Diputados del PAN se comprometen a evitar reformas que lesionen a la nación

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El llamado “plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que consiste, según ha dicho él mismo, en modificar la Constitución para consolidar los cambios que pregona su llamada Cuarta Transformación, tendrá que esperar hasta el anhelado triunfo en las elecciones federales de 2024, pues en lo que resta del actual gobierno no avanzará ninguna reforma de fondo.

Al menos esto se desprende de las conclusiones de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) llevada a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato, en la cual refrendaron su decisión de mantenerse dentro del bloque opositor, del cual son parte fundamental, que ha impedido muchos de los cambios intentados desde Palacio Nacional.

La reunión, según nota de la agencia Quadratín, se inició resaltando la unión que han mantenido y mantendrán en el próximo inicio del tercer año de la 65 Legislatura.

La bienvenida a cargo del diputado guanajuatense Jorge Espadas, subrayó que hay un grupo muy unido en San Lázaro gracias acertada decisión que tomó el presidente del partido, Marko Cortés, al inicio de la Legislatura: designar a Jorge Romero como coordinador de la bancada.

A su vez, la diputada y secretaria general del blanquiazul, Cecilia Patrón, quien destacó que en el periodo que está en puerta se vienen grandes retos, pues día a día el gobierno federal ha estado endureciendo su postura.

No obstante, agregó que “este extraordinario grupo no se raja”, se mantiene siempre firme, y que cada uno de sus integrantes “siempre buscamos el bien mayor, el bien superior de los y las mexicanas”.

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, de inicio pidió un minuto de silencio en memoria del director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores, y luego señaló que, quizá, les han faltado algunas cosas por atender, pero que han sido un gran grupo parlamentario que ha dado toda su energía por la gente, de lo que le importa a la ciudadanía como lo es la economía familiar.

En particular, el coordinador panista destacó que en San Lázaro fueron ellos quienes detuvieron la reforma eléctrica, sino el país sería una chimenea setentera; que hombres y mujeres del PAN contuvieron la reforma electoral, evitando que la nación estuviera vuelta para arriba; que este Grupo Parlamentario hizo hasta lo imposible para que la militarización de la seguridad pública no se diera en este país hasta el 2028.

“Aquí estamos como oposición, aquí hemos estado, aquí vamos a seguir y que no se nos olvide que nuestra lucha es por el futuro de nuestro país”, finalizó Romero.

Ahora falta conocer las decisiones de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, los cuales forman parte del bloque opositor, al cual generalmente se suman los legisladores de MC, aunque formalmente no forman parte de esa estuctura.

En Morena, se hacen ajustes en respuesta a las exigencias de Ebrard

A pesar de que el líder y guía de Morena, el presidente López Obrador restó importancia a las protestas de Marcelo Ebrard por el uso de recursos oficiales para beneficiar a la “corcholata” favorita, la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, el gerente del partido, Mario Delgado, citó a una reunión privada y con el acuerdo de máxima confidencialidad, a los representantes de los precandidatos oficiales para sortear a las empresas que se encargarán de hacer la encuesta que supuestamente decidirá quién será su candidato presidencial.

En respuesta a las protestas de Ebrard, acerca del acarreo y el “uso masivo“ de la Secretaría del Bienestar para favorecer a Claudia Sheinbaum, López Obrador comentó en la mañanera que él y su gobierno no intervienen en la designación y que no tiene ningún reporte de que haya participación de servidores públicos en la contienda morenista.

“Marcelo, Adán, Claudia y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir”, aseveró el mandatario en su conferencia de prensa mañanera en Palacio

De conformidad con una nota de Milenio, a través de mensajes de WhatsApp, Delgado convocó a los representantes de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco para el sorteo.

Trascendió que el principal requisito es respetar el pacto de confidencialidad, sin revelar detalles de la reunión ni mucho menos, los nombres de las encuestadoras que resulten sorteadas de entre las que propuso cada “corcholata” para realizar el sondeo espejo, paralelo al del partido.

Una vez decididas las encuestadoras, los precandidatos y sus equipos deberán comprometerse a no revelar los nombres de las empresas elegidas, para evitar presiones durante el levantamiento de campo.

De acuerdo con el calendario, previamente dado a conocer, los resultados definitivos se darán a conocer el 6 de septiembre y se conocerá oficialmente quién se encargará de coordinar los trabajos de la cuarta transformación, pero en realidad será candidato presidencial.

Por otra parte se informó que Ebrard, quien aumentó la presión con sus protestas, canceló la gira que tenía prevista hoy en Campeche para estar pendiente del sorteo para designar las cuatro empresas que aplicarán la encuesta.

En un video, el ex canciller ofreció buscar otra oportunidad para visitar ese estado. “Yo sé que me habría encantado saludarles, abrazarles, hay mucho cariño, mucho afecto, mi gratitud siempre, pero si no cuido la encuesta, me van ustedes a decir: ¿por qué no la cuidaste? Ahorita es cuando hay que hacerlo”.

Mientras tanto, el diputado Javier López Casarín (PVEM), uno de los principales promotores de Ebrard denunció que, por lo menos, la mitad de los diputados federales que han mostrado simpatía por el ex canciller han sido amenazados por los gobernadores de sus entidades con no dejarlos reelegirse o no tener acceso a los programas sociales si no apoyan a Claudia Sheinbaum.

Importante convenio internacional de TV Azteca

Pluto TV, una empresa de Paramount y servicio líder de streaming gratuito de televisión (FAST), y TV Azteca, uno de los más grandes creadores de contenido en español en el mundo, anunciaron haber cerrado un acuerdo de promoción y comercialización exclusiva, mediante el cual TV Azteca integrará a Pluto TV a su portafolio comercial.

“Estamos muy contentos de haber cerrado este acuerdo comercial exclusivo con una de las empresas más importantes del país donde los resultados serán muy exitosos. Esta alianza estratégica con TV Azteca llevará los ingresos de Pluto TV al siguiente nivel”, comentó Eduardo Lebrija, SVP Regional Leader & Chief Commercial Officer LATAM.

“Pluto TV genera ofertas únicas y gratuitas a través de su programación, con diferentes categorías, géneros y demografía,lo cual permitirá junto con TV Azteca crecer comercialmente a Pluto TV en la región”, agregó.

“Nuestro equipo conoce el mercado mexicano mejor que nadie y estamos entusiasmados de agregar Pluto TV a nuestro portafolio. Si algo nos caracteriza es contar con partners que han trascendido a nivel internacional y que cuentan con una visión como la nuestra, con un compromiso con la innovación y los consumidores.”, comentó Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas. “TV Azteca es ya un constructor de alianzas con jugadores clave en diferentes mercados y sin duda, Paramount es uno de ellos”.

Desde su lanzamiento en América Latina en 2020, Pluto TV ha experimentado un rápido crecimiento en todo México y continúa aumentando su presencia internacional y extendiendo su liderazgo en FAST a más de 30 países y territorios. El servicio ganador del premio Emmy® cura una diversa línea de canales en asociación con casi 400 compañías de medios internacionales.

Acceder a Pluto TV es muy fácil: así como transmitirlo a través de dispositivos móviles, web y de TV. Con sede en Los Ángeles, la creciente presencia internacional de Pluto TV se extiende por tres continentes y 26 países.

A través de este acuerdo, Paramount y TV Azteca continuarán fortaleciendo su presencia en la industria del entretenimiento y el negocio del streaming, ofreciendo soluciones innovadoras y beneficios para todos los consumidores en México y, sobre todo, a favor de la industria publicitaria del país.

