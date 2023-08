¿Protección al Cártel de Sinaloa?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Libros de texto gratuitos, lloverán amparos

Cierra la semana con varios asuntos muy candentes. Uno de ellos a destacar es la manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace evidente su cercanía ni más ni menos que con el Cártel de Sinaloa. Así, luego de las denuncias que hiciera el asesinado candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, sobre que integrantes del Cártel de Sinaloa lo habían amenazado de muerte la víspera de estos lamentables hechos que tienen a la nación ecuatoriana en emergencia nacional, en su gustadísimo “stand-up” mañanero el Presidente de México subestima esa versión.

Y por si alguna duda hubiera, ahí quedó lo dicho por el de Tepetitán: “Hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones”. Si esto no se llama proteger, en este caso, al Cártel de Sinaloa, entonces quién sabe qué será.

Hay que recordar también aquella famosa gira a tierras sinaloenses en la que el tabasqueño saludó de mano a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, María Consuelo Loera Pérez y convivió con parte de la familia, precisamente, del líder del cartel de Sinaloa.

Y si bien no hay que regatearle a López Obrador la captura de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, el pasado 6 de enero, después de que a inicios de su gestión, en el recordado “culiacanazo”, lo dejara ir, lo cierto es que el mandatario ha hecho oídos sordos a las solicitudes de extradición de Estados Unidos.

Menos aún hay que soslayar que el año pasado, López Obrador declaró que su gobierno protege la vida y los derechos humanos de los delincuentes y poco después anunció que no se retractaría de lo dicho porque es una obligación de esta errada y llamada Cuarta Transformación, “tiene la obligación de preservar la vida de todos los mexicanos, incluso si son presuntos infractores de la ley”,

Evidentemente este último mensaje tiene una clara dedicatoria, ¿o no?

Vale la pena retomar las declaraciones que hicieran la esposa y hermana de Villavicencio, Verónica Sarauz y Patricia Villavicencio. La primera subió a sus redes que habían asesinado a su esposo, “porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes, mientras que la segunda insistió en que no querían que su hermano “destapara la corrupción. Maldigo a este gobierno. No hizo nada para protegerlo, es un complot”.

Además, si se comprueba que alguno de los seis detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio es mexicano, entonces se podría abrir una línea de investigación sobre qué tan involucrado podría estar el Cártel de Sinaloa.

Municiones

*** De pena ajena, verdaderamente patética se vio la senadora del PVEM, Graciela Gaitán, que durante la sesión de la Comisión Permanente intentó una defensa de los libros de texto y lo único que consiguió fue exhibir su real y abundante ignorancia. “Esta educación va englobada”, dijo la flamante legisladora al querer cubrir la deficiencia que tienen dichos libros de texto de esta errada y llamada Cuarta Transformación, en la enseñanza de las matemáticas.

*** Por su parte la diputada panista, Maryjose Gamboa Torales, anunció que en Veracruz, promoverá amparos para aquellos padres de familia que no quieran que sus hijos lleven en sus cursos escolares los libros de texto de esta errada y llamada cuarta transformación. Asimismo, en Chihuahua, Gabriel Pacheco Reveles, Juez Cuarto de Distrito de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, otorgó la suspensión provisional contra la distribución de los libros para el ciclo escolar 2023-2024, de acuerdo a lo informado por el Congreso del Estado en un comunicado. Con los anteriores ejemplos, bien se puede concluir que en la semana que está por iniciar, lloverán amparos y se continuará con las estériles conferencias de prensa vespertinas encabezadas ni más ni menos que por la flamante secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, y el promotor de oportunidades, Marx Arriaga, mismas que no sirven para absolutamente nada que no sea defender a esta errada y llamada Cuarta Transformación y a quien la encabeza.

*** En la actividad que tendrán los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México, será al próximo lunes cuando Santiago Creel, pedirá licencia a su curul como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y aunque no está obligado a hacerlo, el diputado panista dijo que se quiere dedicar de tiempo completo al proceso en el que consiguió pasar a la segunda etapa. La senadora priísta Beatriz Paredes, se dijo contenta con los resultados que obtuvo en el proceso del FAM, mientras que Enrique de la Madrid dijo que trabajará por acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto es algo que seguramente repetirá el ex secretario de Turismo cuando participe en los foros que ha organizado el Frente Amplio por México.

*** Bueno, y en este mismo orden de ideas, lo que prevalece en las filas del PRD es el enojo porque ninguna de las propuestas del PRD logró pasar a la segunda etapa del proceso del FAM y se trata del senador Miguel Ángel Mancera y el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Este último ya anunció que peleará y denunciará supuestas irregularidades, mientras que el senador Mancera se vio más cauto. Pero el que está “que trina”, es el líder nacional de lo que queda del sol azteca, Jesús Zambrano, quien exigió explicaciones de por qué esta supuesta política excluyente en el FAM. Ojo, Zambrano Grijalva no estaría en posición de exigir nada; que se tome la molestia de revisar sus números y comprobará que está a punto de perder el registro el instituto político que liderea así que, ¿qué alega?

*** Desde Fresnillo, Zacatecas, ciudad asolada por el crimen organizado y la consecuente violencia, Adán Augusto López Hernández aseguró casi, casi que “con paciencia y un ganchito”, se revertirá este clima adverso. Bueno, de entrada, habría que recordarle al ex secretario de Gobernación que cada día es mayor la percepción de que él es una de las “corcholatas” que no va a llegar y en todo caso, está en la disputa por el tercero o cuarto lugar frente a Gerardo Fernández Noroña. Lo que resultó interesante es que se refirió al presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, e incluso, al gobernador del estado, David Monreal, y señaló: “aunque tengamos diferencias, que se vale tener diferencias de opinión, de actuación, se vale, pero si ustedes lo hicieron gobernador (a David Monreal) y si el pueblo de Zacatecas mayoritariamente creyó en él, hay que ayudarlo, sólo no va a poder”. Agregó que “no se puede permitir que entre hermanos o compañeros de movimiento haya quien meta el pie”. Pues que alguien le avise al lento ex titular de la Segob que en la carrera del “corcholaterío”, de lo que más se ha dado son las “patadas por debajo de la mesa”, o, ¿qué estará intentando López Hernández, una especie de “operación cicatriz” antes de tiempo?

