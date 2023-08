Marcelo no puede decirse sorprendido

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Acusa apoyo total para Claudia

Ella es la verdadera candidata de AMLO

El “plan B” es Adán Augusto, sin “plan C”

Monreal va firme para la CDMX

Habrá ruptura en Morena

Persiguen a diputada morenista

Pecó al criticar libros de texto

La verborrea de Diego Sinhue

No hay más que un poder: la conciencia al servicio de la justicia;

no hay más que una gloria: el genio, el servicio de la verdad

Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés

Marcelo Ebrard no se puede dar por sorprendido. Sabía que en la contienda por la candidatura de Morena, es decisión de un sólo hombre: el dueño y fundador de ese partido. No se hagan bolas, el gran elector es Andrés Manuel López Obrador. Cualquiera que cándidamente piense que saldrá quien salga ganador en las encuestas, resultará duramente decepcionado.

En el discurso político al interior de ese partido es de una intensa pugna entre las cuatro “corcholatas”.

Al igual que Ricardo Monreal, Ebrard es un político que ya no puede caer en candideces. Su pragmatismo llega a niveles de conocer las entrañas del gobierno, el poder y dinero, mucho más que sus otros dos contrincantes, Claudia Sheinbaum y Adán López. De eso no hay la menor duda.

Las reglas de esta guerra fratricida las impuso López Obrador. Y, como hemos mencionado en este espacio, él quiere inmiscuirse en la sucesión presidencial, como si fuera el dueño de la “silla maldita” (como calificó a la silla presidencial, Emiliano Zapata, por lo que no se sentó en ella).

Aunque no había calculado que se fracturaría a Morena, el partido que él fundó, hizo crecer y, si se le da la gana, podría destruir. Todo depende si le sirve para un solo objetivo: salvar su integridad física, así como la de sus más cercanos familiares y colaboradores.

Se ve cómo ese partido, poco a poco, a pesar de las encuestas, muchas de ellas cuchareadas, indican que es el partido que podrá ganar las elecciones en 2024, con el candidato que imponga el Presidente de la República. Al fin y al cabo, él es el dueño de ese instituto político, al cual le ha invertido miles de millones de pesos, del presupuesto.

Por ello, Marcelo, en el pragmatismo característico de los viejos lobos de la política en el país, podría fracturar en septiembre la estrategia de AMLO, para mantenerse en el poder.

Ese riesgo para Morena, que no midió López Obrador al lanzar a sus “corcholatas”, ahora está como el principal motivo de que ganen las elecciones los opositores que llevarán, sin duda alguna a Xóchitl Gálvez, como abanderada. Una candidata ciudadana que es agredida todos los días desde el púlpito presidencial.

Como dato al margen: Ricardo Monreal se fortalece como candidato oficialista en la CDMX, aunque en las encuestas vaya con ventaja Omar García Harfuch. El “plan B” de AMLO es Adán Augusto y no hay “plan C”, por lo que Ebrard difícilmente podría ser el candidato presidencial.

PODEROSOS CABALLEROS

REPRESIÓN A OPOSITORES: Al inicio del sexenio, no pasó por la mente de ningún conspiracionista, fifí chairo, la idea y el gobierno de López Obrador sería represor. Las amenazas, los ataques e incluso el asesinato de periodistas, políticos y de miembros de organizaciones de la sociedad civil, han quedado impunes. Hasta los disidentes de casa los persiguen y amenazan. Un caso. Adela Ramos Juárez, diputada por Morena aseguró que los libros de texto, de Marx Arriaga, contienen intenciones dogmáticas y filosóficas que llevan a un interés político por lo que no deben entregarse. Ante ello, la jauría guinda se lanzó contra ella y la han amenazado de muerte. Su libertad de expresión ahora es censurada por el autoritarismo fascista de grupos morenistas que sólo quieren imponer su ley, capricho y venganza. *** GUANAJUATO: En un viaje que realizó a Japón, principios de año el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, anunció que Toyota, Honda y Mazda, empresas japonesas armadoras de autos, instaladas en esa entidad, invertirán juntos 716 millones de dólares en sus plantas en México para la ampliación de sus operaciones. Abundó que hay mucho entusiasmo de empresarios asiáticos por invertir en México, por el nearshoring y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Toyota, de Guillermo Díaz, es la única que ha hecho un anuncio al respecto, ya que invertirá 328 millones de dólares en su planta de manufactura de Apaseo El Grande, en donde producirá la camioneta híbrida Tacoma que será exportada a todo el mundo. Honda, de Dai Fujikawa, y Mazda, de Miguel Barbeyto, no han dado señales de ese amor por México. ¿Choro a medias de Diego?

