Enrique Ramil llegará a su gira por México “Con el corazón en la mano”

Talento, sensibilidad y estilo desde España

El artista se presentará en el Foro del Tejedor en agosto y en el Dejavú en septiembre

La Ciudad de México se prepara para recibir a una de las mejores voces de España. Se trata del cantante español Enrique Ramil, quien ya agotó las fechas del 18, 19 y 25 de agosto en el Foro del Tejedor y está agregando una función más que será el día sábado 9 de septiembre a las 20:30 horas en el auditorio Dejavú.

Destacado en concursos como Operación Triunfo España, Factor X y Tierra de Talento, “Ramil” es considerado una de las mejores voces de Europa y habla hispana, por lo que ahora en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos cuenta su paso por México “en el tour al final el repertorio es elegido con el corazón, lo canto con el corazón y además mi idea es llegar al corazón de la gente, se trata de eso, de conectar con el público que me ha dado tanto y me ha entregado su amor a través de las pantallas. Estuve en México en 2021, una sola fecha y me quedé con la espinita de estar más tiempo y llegar a más ciudades, ahora podremos hacerlo.

Adelantó que se trata de un concierto a piano y voz con la gente muy cerquita.

Dentro de sus espectáculos, refiere como lo más bonito “es esa parte en la que justo ya terminó el show y estás recibiendo el último aplauso, empiezas a reconocer gente, cuando encienden la luz de sala, me pasa y es hermoso, porque a veces los veo en lives de Instagram o me envían mensajes o los he visto en otros conciertos. También cuando canto una canción mía y la gente la canta conmigo, es maravilloso, porque nunca imaginé que se las supieran, viniendo de mi inspiración”.

El artista define a México y España como familia lejana, como amigos íntimos, “porque siempre hay repertorio que ha cantado mucha gente de acá (España), como Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, que cantaban los temas de Juan Gabriel. Yo crecí escuchando música mexicana o de artistas españoles que son mexicanos de corazón, entonces siempre tengo canciones de Armando Manzanero, Roberto Cantoral, es un repertorio internacional”.

Y adelantó que bien podría tener varios invitados “Hay varias personas que no puedo anunciar, pero sí estamos en conversaciones, antes canté con Samo, con Manoella Torres, Carlos Macías, Michelle Rodríguez y ahora vienen otras colaboraciones que estamos cerrando. Lo que sí puedo decir es que estará Gabriel Salas en Cuernavaca, es el único ya en carteles. Son gente a la que quiero y admiro”.

Y concluyó que de su paso por México “vamos a grabar todo, siempre viajo con mi videografo, no creo que se dé un video del concierto entero, pero sí quiero mostrar lo que va a pasar en este tour de un mes. Por otro lado, sí estoy en el estudio, grabando cosas, aunque aún no puedo adelantar nada, quiero hacer una colaboración con gente de México, en cuanto se pueda contaré más, antes de que termine el año”.

“Le pido a la gente que me ayude a elegir lo que quieren escuchar, porque me siguen desde los programas de tele, luego en YouTube, son muchas canciones conocidas, y algunos temas propios” Enrique Ramil