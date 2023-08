Sheinbaum, candidata de Estado

Desde el portal

Ángel Soriano

De acuerdo a la denuncia del ex canciller Marcelo Ebrard, a la ex jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo se le apoya con recursos federales y de gobiernos locales morenistas para lograr la candidatura presidencial de Morena y, en consecuencia, ser la sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pidió “piso parejo” en la contienda.

Para nadie es desconocido que gobernadores morenistas han arropado en sus respectivas entidades la presencia y recorridos de la científica que, por demás, siempre se ha mantenido en la delantera para obtener la candidatura presidencial, preferencia que se ha acentuado al iniciarse el periodo de encuestas que realizarán las casas especializadas en la materia.

Ebrard reclama, exige y recuerda que en 2012 cedió su lugar al ahora Presidente de México y le ha manifestado lealtad a lo largo de sus recorridos por el país y en la construcción del movimiento de transformación en marcha, por lo cual pide se tome en cuenta sus méritos y se le haga justicia, olvidando que no será el Presidente, sino los ciudadanos los que elijan.

Puede que exista todo el apoyo del aparato oficial para Sheinbaum, pero las simpatías del electorado se ganan sobre la marcha: Xóchitl Gálvez así lo ha demostrado y demuestra: no tiene la simpatía presidencial pero sí de la sociedad. La lucha no se da con un piso parejo porque la política es la guerra misma a menos que se sea ingenuo. La batalla es en la calle, no en la burocracia.

TURBULENCIAS

Pide unidad la candidata puntera

Desde Zamora, Michoacán, la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que es muy importante que haya unidad y, de mi parte, toda mi vida lo he hecho y lo voy a seguir haciendo; vamos a luchar por la unidad de nuestro movimiento y sobre todo este pacto que estableció Andrés Manuel López Obrador, esta alianza entre el pueblo de México y su gobierno, destacó la aspirante a coordinadora de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y restó importancia al Frente Amplio por México, pues dijo que no tienen ninguna posibilidad de ganar en los comicios del 2024 frente a lo que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que va de su gobierno… El rector de la UNAM, Enrique Graue, fue objeto de un reconocimiento en el Senado de la República por el impulso que le ha dado a la máxima casa de estudios, que le permitido recobrar su prestigio internacional al colocarla como una de las mejores del mundo, y sobre todo por estar a la altura de la demanda nacional de educación superior en el país, pese a las limitaciones presupuestales… El Congreso de Oaxaca avaló la modificación a los artículos 27 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el estado en los que se establece que este sector tiene derecho a un trabajo digno o decente en igual de condiciones y oportunidades que las y los demás habitantes… El senador Miguel Ángel Mancera sigue inconforme por no haber sido incluido entre los aspirantes a responsable en los trabajos de construcción del Frente Amplio por México que le permitirían ser candidato presidencial y ha impugnado los resultados en el que resultaron finalistas Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel Miranda, en tanto que el FAM realiza una investigación para saber si Mancera, igual que otros aspirantes, no incurrió en irregularidades para obtener las firmas para participar en la contienda; producto de las negociaciones partidistas es también la inclusión del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como coordinador de las mesas de seguridad, cuando aquella entidad es considerada a nivel mundial como una de las más inseguras y más violentas del país.

