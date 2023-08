Debate y ocurrencias

El debate en Monterrey de los tres aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, estuvo lleno de propuestas y ocurrencias sobre la realidad del país, exhibiendo la capacidad de análisis, conocimiento o desconocimiento de lo que pasa en México y un conocimiento pleno de los aspiracionistas.

Gálvez descarriló al destacar el desarrollo del norte en comparación con el subdesarrollo del sureste de México al decir que estos trabajan menos, lo que causó malestar porque siempre se ha dicho que el dinero está en el norte y el arte en el sur, y que pese a que esa vasta región del norte de la República enfrenta condiciones adversas de la naturaleza, ha logrado gran desarrollo.

Sobran los ejemplos de la demostración de hastío de los habitantes del sur de México, desde los que descansan en una hamaca en espera de que caiga el fruto, hasta el talento y emprendimiento de los del norte. No es así, el norte se privilegió con infraestructura para impulsar la industria y su cercanía hacia los EU los favoreció en contraste con el desprecio hacia el sur.

Equilibrar el desarrollo es una tarea del Estado que ya se está impulsando. Gálvez, al igual que Quadri y otros panistas, ofenden al sur y obtienen su merecido; otros dichos como desaparecer las micheladas e impulsar cómics son ocurrencias que contrastan con la seriedad y conocimiento de la senadora Beatriz Paredes. Los foros son importantes para la decisión final del respetable.

TURBULENCIAS

Arrecian los ataques a Claudia Sheinbaum

Al sumarse el aguerrido senador con licencia Ricardo Monreal al ex canciller Marcelo Ebrard en su demanda de piso parejo y cese el apoyo del Estado a la campaña de la ex jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, se abre un frente más en Morena que augura que la lucha interna por la candidatura presidencial no será nada tersa como se previa. Sheinbaum tiene de aliados al ex titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, y al petista Gerardo Fernández Noroña, que obedecen instrucciones de promover la unidad y lanzarse contra quienes supuestamente la dinamitan con sus denuncias, pero Ebrard afirma que tiene una treintena de testimonios de la injerencia de Sedesol en la interna del partido en el poder y —como lo dijo Monreal— hay deslealtad y desigualdad en la competencia por la nominación. Será la dirigencia de Morena la que determinará si son ciertas o no las denuncias de los inconformes de un eventual resultado de la encuesta que no reflejará, necesariamente, el sentido de los electores… El INE determinará, en unos días más, si el dictamen emitido por la Comisión de Quejas y en el que se basó el TEPJF para sancionar al presidente López Obrador por supuesta agresión de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez es cierta o no. AMLO demostró que sus palabras fueron mal interpretadas por el INE y no fueron las textuales sobre las que el Tribunal Electoral se basó para emitir un dictamen erróneo. Ni ministros ni consejeros leyeron lo dicho por AMLO sino se basaron en supuestos, lo que demuestra la ignorancia, omisión y falta de ética y profesionalismo de los funcionarios electorales. ¿Cuántos afectados hay por esa irresponsabilidad en el país, a pesar de que los dichos de AMLO son ampliamente difundidos y no analizados por quienes tienen esa responsabilidad de hacerlo y de impartir justicia?… Ocurre igual cuando un conductor de medio de comunicación, de los poderosos que hay en el país, da un sesgo tendencioso a los dichos presidenciales y el resto se va por la misma línea, lo que provoca malestar y divisionismo en la opinión pública. La falta de ética profesional origina esta situación.

