de Texas. Sin embargo, fue trasladado a Nueva York, donde enfrentó 17 cargos y fue condenado a cadena perpetua.