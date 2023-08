Morena, piso disparejo

Ángel Soriano

El ex canciller Marcelo Ebrard y la senadora Xóchitl Gálvez suspendieron este jueves sus actividades proselitistas, uno el aspirante presidencial de Morena, para estar pendiente en el proceso de selección de las casas encuestadoras que participarán en el proceso de selección del Responsable de la Defensa de la IV-T, y la hidalguense por la ejecución de 5 jóvenes en Jalisco.

Aunque son hechos diferentes, implica la responsabilidad política en el curso del proceso electoral de 2024 porque tiene que ver en el rumbo que tomará el país: la creciente e irracional violencia en diversos rincones de la República que se refleja ya a nivel internacional, la impunidad galopante en los delincuentes, y el desaseo en los procesos electorales, incluido el frente opositor.

Gálvez pide a Ebrard presentar pruebas y denuncias contra la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, puntera en la carrera presidencial, pues la acusación de que se utilizan recursos y personal de la administración pública, no sólo constituyen un delito, sino que se ve favoritismo hacia una candidata (o) en detrimento del resto de los contendientes.

Y se suma a un llamado de luto nacional por la ejecución a manos de la delincuencia organizada en Lagos de Moreno, ante la omisión e indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. No importa si es delito del fuero común o federal, aquí lo importante es no sólo hacer justicia, sino impedir más crímenes, y acabar con la impunidad y complicidad.

La danza de las cifras

Las muy cuestionadas cifras sobre el aumento o disminución de la pobreza y de la pobreza extrema proporcionada por el Coneval e Inegi y sobre el acceso de los grupos vulnerables a los servicios de salud y educación, causa polémica en el país, y como ocurre siempre, las cifras raramente reflejan la realidad nacional. Lo cierto es que va en aumento la migración hacia la Unión Americana no sólo de nuestro país, sino de Centroamérica y África y que invade ciudades y agudiza la prestación de servicios municipales. Ya no se estacionan sólo en las fronteras norte y sur, sino llegan a capitales de los estados por donde pasan; el mismo presidente López Obrador señala que los gobiernos de diversos países carecen de recursos para atender el complejo problema y pedirá, en su próxima entrevista con el presidente estadunidense Joe Biden, activar un fondo de apoyo para resolver de fondo el problema con inversiones en actividades productivas y generar ingresos en los lugares de origen de los migrantes… Se estimula la salida de Marcelo Ebrard de Morena a punto que se den a conocer los nombres de las casas encuestadoras que iniciarán las consultas para saber quien es el elegido como candidato presidencial, y en cuyos resultados el ex canciller advierte que será rebasado por la ex jefa de Gobierno. Movimiento Ciudadano es el partido con el que el también ex jefe de la policía capitalina tiene estrecha relación y podría adoptarlo, aunque con escasas posibilidades de triunfo… La elección de nuevo rector de la UNAM será oportunidad para la IV-T de impulsar un candidato afín a sus postulados y recuperar los principios que dieron origen a la casa de estudios que, a decir del mismo AMLO, ha torcido sus principios al impulsar una educación y formación de profesionistas más cercanos a los grupos de poder que controlan al país que a las clases marginadas. Y aunque hay una veintena de aspirantes, no se ve a nadie con el nivel académico y político suficiente para ocupar el cargo de Javier Barros Sierra.

