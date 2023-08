Tren a Marte ofrece temporada noventera en el Foro Total Play 2

Con su “Red Jackets Tour”

Arman la fiesta con temas de Reik, Iskander, Miranda y otros

Arturo Arellano

Oriundos de la ciudad de Tijuana, Tren a Marte tuvo su origen en el año 2007, fundado por los hermanos Edgar y Alan García, que deciden juntarse y empezar a tocar como teloneros de varios artistas en la región, entre algunos otros Alejandra Guzmán y Noel Schajris.

Más tarde, Tren a Marte produce su exitosa gira “Sweet Dreams” la cual los catapultó a visitar diversas ciudades de la República Mexicana durante todo el 2022 y ahora en este 2023 lanzan su más grande y reciente espectáculo “Red Jackets Tour”, donde presentan una variedad de éxitos en español desde los 90’s, principalmente y hasta nuestra actualidad.

Alan García, en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos contó algunos detalles al respecto: “El espectáculo lo estrenamos después de mucho tiempo, porque ya lo teníamos desde antes de la pandemia, pero por esa razón no se logró presentar en ese momento. Luego llegó BOBO Producciones a nosotros e hicimos un show de la mano de Jorge D’Alessio y nos dieron la oportunidad de abrir tres conciertos en la Arena Ciudad de México, el de Matute, el 2000 Pop Tour y el 90’s Pop Tour. Por eso este 2023 creímos que era hora de por fin estrenar, y de hecho ya lo presentamos”

A esto añade que “El Red Jackets Tour lo estrenamos hace algunas semanas y bendito sea Dios, han sido puros buenos comentarios, hicimos 4 conciertos en diferentes partes de la república y ahora regresamos a hacer una temporada en el Foro Total Play 2, donde nos presentamos cada quince días”, siendo la próxima fecha la del sábado 2 de septiembre.

Sobre el show describe “Esta vez se nos ocurrió algo más moderno, pero por más que quisimos, nuestro moderno fue Jesse y Joy, con temas como ‘Espacio sideral’, que salió hace 17 años, entonces muy muy moderno no es, pero sí agarramos grandes canciones, de grandes amigos nuestros, como Iskander, Reik, Miranda y las hicimos nuestras. Dejando por el momento un poco lo setentero y ochentero”.

Para hacer el set list, asegura que las canciones “primero tienen que hacer click contigo que las vas a cantar y que nos lleve a momentos que nos hacían felices, en la prepa, la secundaria, no sé, la universidad. Por eso nos fuimos sobre esa línea de los 90’s y 2000. Sí nos preguntan qué pasó con Queen, Bee Gees, Earth Wind & Fire, pero creo que es hora de mutar, aunque hacemos un popurrí de Queen, ahora el espectáculo es 98 por ciento de temas en español”.

Insistió en que hacen suyas las canciones, “ahora Tren a Marte es una banda de nueve elementos, invitamos a artistas de otros países a que se unan a nosotros, cubanos y venezolanos y la verdad suena increíble, nos estamos apegando mucho a un sonido que nos evoca a los setentas, como sonaría ‘A labio dulce’ de Iskander si hubiera sido un éxito de aquella década y con lo menos que se pueda de aparatos, todos los instrumentos en vivo. Por ejemplo, también ‘Don’ de Miranda, como habría sonado ese sintetizador del principio si fuera con metales en vivo y es brutal, porque la gente descubre las canciones crudas”.

Adelantó que muy probablemente “en un futuro no muy lejano terminaremos haciendo un nuevo show completamente sin maquinas, orgánico”.

Finalmente destacó que no se puede inclinar por un momento favorito en particular del show, porque todo es sorprendente “Es complicado en este show, porque está lleno de momentos, no podríamos elegir solo uno, antes si teníamos dos momentos especiales, pero este show es una sorpresa todo, sorpresa tras sorpresa”.

La próxima fecha de Tren a Marte con su “Red Jackets Tour”, es el 2 de septiembre en el Foro Total Play 2, donde se presentan de manera quincenal, hasta diciembre. Los boletos oscilan entre los 690 pesos en sección 4 y hasta los 1 mil 725 pesos en VIP.

