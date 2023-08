La lucha de Marcelo

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Los procesos de aspirantes en los partidos políticos y sus alianzas continúan y se van definiendo conforme a los números. Las encuestas definen posiciones aunque no conocemos los números, los participantes aseguran tener el primer lugar. En Morena, Claudia dice estar en primer lugar en todas las encuestas, misma posición que Marcelo asegura tener.

La lucha de Marcelo es dirigida para los compañeros de Morena que tiene muchos seguidores, pero principalmente está dirigida al lector de Palacio Nacional. Marcelo tiene oficio político. Sabe cómo tratar esto. Ya ha dicho que se quedará en Morena para terminar o contener la versión que se iría a buscar cobijo en otro partido, en específico a Movimiento Ciudadano.

Marcelo aseguró que no se va, pero enérgicamente protestó y rechazó el sorteo de las cuatro empresas encuestadoras para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y denunciar el supuesto uso de recursos públicos a favor de Claudia Sheinbaum. Sin embargo señaló puntualmente: “Concluiré el proceso, no me voy a ir a ningún lado”.

Marcelo prepara su última batalla. Informó que tendrá listos a los 350 representantes en todo el país para vigilar la encuesta interna de Morena y aseguró que confía en el proceso, excepto “en lo que hacen otras personas”. Ante morenistas dijo: “tú decides, entre Claudia y yo”. También dejó en claro que no está interesado en otro cargo que no sea la Presidencia. Finalmente remachó: “Confío en las encuestas, no en algunas personas”.

Las próximas dos semanas serán decisivas para Morena y para Marcelo también. Es ahora o nunca. Marcelo ya llegó al límite del tiempo para ser Presidente de México. Va cumplir 64 años y varias veces se ha hecho a un lado para dejar pasar a su amigo López Obrador. Es momento de que el amigo corresponda.

Los demás aspirantes, Ricardo y Adán siguen su camino en su recorrido por el país y se ven muy tranquilos. Dibujan su camino. Ricardo seguramente estará en la pelea por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y Adán Augusto está listo y en posición de entrar como emergente ante una catástrofe morenista. Él se prepara para comandar Morena en San Lázaro. Inesperadamente, Monreal le ayudó a su amigo Marcelo Ebrard al cederle el lugar de su encuestadora dentro de las cuatro elegidas que decidirán el miércoles 6 de septiembre.

Los demás, Manuel y Gerardo simplemente están cumpliendo con el compromiso de la alianza para estar presentes con sus partidos y simplemente harán su trabajo.

En el Frente

Las condiciones en el Frente Amplio por México existen las condiciones que son dos miembros de PAN y pareciera que le echarían montón a la priista Beatriz Paredes. No ha sido así. Sin embargo dentro del PAN existen corrientes en que dicen que Santiago Creel debe declinar a favor de Xóchitl ante el fenómeno social que ha causado la hidalguense y que la ha colocado al frente con números, en algunos casos, de llamar la atención. Hay números que dicen que entre simpatizantes en 83%, mientras que sus compañeros rondan sobre 8%. Sin embargo, en otras las diferencias van entre Beatriz y Xóchitl cerca de 2 y 3 %. Insisto las encuestas son fotografías parciales del momento.

Los foros en los que los aspirantes del Frente Amplio por México han participado han mostrado su intención y propuestas que permiten darnos cuenta que van por caminos muy similares. Detener la violencia y los homicidios, restablecer al sistema de Salud del país, generar empleos acordes con las regiones, tomando en cuenta sus particularidades de cada una de ellas. El último es en Mérida, Yucatán el sábado.

Luego de concluir el registro de simpatizantes, poco más de tres millones de ciudadanos se inscribieron para participar en la elección interna del Frente Amplio por México, el 3 de septiembre próximo en donde elegirán a su candidato o candidata para los comicios presidenciales de 2024. En la ciudad de Monterrey, Beatriz Paredes llamó la atención por sus coincidencias con el discurso empresarial, el discurso local.

Contra el crimen, ni la guerra ni los abrazos, declara Xóchitl, la senadora panista que consideró que encabezar el Frente se encargará de hacer la próxima década, “la década de México” y al crimen ni la guerra ni abrazos.

Apuntes

El próximo 6 de septiembre, luego de rendir su quinto informe de gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregará, como lo dijo desde su mañanera, el bastón de mando a su sucesor, que además le dejará instrucciones, pero también le va dejar nombrados a tres secretarios de su gabinete, a los coordinadores legislativos, su programa gobierno y también al jefe de Morena.

El PRI apuesta por sus 2 millones de militantes que tiene en todo el país para apoyar a su representante frente a Xóchitl que aparece como puntera. El PRI tiene la estructura, con más de 2 millones de militantes y representaciones en todo el país, para pelearle a Xóchitl dado que los panistas no tienen ese tamaño de estructura.

La declinación de Creel obedece prácticamente a que el voto panista no se divida, porque Beatriz está muy cerca y el voto dividido de los panistas seguramente favorece a la priista. Se retira Zoé Robledo de la lucha por ser el candidato de Morena al gobierno de Chiapas. Así las cosas, hasta pronto.

