Carrera del desprecio

Precios y desprecios

Freddy Sánchez

Qué definirá la sucesión presidencial. Dos ópticas parecen predominar al respecto.

Por una parte lo relativo al convencimiento de quienes creen que todo dependerá de las personas en competencia con la ventaja para cualquiera que represente a Morena, si cuenta con pleno apoyo del Presidente.

Y por otro lado están los que consideran que la verdadera disputa se dará entre los que votarán subyugados por los programas sociales y el deseo de que estos continúen con el actual partido en el gobierno, en tanto que sus opositores serán los que tienen razones de sobra para reprobar la gestión sexenal en curso. En un caso y en otro, naturalmente, es de imaginarse que la elección de los candidatos presidenciales, tanto de Movimiento de Renovación Nacional, como quien asuma la candidatura del frente opositor, necesariamente influirá en el ánimo de los potenciales electores para acudir o no a las urnas.

Aunque, en ese sentido, es de suponerse que los partidarios de Andrés Manuel y aquellos que no lo pueden “ver ni en pintura” irán a votar y a defender lo que piensan.

En el mismo tenor, es importante señalar que lógicamente el abstencionismo habitual, en torno a las votaciones, por más que se desplieguen esfuerzos de toda clase no será abatido de manera rotunda porque sencillamente hay gente cuya apatía electoral es inconmovible. No votan teniendo invariablemente uno y mil pretextos para no hacerlo. En ese contexto, podría hacerse mención de las declaraciones que se le atribuyen a Andrés Manuel con respecto a que los pobres siempre responden cuando se le necesita y que entre más ignorantes y analfabetas sean los posibles electores, mayor es la probabilidad de que voten por Morena.

El caso es que dos cuestiones en el entorno nacional no pueden ser ignoradas para ver en perspectiva lo que podría suceder el año próximo con las elecciones presidenciales y las que permitirán la renovación de muchos otros cargos electorales entre estos los de diputados y senadores federales.

La fuerza de los programas sociales como inductores del voto en apoyo al partido gobernante y sus abanderados y el descontento social de los que no sólo parecen quejarse de no recibir beneficios directos del gobierno, sino que en los años transcurridos de la administración en proceso sus perjuicios han sido distintos y algunos gravemente dañinos para su bienestar.

En cuál de ambos frentes sociales podría haber entonces una participación mayoritaria: los que no necesitan que nadie los invite a seguir votando por los representantes morenistas o quienes están sobradamente dispuestos a ir en contra de todo lo que tenga un “sabor” a la Cuarta Transformación. La muy amada 4T enaltecida por millones y odiada y maldecida por otros millones de habitantes de México. Quiénes asuman pues las candidaturas presidenciales, sean o no dos mujeres o un hombre y una dama, eso evidentemente aumentará o disminuirá la voluntad de apoyarlos de acuerdo a los efectos en la opinión pública nacional de las campañas electorales a favor o en contra de los que resulten como triunfadores en la definición de los candidatos.

El factor AMLO, sin duda, será una influencia que repercuta en la tendencia electoral. Y por ello mismo habrá que ver quién llega a la meta el día de las elecciones: el buen paso de las simpatías para Andrés Manuel o lo que puede considerarse, en su contra, como la carrera del desprecio.

